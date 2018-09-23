- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Констант Ванден Сток
41' Желтая карточкаМилич Антонио
0:1
45' ГолДженепо Мусса
45' Желтая карточкаНайяр Энди
47' Желтая карточкаКаванда Луис
65' Желтая карточкаЛуйиндама Кристиан
1:1
72' ГолСантини Иван
2:1
90' ГолСанне Бубакарр
|
41'
45'
0:1
45'
47'
72'
1:1
90'
2:1
Состав команд
19
Сантини
Иван
29
Каванда
Луис
5
Уче
Агбо
18
Марин
Рэзван
Андерлехт 3-4-3
- Основной состав
- 16 Дидийон Томас Вратарь
- 7 Найяр Энди Защитник
- 4 Санне Бубакарр Защитник
- 44 Милич Антонио Защитник
- 56 Салемакерс Алексис Полузащитник
- 5 Макаренко Евгений Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 40 Амузу Френсис Полузащитник
- 8 Геркенс Питер Нападающий
- 19 Сантини Иван Нападающий
- 10 Мориока Риота Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Букс Франк Вратарь
- 45 Борнаув Себастьян Защитник
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 99 Баккали Закария Полузащитник
- 11 Мусона Ноуледж Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 9 Димата Нани Нападающий
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Стандард 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Очоа Гильермо Вратарь
- 29 Каванда Луис Защитник
- 26 Луйиндама Кристиан Защитник
- 34 Лаифис Костас Защитник
- 15 Поконьоли Себастьен Защитник
- 5 Уче Агбо Полузащитник
- 18 Марин Рэзван Полузащитник
- 22 Лестьенн Максим Полузащитник
- 10 Карсела-Гонсалес Мехди Полузащитник
- 19 Дженепо Мусса Полузащитник
- 9 Эмон Рено Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Жийе Жан-Франсуа Вратарь
- 6 Косанович Милош Защитник
- 2 Горё Режиналь Защитник
- 11 Карлинос Полузащитник
- 8 Цимирот Гойко Полузащитник
- 7 Са Орланду Полузащитник
- 3 Ванхесден Зиньо Полузащитник
- 31 Баликвиша Вильям Нападающий
- Главный тренер: Прюдомм Мишель
Предыдущие игры
Андерлехт (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 20.09.2018 Спартак Трнава 1:0 Андерлехт ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 17.08.2018 Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 12.08.2018 Шарлеруа 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Андерлехт 3:2 Ренн ТМК
- 20.07.2018 Вестерло 2:2 Андерлехт ТМК
- 13.07.2018 Аякс 1:3 Андерлехт ТМК
- 06.07.2018 Рузеларе 1:1 Андерлехт ТМК
- 29.06.2018 ПАОК 2:2 Андерлехт ТМК
- 23.06.2018 Хейст 1:1 Андерлехт ТМК
- 22.06.2018 RWDM Brussels FC 0:1 Андерлехт ТМК
- 20.05.2018 Андерлехт 1:2 Генк ПДА
- 13.05.2018 Гент 1:0 Андерлехт ПДА
- 10.05.2018 Андерлехт 1:3 Стандард ПДА
- 06.05.2018 Брюгге 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.04.2018 Андерлехт 3:1 Шарлеруа FDAPCG
Стандард (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 20.09.2018 Севилья 5:1 Стандард ЛЕ
- 15.09.2018 Стандард 0:0 Шарлеруа ПДА
- 01.09.2018 Эйпен 2:1 Стандард ПДА
- 25.08.2018 Стандард 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 18.08.2018 Локерен 0:3 Стандард ПДА
- 14.08.2018 Аякс 3:0 Стандард ЛЧ
- 11.08.2018 Стандард 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 07.08.2018 Стандард 2:2 Аякс ЛЧ
- 03.08.2018 Васланд-Беверен 0:0 Стандард ПДА
- 28.07.2018 АХ Лёвен 0:1 Стандард ТМК
- 27.07.2018 Стандард 3:2 Гент ПДА
- 22.07.2018 Брюгге 2:1 Стандард С
- 18.07.2018 Тюбизе 0:1 Стандард ТМК
- 14.07.2018 Селтик 4:1 Стандард ТМК
- 30.06.2018 Стандард 1:2 Нанси ТМК
- 27.06.2018 Stade Waremmien 3:3 Стандард ТМК
- 20.05.2018 Шарлеруа 0:0 Стандард ПДА
- 13.05.2018 Стандард 1:1 Брюгге ПДА
- 10.05.2018 Андерлехт 1:3 Стандард ПДА
- 06.05.2018 Стандард 5:0 Генк ПДА
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Стандард: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
- 10.05.2018 Андерлехт 1:3 Стандард Первый дивизион А
- 18.04.2018 Стандард 2:1 Андерлехт Первый дивизион А
- 28.01.2018 Стандард 3:3 Андерлехт Первый дивизион А
- 29.11.2017 Андерлехт 0:1 Стандард Кубок
- 01.10.2017 Андерлехт 1:0 Стандард Первый дивизион А
- 29.01.2017 Андерлехт 0:0 Стандард Лига Про
- 02.10.2016 Стандард 0:1 Андерлехт Лига Про
- 28.02.2016 Андерлехт 3:3 Стандард Лига Про
- 08.11.2015 Стандард 1:0 Андерлехт Лига Про
- 17.05.2015 Андерлехт 1:1 Стандард Лига Жюпиле
- 12.04.2015 Стандард 3:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 25.01.2015 Стандард 2:0 Андерлехт Лига Жюпиле
- 26.10.2014 Андерлехт 0:2 Стандард Лига Жюпиле
- 27.04.2014 Андерлехт 2:1 Стандард Лига Жюпиле
- 30.03.2014 Стандард 1:0 Андерлехт Лига Жюпиле
- 22.12.2013 Стандард 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 27.10.2013 Андерлехт 1:1 Стандард Лига Жюпиле
- 05.05.2013 Андерлехт 2:0 Стандард Лига Жюпиле
- 06.04.2013 Стандард 0:0 Андерлехт Лига Жюпиле
- 03.02.2013 Андерлехт 2:2 Стандард Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|8
|7
|1
|0
|23 - 7
|22
|2.
|Генк
|1:1
|8
|5
|3
|0
|18 - 8
|18
|3.
|Андерлехт
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|4.
|Ройал Антверпен
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|5.
|Гент
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|6.
|Остенде
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Сент-Трюйден
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|8.
|Стандард
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|9.
|Серкль Брюгге
|1:1
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|10.
|Шарлеруа
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Кортрейк
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|12.
|Эйпен
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|13.
|Локерен
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 21
|5
|15.
|Васланд-Беверен
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Мускрон-Перювельз
|8
|1
|1
|6
|3 - 10
|4
Второй тайм
90'
Стандард делает замену. Лестьенн Максим уходит с поля, а Горё Режиналь выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Санне Бубакарр бьет в цель!
83'
Андерлехт делает замену. Геркенс Питер уходит с поля, а Димата Нани выходит на его замену.
74'
Стандард делает замену. Дженепо Мусса уходит с поля, а Цимирот Гойко выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Сантини Иван бьет в цель!
65'
Луйиндама Кристиан получил желтую карточку от судьи
65'
Андерлехт делает замену. Мориока Риота уходит с поля, а Сайеф Кеннет выходит на его замену.
64'
Андерлехт делает замену. Амузу Френсис уходит с поля, а Баккали Закария выходит на его замену.
47'
Каванда Луис получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Найяр Энди получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Дженепо Мусса бьет в цель!
41'
Милич Антонио получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация