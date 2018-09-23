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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Гент
0:4
Конец матча
Брюгге
0'
32' Желтая карточка
Пулен Бенуа
0:1
33' Гол
Груневелд Арнаут
37' Желтая карточка
Вормер Руд
0:2
50' Гол
Уэсли Мораес
54' Желтая карточка
Влитинк Тибо
0:3
75' Гол
Уэсли Мораес
0:4
82' Гол
Уэсли Мораес
90' Желтая карточка
Бронн Дилан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Бронн Дилан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Уэсли Мораес бьет в цель!
78'
Брюгге делает замену. Шрейверс Сьебе уходит с поля, а Амрабат Софьян выходит на его замену.
75'
Брюгге делает замену. Влитинк Тибо уходит с поля, а Коолс Дион выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Уэсли Мораес бьет в цель!
73'
Гент делает замену. Андрияшевич Франко уходит с поля, а Лимбомбе Сталлоне выходит на его замену.
71'
Брюгге делает замену. Груневелд Арнаут уходит с поля, а Бонавентуре Деннис выходит на его замену.
68'
Гент делает замену. Яремчук Роман уходит с поля, а Авонийи Тайво выходит на его замену.
65'
Гент делает замену. Суке Арно уходит с поля, а Жан-Люк Домпе выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Влитинк Тибо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Уэсли Мораес бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Вормер Руд получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Груневелд Арнаут бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Пулен Бенуа получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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