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Стадион: Ян Брейдель
2:5
Конец матча
0:1
1' ГолМеле Йоаким
1:1
32' ГолGuevin Tormin
34' Желтая карточкаЛусамба Арно
1:2
43' ГолТроссар Леандро
45' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
1:3
56' ГолПосуэло Алехандро
2:3
57' ГолБруно Джанни
78' Желтая карточкаВукович Дэнни
2:4
79' ГолТроссар Леандро
2:5
82' ГолТроссар Леандро
87' Желтая карточкаBenjamin Lambot
|
1'
0:1
32'
1:1
34'
43'
1:2
45'
56'
1:3
57'
2:3
78'
79'
2:4
82'
2:5
87'
Состав команд
24
Уэда
Наомиси
21
Лусамба
Арно
31
Меле
Йоаким
45
Айду
Джозеф
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
25
Берге
Сандер
Серкль Брюгге 4-3-3
- Основной состав
- 1 Нарди Поль Вратарь
- 8 Палюн Ллойд Защитник
- 24 Уэда Наомиси Защитник
- 19 Benjamin Lambot Защитник
- 17 Yoann Etienne Защитник
- 21 Лусамба Арно Полузащитник
- 5 Isaac Kone Полузащитник
- 15 Johanna Omolo Полузащитник
- 9 Бруно Джанни Нападающий
- 10 Xavier Mercier Нападающий
- 11 Guevin Tormin Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Miguel Van Damme Вратарь
- 27 Бонджованни Адриен Полузащитник
- 6 Гакпе Серж Полузащитник
- 12 Dylan de Belder Нападающий
- 29 Витиньо Виктор Нападающий
- 28 Benjamin Delacourt
- 26 Kevin Appin
- Главный тренер: Лаурент Гуйот
Генк 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Меле Йоаким Защитник
- 45 Айду Джозеф Защитник
- 33 Лукуми Джон Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 25 Берге Сандер Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 11 Пейнтсил Джозеф Нападающий
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- 14 Троссар Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 15 Сек Ибраима Полузащитник
- 19 Пётровски Якуб Полузащитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 77 Ндонгаля Дьемерси Нападающий
- 93 Гано Зиньо Нападающий
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- Главный тренер: Клеман Филипп
Предыдущие игры
Серкль Брюгге (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 15.09.2018 Остенде 1:1 Серкль Брюгге ПДА
- 07.09.2018 Серкль Брюгге 1:2 Валансьен ТМК
- 02.09.2018 Серкль Брюгге 0:3 Гент ПДА
- 25.08.2018 Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге ПДА
- 18.08.2018 Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2018 Стандард 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 04.08.2018 Серкль Брюгге 3:2 Локерен ПДА
- 28.07.2018 Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 21.07.2018 Серкль Брюгге 1:2 Реймс ТМК
- 20.07.2018 Серкль Брюгге 2:2 Булонь ТМК
- 14.07.2018 Серкль Брюгге 2:3 Монако ТМК
- 07.07.2018 Серкль Брюгге 2:1 Васланд-Беверен ТМК
- 30.06.2018 Серкль Брюгге 0:2 Шарлеруа ТМК
- 27.06.2018 Серкль Брюгге 1:2 Мехелен ТМК
- 18.04.2018 Серкль Брюгге 0:0 СВ Харелбеке ТМК
- 23.03.2018 Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк ТМК
- 10.03.2018 Серкль Брюгге 3:1 Беерсхот-Вильрейк ПДБ
- 04.03.2018 Беерсхот-Вильрейк 1:0 Серкль Брюгге ПДБ
- 25.02.2018 Серкль Брюгге 1:1 Вестерло ПДБ
- 17.02.2018 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Серкль Брюгге ПДБ
Генк (последние 20 матчей: +18 =2 -0)
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 30.08.2018 Брондбю 2:4 Генк ЛЕ
- 26.08.2018 Генк 3:2 Васланд-Беверен ПДА
- 23.08.2018 Генк 5:2 Брондбю ЛЕ
- 19.08.2018 Генк 3:1 Шарлеруа ПДА
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
- 09.08.2018 Генк 2:0 Лех ЛЕ
- 05.08.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 01.08.2018 Фола 1:4 Генк ЛЕ
- 29.07.2018 Локерен 0:4 Генк ПДА
- 26.07.2018 Генк 5:0 Фола ЛЕ
- 22.07.2018 Хейст 1:3 Генк ТМК
- 21.07.2018 Генк 4:0 Олимпиакос ТМК
- 15.07.2018 Спувен-Мопертинген 1:6 Генк ТМК
- 14.07.2018 Генк 5:2 Мускрон-Перювельз ТМК
- 08.07.2018 Генк 4:1 Валансьен ТМК
- 30.06.2018 Тес Спорт 0:5 Генк ТМК
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Генк: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
- 20.09.2017 Серкль Брюгге 0:1 Генк Кубок
- 02.08.2014 Генк 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 21.12.2013 Серкль Брюгге 1:0 Генк Лига Жюпиле
- 25.08.2013 Генк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 09.05.2013 Серкль Брюгге 0:2 Генк Кубок Бельгии
- 17.11.2012 Серкль Брюгге 3:1 Генк Лига Жюпиле
- 29.07.2012 Генк 3:3 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 26.12.2011 Генк 4:2 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 20.08.2011 Серкль Брюгге 3:2 Генк Премьер-лига
- 20.03.2011 Серкль Брюгге 0:1 Генк Премьер-лига
- 13.11.2010 Генк 3:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 27.02.2010 Серкль Брюгге 1:0 Генк Премьер-лига
- 02.11.2009 Генк 2:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 26.04.2009 Серкль Брюгге 1:2 Генк Премьер-лига
- 29.11.2008 Генк 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 20.01.2008 Серкль Брюгге 5:1 Генк Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|8
|7
|1
|0
|23 - 7
|22
|2.
|Генк
|8
|6
|2
|0
|22 - 9
|20
|3.
|Андерлехт
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|4.
|Ройал Антверпен
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|5.
|Гент
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|6.
|Остенде
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Сент-Трюйден
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|8.
|Стандард
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|9.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Шарлеруа
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Кортрейк
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|12.
|Эйпен
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|13.
|Локерен
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 21
|5
|15.
|Васланд-Беверен
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Мускрон-Перювельз
|8
|1
|1
|6
|3 - 10
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Беньямин Ламбот получил желтую карточку от судьи
86'
Генк делает замену. Саматта Мбвана уходит с поля, а Гано Зиньо выходит на его замену.
82'
79'
78'
Вукович Дэнни получил желтую карточку от судьи
76'
Серкль Брюгге делает замену. Бруно Джанни уходит с поля, а Dylan De Belder выходит на его замену.
67'
Серкль Брюгге делает замену. Isaac Kone уходит с поля, а Бонджованни Адриен выходит на его замену.
62'
Генк делает замену. Пейнтсил Джозеф уходит с поля, а Ндонгаля Дьемерси выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Бруно Джанни бьет в цель!
57'
Серкль Брюгге делает замену. Johanna Omolo уходит с поля, а Гакпе Серж выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Посуэло Алехандро бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Генк делает замену. Малиновский Руслан уходит с поля, а Хейнен Бриан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Пейнтсил Джозеф получил желтую карточку от судьи
43'
34'
Лусамба Арно получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Guevin Tormin бьет в цель!
1'
Г О О О О Л - Меле Йоаким бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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