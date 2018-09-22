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Стадион:
Ботошани
0:2
Второй тайм: 60'
Конкордия Кьяжна
0'
1' Желтая карточка
Enriko Papa
0:1
32' Гол
Andrei Marc
43' Желтая карточка
Матей Габриэль
44' Желтая карточка
Родригес Джонатан
0:2
45' Гол
Ghislain Guessan
57' Желтая карточка
Горобцов Николас
60'
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Второй тайм
Желтая карточка
57'
Горобцов Николас получил желтую карточку от судьи
56'
Ботошани делает замену. Enriko Papa уходит с поля, а Eduard Florescu выходит на его замену.
56'
Конкордия Кьяжна делает замену. Nivaldo уходит с поля, а Иванович Петре выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Ботошани делает замену. Пициан Андрей уходит с поля, а Мирон Джордже выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Ghislain Guessan бьет в цель!
Желтая карточка
44'
Родригес Джонатан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Матей Габриэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Andrei Marc бьет в цель!
Желтая карточка
1'
Enriko Papa получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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