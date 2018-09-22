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Стадион: Муниципальный, Ботошани
0:2
Второй тайм: 60'
1' Желтая карточкаEnriko Papa
0:1
32' ГолAndrei Marc
43' Желтая карточкаМатей Габриэль
44' Желтая карточкаРодригес Джонатан
0:2
45' ГолGhislain Guessan
57' Желтая карточкаГоробцов Николас
|
1'
32'
0:1
43'
45'
0:2
57'
Состав команд
22
Ianos
Brinza
67
Enriko
Papa
73
Andrei
Marc
14
Nicusor
Fota
22
Nivaldo
III
Ботошани
- Основной состав
- 22 Ianos Brinza Вратарь
- 5 Карабуэ Лоссеми Защитник
- 3 Andrei Andonie Burca Защитник
- 17 Пициан Андрей Защитник
- 23 Andrei Dumitras Защитник
- 8 Родригес Джонатан Полузащитник
- 67 Enriko Papa Полузащитник
- 7 Головфка Кэтэлин Полузащитник
- 10 Онгенда Эрвин Полузащитник
- 21 Фаббрини Диего Полузащитник
- 9 Роман Михай V Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Eduard Pap Вратарь
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 14 Marko Brekalo Нападающий
- 99 Eduard Florescu
- 29 Marian Tarsa
- 15 Andrei Chindris
- 37 Alexandru Corban
- Главный тренер: Constantin Enache
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 33 Alexandru Greab Вратарь
- 26 Матей Габриэль Защитник
- 4 Mihai Leca Защитник
- 73 Andrei Marc Защитник
- 14 Nicusor Fota Защитник
- 6 Препелицэ Андрей Полузащитник
- 25 Горобцов Николас Полузащитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 22 Nivaldo III Полузащитник
- 97 Ronaldo Deaconu Полузащитник
- 19 Ghislain Guessan Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Cristian Albu Защитник
- 20 Бэрбояну Штефан Защитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 7 Иванович Петре Полузащитник
- 5 Dan Bucsa Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 99 Alexandru Costache
- Главный тренер: Ionut Badea
Предыдущие игры
Ботошани (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 15.09.2018 Дунэря Кэлэраши 3:2 Ботошани ПЛ
- 02.09.2018 Стяуа 2:2 Ботошани ПЛ
- 27.08.2018 Ботошани 0:0 Сепси ПЛ
- 17.08.2018 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани ПЛ
- 10.08.2018 Ботошани 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2018 Университатя Крайова 2:2 Ботошани ПЛ
- 27.07.2018 Ботошани 2:0 Германнштадт ПЛ
- 20.07.2018 ЧФР Клуж 1:1 Ботошани ПЛ
- 02.06.2018 Ботошани 2:0 Газ Метан Mедиаш Л1ГБ
- 27.05.2018 Сепси 0:1 Ботошани Л1
- 24.05.2018 Ботошани 0:0 Поли Тимишоара Л1
- 20.05.2018 Волунтари 1:1 Ботошани Л1
- 16.05.2018 Ботошани 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 12.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Ботошани Л1
- 09.05.2018 Ботошани 2:1 Университатя Крайова К
- 05.05.2018 Ювентус Бухарест 0:3 Ботошани Л1
- 29.04.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Ботошани Л1
- 23.04.2018 Ботошани 2:2 Сепси Л1
- 19.04.2018 Университатя Крайова 5:1 Ботошани К
- 16.04.2018 Поли Тимишоара 0:1 Ботошани Л1
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 14.09.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Сепси ПЛ
- 03.09.2018 КСМ Студенцеск 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 24.08.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Астра ПЛ
- 20.08.2018 Университатя Крайова 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 11.08.2018 Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт ПЛ
- 04.08.2018 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 30.07.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 23.07.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 13.07.2018 Адмира 0:1 Конкордия Кьяжна ТМК
- 02.06.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 26.05.2018 Волунтари 2:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 22.05.2018 Ювентус Бухарест 1:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 19.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Л1
- 16.05.2018 Ботошани 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 13.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 07.05.2018 Сепси 0:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 28.04.2018 Поли Тимишоара 1:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 21.04.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Волунтари Л1
- 15.04.2018 Конкордия Кьяжна 2:1 Ювентус Бухарест Л1
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Конкордия Кьяжна: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
- 16.05.2018 Ботошани 0:1 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 30.03.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Лига 1
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Лига 1
- 21.08.2017 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 14.04.2017 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 05.02.2017 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 21.09.2016 Конкордия Кьяжна 0:2 Ботошани Первая лига
- 10.05.2016 Конкордия Кьяжна 1:1 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 19.03.2016 Ботошани 0:3 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 18.12.2015 Ботошани 5:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 12.09.2015 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Первая лига
- 09.09.2015 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Кубок лиги
- 08.04.2015 Ботошани 3:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 02.05.2009 Конкордия Кьяжна 1:2 Ботошани Второй дивизион
- 08.03.2008 Конкордия Кьяжна 1:1 Ботошани Второй дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Стяуа
|8
|4
|3
|1
|19 - 9
|15
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|5.
|Астра
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|6.
|КСМ Студенцеск
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|7.
|Вииторул Констанца
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|8.
|Дунэря Кэлэраши
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Университатя Крайова
|8
|3
|2
|3
|15 - 9
|11
|10.
|Динамо Бухарест
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|11.
|Конкордия Кьяжна
|2:0
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Ботошани
|0:2
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Германнштадт
|9
|2
|1
|6
|7 - 10
|7
|14.
|Волунтари
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
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Второй тайм
57'
Горобцов Николас получил желтую карточку от судьи
56'
Ботошани делает замену. Enriko Papa уходит с поля, а Eduard Florescu выходит на его замену.
56'
Конкордия Кьяжна делает замену. Nivaldo уходит с поля, а Иванович Петре выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Ботошани делает замену. Пициан Андрей уходит с поля, а Мирон Джордже выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Ghislain Guessan бьет в цель!
44'
Родригес Джонатан получил желтую карточку от судьи
43'
Матей Габриэль получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Andrei Marc бьет в цель!
1'
Enriko Papa получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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