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2018-2019
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
1:0
Конец матча
26' Желтая карточкаКристя Андрей
26' Желтая карточкаСаломау Диогу
1:0
38' ГолDylan Flores
41' Желтая карточкаAndrei Sin
46' Желтая карточкаLaurentiu Corbu
64' Желтая карточкаКупер Армандо
|
26'
26'
38'
1:0
41'
46'
64'
Состав команд
12
Русу
Денис
92
Кака
Камер
70
Dylan
Flores
19
Andrei
Sin
26
Пенедо
Хайме
90
Мезаг
Тедди
10
Нистор
Дан
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 12 Русу Денис Вратарь
- 90 Alexandru Zaharia Защитник
- 6 Madalin Mihaescu Защитник
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 3 Ionut Pantiru Защитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 14 Ionut Adrian Cioinac Полузащитник
- 20 Платини Суареш Полузащитник
- 70 Dylan Flores Полузащитник
- 19 Andrei Sin Полузащитник
- 10 Кристя Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 2 Adria Gallego Защитник
- 33 Laurentiu Rus Полузащитник
- 29 Lewis Enoh Нападающий
- 21 Bekui Lawson
- 11 Daudet N'Dongala
- 7 Patrick Petre
- Главный тренер: Flavius Stoican
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 33 Laurentiu Corbu Защитник
- 90 Мезаг Тедди Защитник
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 27 Ricardo Grigore Защитник
- 21 Tomislav Gomelt Полузащитник
- 4 Ханка Серджу Полузащитник
- 10 Нистор Дан Полузащитник
- 93 Sergiu Popovici Полузащитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 31 Суботич Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Deian Sorescu Полузащитник
- 18 Купер Армандо Нападающий
- 19 Daniel Popa III Нападающий
- 99 Robert Moldoveanu
- 1 Vlad Mutiu
- 2 Kino Delorge
- 13 Denis Ciobotariu
- Главный тренер: Florin Bratu
Предыдущие игры
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 16.09.2018 Волунтари 2:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 03.09.2018 КСМ Студенцеск 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 25.08.2018 Дунэря Кэлэраши 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 17.08.2018 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани ПЛ
- 11.08.2018 Сепси 3:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.08.2018 Стяуа 4:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 28.07.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Астра ПЛ
- 23.07.2018 Университатя Крайова 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 12.07.2018 Коньяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 10.07.2018 Малатьяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 20.05.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 11.05.2018 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 07.05.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 30.04.2018 Астра 3:0 КСМ Студенцеск Л1
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Л1
- 22.04.2018 КСМ Студенцеск 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 14.04.2018 Университатя Крайова 4:1 КСМ Студенцеск Л1
- 06.04.2018 КСМ Студенцеск 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 01.04.2018 Стяуа 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 13.03.2018 Ботошани 3:2 КСМ Студенцеск К
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 14.09.2018 Динамо Бухарест 1:2 Астра ПЛ
- 01.09.2018 Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 25.08.2018 Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт ПЛ
- 19.08.2018 ЧФР Клуж 3:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 13.08.2018 Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 06.08.2018 Газ Метан Mедиаш 3:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 29.07.2018 Стяуа 3:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 22.07.2018 Динамо Бухарест 2:1 Волунтари ПЛ
- 01.06.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси Л1ГБ
- 28.05.2018 Поли Тимишоара 1:3 Динамо Бухарест Л1
- 23.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Л1
- 19.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Л1
- 15.05.2018 Ювентус Бухарест 0:2 Динамо Бухарест Л1
- 12.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Ботошани Л1
- 06.05.2018 Газ Метан Mедиаш 2:3 Динамо Бухарест Л1
- 30.04.2018 Сепси 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 20.04.2018 Динамо Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 13.04.2018 Волунтари 2:4 Динамо Бухарест Л1
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 03.04.2018 Ботошани 0:1 Динамо Бухарест Л1
Последние игры между собой
КСМ Студенцеск: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск Лига 1
- 13.08.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Динамо Бухарест Лига 1
- 18.12.2016 КСМ Студенцеск 3:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 17.09.2016 Динамо Бухарест 3:1 КСМ Студенцеск Первая лига
- 03.12.2015 Динамо Бухарест 0:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 16.08.2015 КСМ Студенцеск 0:0 Динамо Бухарест Первая лига
- 07.04.2015 КСМ Студенцеск 1:0 Динамо Бухарест Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|8
|4
|3
|1
|19 - 9
|15
|2.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|3.
|Газ Метан Mедиаш
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|4.
|Астра
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|5.
|КСМ Студенцеск
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|6.
|Вииторул Констанца
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|7.
|ЧФР Клуж
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|8.
|Дунэря Кэлэраши
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Университатя Крайова
|8
|3
|2
|3
|15 - 9
|11
|10.
|Динамо Бухарест
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|11.
|Ботошани
|8
|1
|5
|2
|11 - 11
|8
|12.
|Германнштадт
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|13.
|Конкордия Кьяжна
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|14.
|Волунтари
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
КСМ Студенцеск делает замену. Dylan Flores уходит с поля, а Лауренсиу Рус выходит на его замену.
71'
КСМ Студенцеск делает замену. Кристя Андрей уходит с поля, а Lewis Enoh выходит на его замену.
68'
Динамо Бухарест делает замену. Tomislav Gomelt уходит с поля, а Robert Moldoveanu выходит на его замену.
66'
КСМ Студенцеск делает замену. Платини Суареш уходит с поля, а Daudet N'Dongala выходит на его замену.
64'
Купер Армандо получил желтую карточку от судьи
61'
Динамо Бухарест делает замену. Суботич Даниэль уходит с поля, а Daniel Popa выходит на его замену.
46'
Laurentiu Corbu получил желтую карточку от судьи
46'
Динамо Бухарест делает замену. Нистор Дан уходит с поля, а Купер Армандо выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Andrei Sin получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - Dylan Flores бьет в цель!
26'
Саломау Диогу получил желтую карточку от судьи
26'
Кристя Андрей получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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