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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Регенбогстадион
0:2
Конец матча
0:1
70' ГолНомбе Мбойо
0:2
90' ГолШевалье Тедди
90' Желтая карточкаБуффель Томас
90' Желтая карточкаШевалье Тедди
|
70'
0:1
90'
0:2
90'
90'
Состав команд
14
Уолш
Сэнди
18
Демир
Эрдин
11
Де
Паув
Нилл
10
Бонгонда
Тео
Зульте-Варегем 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Sammy Bossuyt Вратарь
- 14 Уолш Сэнди Защитник
- 2 Де Фаув Дави Защитник
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 18 Демир Эрдин Защитник
- 8 Файк Хишам Полузащитник
- 22 Тардьё Флориан Полузащитник
- 11 Де Паув Нилл Полузащитник
- 10 Бонгонда Тео Нападающий
- 9 Харбауи Хамди Нападающий
- 7 Буффель Томас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 24 Бьердаль Йохан-Ледре Защитник
- 4 Хейлен Майкл Защитник
- 23 Бюрки Марко Полузащитник
- 19 Силла Мамаду II Нападающий
- 17 Сойсало Микаэль Нападающий
- 57 Mathieu de Smet
- Главный тренер: Дюри Франки
Кортрейк 4-2-1-3
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 13 Brendan Hines-Ike Защитник
- 15 Christophe Lepoint Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Защитник
- 5 Азуни Ларри Полузащитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Нападающий
- 11 Jovan Stojanovic I Нападающий
- 7 Номбе Мбойо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 72 Petar Golubovic Защитник
- 20 Авенатти Фелипе Полузащитник
- 26 Elohim Rolland Полузащитник
- 21 Харисис Харилаос Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 39 Эзекиль Имох Полузащитник
- 27 Уали Идир Полузащитник
- 10 Rubenilson Kanu II
- 12 Jarno De Smet
- Главный тренер: Глен де Боек
Предыдущие игры
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 16.09.2018 Ройал Антверпен 5:1 Зульте-Варегем ПДА
- 31.08.2018 Зульте-Варегем 2:5 Брюгге ПДА
- 24.08.2018 Остенде 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2018 Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2018 Зульте-Варегем 4:0 Эйпен ПДА
- 04.08.2018 Гент 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 28.07.2018 Зульте-Варегем 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 22.07.2018 Зульте-Варегем 0:1 АЗ Алкмаар ТМК
- 17.07.2018 Зульте-Варегем 1:1 Хапоэль Хайфа ТМК
- 14.07.2018 Зульте-Варегем 1:4 Остенде ТМК
- 10.07.2018 Зульте-Варегем 3:1 Валвейк ТМК
- 07.07.2018 Зульте-Варегем 0:1 Локерен ТМК
- 27.05.2018 Генк 2:0 Зульте-Варегем ПДАТЗПВЛЕПО
- 23.05.2018 Зульте-Варегем 2:2 Локерен ПДАТЗПВЛЕПО
- 18.05.2018 Зульте-Варегем 5:0 Льерс ПДА
- 11.05.2018 АХ Лёвен 1:2 Зульте-Варегем ПДА
- 08.05.2018 Зульте-Варегем 8:0 Васланд-Беверен ПДА
- 05.05.2018 Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем ПДА
- 28.04.2018 Мускрон-Перювельз 1:2 Зульте-Варегем ПДА
- 20.04.2018 Зульте-Варегем 3:0 Кортрейк ПДА
Кортрейк (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 16.09.2018 Мускрон-Перювельз 1:0 Кортрейк ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 25.08.2018 Шарлеруа 0:2 Кортрейк ПДА
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 04.08.2018 Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Кортрейк 1:2 Метц ТМК
- 12.07.2018 Рузеларе 1:1 Кортрейк ТМК
- 30.06.2018 KSK Geluwe 1:11 Кортрейк ТМК
- 26.06.2018 KFC Mandel United 0:2 Кортрейк ТМК
- 23.06.2018 KRC Bissegem 1:9 Кортрейк ТМК
- 18.05.2018 Васланд-Беверен 1:3 Кортрейк ПДА
- 11.05.2018 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 08.05.2018 АХ Лёвен 0:2 Кортрейк ПДА
- 05.05.2018 Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем ПДА
- 28.04.2018 Кортрейк 2:1 Льерс ПДА
- 20.04.2018 Зульте-Варегем 3:0 Кортрейк ПДА
- 17.04.2018 Кортрейк 2:1 АХ Лёвен ПДА
- 14.04.2018 Льерс 0:2 Кортрейк ПДА
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Кортрейк: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
- 05.05.2018 Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А
- 20.04.2018 Зульте-Варегем 3:0 Кортрейк Первый дивизион А
- 25.02.2018 Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А
- 09.09.2017 Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Первый дивизион А
- 21.01.2017 Кортрейк 2:3 Зульте-Варегем Лига Про
- 17.09.2016 Зульте-Варегем 2:1 Кортрейк Лига Про
- 05.03.2016 Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 01.11.2015 Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Лига Про
- 23.11.2014 Кортрейк 3:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 27.07.2014 Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 01.12.2013 Кортрейк 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 03.08.2013 Зульте-Варегем 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 08.12.2012 Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 18.08.2012 Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Генк
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|3.
|Ройал Антверпен
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Андерлехт
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|5.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|6.
|Стандард
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Сент-Трюйден
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|9.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Кортрейк
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|11.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|12.
|Эйпен
|7
|2
|1
|4
|8 - 17
|7
|13.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 21
|5
|14.
|Локерен
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|15.
|Васланд-Беверен
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Мускрон-Перювельз
|7
|1
|0
|6
|3 - 10
|3
Второй тайм
90'
Шевалье Тедди получил желтую карточку от судьи
90'
Буффель Томас получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
89'
Зульте-Варегем делает замену. Уолш Сэнди уходит с поля, а Сойсало Микаэль выходит на его замену.
80'
Кортрейк делает замену. Номбе Мбойо уходит с поля, а Кану выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Номбе Мбойо бьет в цель!
68'
Кортрейк делает замену. Азуни Ларри уходит с поля, а Авенатти Фелипе выходит на его замену.
63'
Кортрейк делает замену. Jovan Stojanovic уходит с поля, а Аджагун Абдул выходит на его замену.
57'
Зульте-Варегем делает замену. Де Паув Нилл уходит с поля, а Силла Мамаду II выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
14'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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