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2018-2019
Стадион:
Германнштадт
0:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
11' Желтая карточка
Моутинью Тьерри
27' Желтая карточка
Компани Биэль
47' Желтая карточка
Цукудян Георге
62' Желтая карточка
Юхвель Тсуму
0:1
69' Гол
Цукудян Георге
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
73'
Херманштадт делает замену. Компани Биэль уходит с поля, а Bogdan Rusu выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Цукудян Георге бьет в цель!
65'
ЧФР Клуж делает замену. Омрани Билель уходит с поля, а Ионицэ Александру II выходит на его замену.
63'
Херманштадт делает замену. Tiberiu Serediuc уходит с поля, а Stefan Blanaru выходит на его замену.
63'
Херманштадт делает замену. Юхвель Тсуму уходит с поля, а Petrisor Petrescu выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Юхвель Тсуму получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Цукудян Георге получил желтую карточку от судьи
46'
ЧФР Клуж делает замену. Паун-Александру Константин уходит с поля, а Майлат Себастьян выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
ЧФР Клуж делает замену. Омрани Билель уходит с поля, а Ионицэ Александру II выходит на его замену.
Желтая карточка
27'
Компани Биэль получил желтую карточку от судьи
22'
ЧФР Клуж делает замену. Винисиус Пауло уходит с поля, а Мурешан Андрей выходит на его замену.
Желтая карточка
11'
Моутинью Тьерри получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Trans-Sil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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