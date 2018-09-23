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Стадион: Геламко
32' Желтая карточкаПулен Бенуа
0:1
33' ГолГруневелд Арнаут
37' Желтая карточкаВормер Руд
0:2
50' ГолУэсли Мораес
54' Желтая карточкаВлитинк Тибо
0:3
75' ГолУэсли Мораес
0:4
82' ГолУэсли Мораес
90' Желтая карточкаБронн Дилан
|
32'
33'
0:1
37'
50'
0:2
54'
75'
0:3
82'
0:4
90'
Состав команд
21
Асаре
Нана
28
Бронн
Дилан
19
Влитинк
Тибо
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
Гент 4-1-2-3
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 2 Суке Арно Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 28 Бронн Дилан Защитник
- 5 Пластун Игорь Защитник
- 6 Верстрате Биргер Полузащитник
- 8 Вадис Оджиджа-Офоэ Полузащитник
- 23 Андрияшевич Франко Полузащитник
- 7 Чакветадзе Георгий Нападающий
- 17 Яремчук Роман Нападающий
- 16 Jonathan David Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 76 Дерейк Тимоти Защитник
- 4 Рустед Сигурд Защитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 11 Жан-Люк Домпе Полузащитник
- 44 Эсити Андерсон Полузащитник
- 18 Авонийи Тайво Нападающий
- 9 Лимбомбе Сталлоне Нападающий
- 32 Philip Azango
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Брюгге 3-5-2
- Основной состав
- 1 Летица Карло Вратарь
- 5 Пулен Бенуа Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 19 Влитинк Тибо Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 26 Ритс Матс Полузащитник
- 47 Груневелд Арнаут Полузащитник
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- 16 Шрейверс Сьебе Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Хорват Этан Вратарь
- 4 Перес Луан Защитник
- 15 Митрович Матей Защитник
- 35 Декарли Сауло Защитник
- 42 Бонавентуре Деннис Полузащитник
- 21 Коолс Дион Полузащитник
- 6 Амрабат Софьян Полузащитник
- 9 Воссен Йелле Нападающий
- 80 Ikoma Lois Openda Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Предыдущие игры
Гент (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 16.09.2018 Гент 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 02.09.2018 Серкль Брюгге 0:3 Гент ПДА
- 30.08.2018 Бордо 2:0 Гент ЛЕ
- 26.08.2018 Гент 2:1 Локерен ПДА
- 23.08.2018 Гент 0:0 Бордо ЛЕ
- 19.08.2018 Эйпен 2:3 Гент ПДА
- 16.08.2018 Гент 3:1 Ягеллония ЛЕ
- 12.08.2018 Гент 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 09.08.2018 Ягеллония 0:1 Гент ЛЕ
- 04.08.2018 Гент 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 27.07.2018 Стандард 3:2 Гент ПДА
- 23.07.2018 Гент 1:0 Страсбург ТМК
- 21.07.2018 АХ Лёвен 0:2 Гент ТМК
- 12.07.2018 ПАОК 1:1 Гент ТМК
- 07.07.2018 Стандард Веттерен 1:6 Гент ТМК
- 06.07.2018 Уденаарде 1:3 Гент ТМК
- 30.06.2018 Молебеке 1:4 Гент ТМК
- 23.06.2018 Дронген 1:3 Гент ТМК
- 22.06.2018 Гент-Зехавен 0:8 Гент ТМК
- 20.05.2018 Брюгге 0:1 Гент ПДА
Брюгге (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Брюгге 2:1 Локерен ПДА
- 31.08.2018 Зульте-Варегем 2:5 Брюгге ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 19.08.2018 Ройал Антверпен 1:1 Брюгге ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 05.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге ПДА
- 29.07.2018 Брюгге 5:2 Эйпен ПДА
- 22.07.2018 Брюгге 2:1 Стандард С
- 18.07.2018 Мехелен 0:0 Брюгге ТМК
- 14.07.2018 Брюгге 3:1 Хапоэль Хайфа ТМК
- 04.07.2018 Стяуа 1:1 Брюгге ТМК
- 30.06.2018 Торхаут 0:6 Брюгге ТМК
- 22.06.2018 Хейст 0:11 Брюгге ТМК
- 20.05.2018 Брюгге 0:1 Гент ПДА
- 13.05.2018 Стандард 1:1 Брюгге ПДА
- 10.05.2018 Шарлеруа 1:3 Брюгге ПДА
- 06.05.2018 Брюгге 1:2 Андерлехт ПДА
- 27.04.2018 Генк 1:1 Брюгге ПДА
- 22.04.2018 Брюгге 4:4 Стандард ПДА
Последние игры между собой
Гент: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Брюгге: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
- 20.05.2018 Брюгге 0:1 Гент Первый дивизион А
- 08.04.2018 Гент 1:0 Брюгге Первый дивизион А
- 28.01.2018 Гент 2:0 Брюгге Первый дивизион А
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент Первый дивизион А
- 21.05.2017 Брюгге 2:1 Гент Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 02.04.2017 Гент 2:1 Брюгге Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 29.01.2017 Гент 2:0 Брюгге Лига Про
- 02.10.2016 Брюгге 1:0 Гент Лига Про
- 08.05.2016 Гент 1:4 Брюгге Лига Про
- 09.04.2016 Брюгге 2:0 Гент Лига Про
- 07.02.2016 Брюгге 1:0 Гент Лига Про
- 03.02.2016 Брюгге 1:0 Гент Кубок
- 21.01.2016 Гент 2:1 Брюгге Кубок
- 04.10.2015 Гент 4:1 Брюгге Лига Про
- 16.07.2015 Гент 1:0 Брюгге Суперкубок
- 17.05.2015 Брюгге 2:3 Гент Лига Жюпиле
- 26.04.2015 Гент 2:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 22.02.2015 Гент 2:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 26.10.2014 Брюгге 2:2 Гент Лига Жюпиле
- 22.12.2013 Гент 1:3 Брюгге Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|8
|7
|1
|0
|23 - 7
|22
|2.
|Генк
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|3.
|Ройал Антверпен
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|4.
|Андерлехт
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|5.
|Гент
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|6.
|Остенде
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Сент-Трюйден
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|8.
|Стандард
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Шарлеруа
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Кортрейк
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|12.
|Эйпен
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|13.
|Локерен
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 21
|5
|15.
|Васланд-Беверен
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Мускрон-Перювельз
|8
|1
|1
|6
|3 - 10
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бронн Дилан получил желтую карточку от судьи
82'
78'
Брюгге делает замену. Шрейверс Сьебе уходит с поля, а Амрабат Софьян выходит на его замену.
75'
Брюгге делает замену. Влитинк Тибо уходит с поля, а Коолс Дион выходит на его замену.
75'
73'
Гент делает замену. Андрияшевич Франко уходит с поля, а Лимбомбе Сталлоне выходит на его замену.
71'
Брюгге делает замену. Груневелд Арнаут уходит с поля, а Бонавентуре Деннис выходит на его замену.
68'
Гент делает замену. Яремчук Роман уходит с поля, а Авонийи Тайво выходит на его замену.
65'
Гент делает замену. Суке Арно уходит с поля, а Жан-Люк Домпе выходит на его замену.
54'
Влитинк Тибо получил желтую карточку от судьи
50'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Вормер Руд получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Груневелд Арнаут бьет в цель!
32'
Пулен Бенуа получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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