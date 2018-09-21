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2018-2019
Стадион:
КСМ Студенцеск
1:0
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
26' Желтая карточка
Кристя Андрей
26' Желтая карточка
Саломау Диогу
1:0
38' Гол
Dylan Flores
41' Желтая карточка
Andrei Sin
46' Желтая карточка
Laurentiu Corbu
64' Желтая карточка
Купер Армандо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
КСМ Студенцеск делает замену. Dylan Flores уходит с поля, а Лауренсиу Рус выходит на его замену.
71'
КСМ Студенцеск делает замену. Кристя Андрей уходит с поля, а Lewis Enoh выходит на его замену.
68'
Динамо Бухарест делает замену. Tomislav Gomelt уходит с поля, а Robert Moldoveanu выходит на его замену.
66'
КСМ Студенцеск делает замену. Платини Суареш уходит с поля, а Daudet N'Dongala выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Купер Армандо получил желтую карточку от судьи
61'
Динамо Бухарест делает замену. Суботич Даниэль уходит с поля, а Daniel Popa выходит на его замену.
Желтая карточка
46'
Laurentiu Corbu получил желтую карточку от судьи
46'
Динамо Бухарест делает замену. Нистор Дан уходит с поля, а Купер Армандо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Andrei Sin получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Dylan Flores бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Саломау Диогу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Кристя Андрей получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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