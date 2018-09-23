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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Андерлехт
2:1
Конец матча
Стандард
0'
41' Желтая карточка
Милич Антонио
0:1
45' Гол
Дженепо Мусса
45' Желтая карточка
Найяр Энди
47' Желтая карточка
Каванда Луис
65' Желтая карточка
Луйиндама Кристиан
1:1
72' Гол
Сантини Иван
2:1
90' Гол
Санне Бубакарр
90'+6
Второй тайм
90'
Стандард делает замену. Лестьенн Максим уходит с поля, а Горё Режиналь выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Санне Бубакарр бьет в цель!
83'
Андерлехт делает замену. Геркенс Питер уходит с поля, а Димата Нани выходит на его замену.
74'
Стандард делает замену. Дженепо Мусса уходит с поля, а Цимирот Гойко выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Сантини Иван бьет в цель!
Желтая карточка
65'
Луйиндама Кристиан получил желтую карточку от судьи
65'
Андерлехт делает замену. Мориока Риота уходит с поля, а Сайеф Кеннет выходит на его замену.
64'
Андерлехт делает замену. Амузу Френсис уходит с поля, а Баккали Закария выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Каванда Луис получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Найяр Энди получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Дженепо Мусса бьет в цель!
Желтая карточка
41'
Милич Антонио получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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