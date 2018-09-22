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2018-2019
Стадион: Транс-Силь
0:1
Конец матча
11' Желтая карточкаМоутинью Тьерри
27' Желтая карточкаКомпани Биэль
47' Желтая карточкаЦукудян Георге
62' Желтая карточкаЮхвель Тсуму
0:1
69' ГолЦукудян Георге
|
11'
27'
47'
62'
69'
0:1
Состав команд
17
Daniel
Tatar
67
Антонов
Илья
Германнштадт
- Основной состав
- 1 Catalin Cabuz Вратарь
- 2 Компани Биэль Защитник
- 25 Миюшкович Неманья Защитник
- 4 Ionut Stoica Защитник
- 17 Daniel Tatar Защитник
- 5 Razvan Dalbea Полузащитник
- 67 Антонов Илья Полузащитник
- 77 Tiberiu Serediuc Полузащитник
- 10 Bruno Arauzo Chalkiadakis Полузащитник
- 23 Н'Кололо Жордан Полузащитник
- 9 Юхвель Тсуму Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Дандя Александру Полузащитник
- 90 Bogdan Rusu Нападающий
- 89 Stefan Blanaru
- 11 Luis Ali
- 7 Petrisor Petrescu
- 3 Claudiu Pamfile
- 96 Razvan Catalin Began
- Главный тренер: Alexandru Pelici
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 6 Маня Кристиан Защитник
- 22 Ланг Адам Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 5 Малеш Мате Полузащитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 14 Моутинью Тьерри Полузащитник
- 7 Паун-Александру Константин Нападающий
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 9 Омрани Билель Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фернандес Хесус Вратарь
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 31 Ионицэ Александру II Полузащитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 18 Костаке Йонуц Полузащитник
- 88 Ндип Тамбе Робер Нападающий
- 27 Майлат Себастьян Нападающий
- Главный тренер: Антонио Консейсау
Предыдущие игры
Германнштадт (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 17.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Германнштадт ПЛ
- 01.09.2018 Германнштадт 0:1 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 25.08.2018 Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт ПЛ
- 20.08.2018 Германнштадт 4:0 Волунтари ПЛ
- 11.08.2018 Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт ПЛ
- 05.08.2018 Германнштадт 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 27.07.2018 Ботошани 2:0 Германнштадт ПЛ
- 21.07.2018 Германнштадт 1:0 Сепси ПЛ
- 02.06.2018 Спортул Снагов 0:2 Германнштадт ЛI
- 30.05.2018 Германнштадт 2:1 Дачия Миовени ЛI
- 27.05.2018 Германнштадт 0:2 Университатя Крайова К
- 20.05.2018 Академика Клинчени 0:1 Германнштадт ЛI
- 16.05.2018 Германнштадт 0:0 Металоглобус ЛI
- 13.05.2018 Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт ЛI
- 10.05.2018 Газ Метан Mедиаш 2:3 Германнштадт К
- 05.05.2018 Германнштадт 1:0 FC Arges Pitesti ЛI
- 28.04.2018 Брэила 0:6 Германнштадт ЛI
- 20.04.2018 Рипенсия Тимишоара 0:1 Германнштадт ЛI
- 17.04.2018 Германнштадт 1:0 Газ Метан Mедиаш К
- 14.04.2018 Германнштадт 4:0 Луцяфэрул ЛI
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 16.09.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 02.09.2018 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.08.2018 ЧФР Клуж 2:3 Дюделанж ЛЕ
- 26.08.2018 Газ Метан Mедиаш 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 23.08.2018 Дюделанж 2:0 ЧФР Клуж ЛЕ
- 19.08.2018 ЧФР Клуж 3:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.08.2018 ЧФР Клуж 5:0 Алашкерт ЛЕ
- 12.08.2018 Волунтари 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 09.08.2018 Алашкерт 0:2 ЧФР Клуж ЛЕ
- 04.08.2018 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
- 28.07.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 24.07.2018 ЧФР Клуж 0:1 Мальмё ЛЧ
- 20.07.2018 ЧФР Клуж 1:1 Ботошани ПЛ
- 14.07.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова С
- 20.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Л1
- 13.05.2018 Астра 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 05.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Л1
- 29.04.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 22.04.2018 КСМ Студенцеск 1:1 ЧФР Клуж Л1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Стяуа
|8
|4
|3
|1
|19 - 9
|15
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|5.
|Астра
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|6.
|КСМ Студенцеск
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|7.
|Вииторул Констанца
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|8.
|Дунэря Кэлэраши
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Университатя Крайова
|8
|3
|2
|3
|15 - 9
|11
|10.
|Динамо Бухарест
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|11.
|Конкордия Кьяжна
|2:0
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Ботошани
|0:2
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Германнштадт
|9
|2
|1
|6
|7 - 10
|7
|14.
|Волунтари
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
73'
Херманштадт делает замену. Компани Биэль уходит с поля, а Bogdan Rusu выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Цукудян Георге бьет в цель!
65'
ЧФР Клуж делает замену. Омрани Билель уходит с поля, а Ионицэ Александру II выходит на его замену.
63'
Херманштадт делает замену. Tiberiu Serediuc уходит с поля, а Stefan Blanaru выходит на его замену.
63'
Херманштадт делает замену. Юхвель Тсуму уходит с поля, а Petrisor Petrescu выходит на его замену.
62'
Юхвель Тсуму получил желтую карточку от судьи
47'
Цукудян Георге получил желтую карточку от судьи
46'
ЧФР Клуж делает замену. Паун-Александру Константин уходит с поля, а Майлат Себастьян выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
ЧФР Клуж делает замену. Омрани Билель уходит с поля, а Ионицэ Александру II выходит на его замену.
27'
Компани Биэль получил желтую карточку от судьи
22'
ЧФР Клуж делает замену. Винисиус Пауло уходит с поля, а Мурешан Андрей выходит на его замену.
11'
Моутинью Тьерри получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Trans-Sil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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