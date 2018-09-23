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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Серкль Брюгге
2:5
Конец матча
Генк
0'
0:1
1' Гол
Меле Йоаким
1:1
32' Гол
Guevin Tormin
34' Желтая карточка
Лусамба Арно
1:2
43' Гол
Троссар Леандро
45' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
1:3
56' Гол
Посуэло Алехандро
2:3
57' Гол
Бруно Джанни
78' Желтая карточка
Вукович Дэнни
2:4
79' Гол
Троссар Леандро
2:5
82' Гол
Троссар Леандро
87' Желтая карточка
Benjamin Lambot
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Беньямин Ламбот получил желтую карточку от судьи
86'
Генк делает замену. Саматта Мбвана уходит с поля, а Гано Зиньо выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Троссар Леандро бьет в цель!
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Троссар Леандро бьет в цель!
Желтая карточка
78'
Вукович Дэнни получил желтую карточку от судьи
76'
Серкль Брюгге делает замену. Бруно Джанни уходит с поля, а Dylan De Belder выходит на его замену.
67'
Серкль Брюгге делает замену. Isaac Kone уходит с поля, а Бонджованни Адриен выходит на его замену.
62'
Генк делает замену. Пейнтсил Джозеф уходит с поля, а Ндонгаля Дьемерси выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Бруно Джанни бьет в цель!
57'
Серкль Брюгге делает замену. Johanna Omolo уходит с поля, а Гакпе Серж выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Посуэло Алехандро бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Генк делает замену. Малиновский Руслан уходит с поля, а Хейнен Бриан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Пейнтсил Джозеф получил желтую карточку от судьи
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Троссар Леандро бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Лусамба Арно получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Guevin Tormin бьет в цель!
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Меле Йоаким бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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