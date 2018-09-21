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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Зульте-Варегем
0:2
Конец матча
Кортрейк
0'
0:1
70' Гол
Номбе Мбойо
0:2
90' Гол
Шевалье Тедди
90' Желтая карточка
Буффель Томас
90' Желтая карточка
Шевалье Тедди
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Шевалье Тедди получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Буффель Томас получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
89'
Зульте-Варегем делает замену. Уолш Сэнди уходит с поля, а Сойсало Микаэль выходит на его замену.
80'
Кортрейк делает замену. Номбе Мбойо уходит с поля, а Кану выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Номбе Мбойо бьет в цель!
68'
Кортрейк делает замену. Азуни Ларри уходит с поля, а Авенатти Фелипе выходит на его замену.
63'
Кортрейк делает замену. Jovan Stojanovic уходит с поля, а Аджагун Абдул выходит на его замену.
57'
Зульте-Варегем делает замену. Де Паув Нилл уходит с поля, а Силла Мамаду II выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
14'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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