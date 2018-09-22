Стадион: Пьер Моруа
1:0
10' ГолФонте Жозе
16' Желтая карточкаМендес Тьяго
26' Желтая карточкаКарлос Диего Сантос
33' Желтая карточкаКрхин Рене
49' Желтая карточкаБалло Фоде
50' Желтая карточкаМиазга Мэтт
Второй тайм
63'
Шека совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
63'
Безумный фол. Шека грубо играет против соперника. Пострадал Уорис Маджид
62'
62'
62'
Опасность предотвращена - Сумаоро Адама из команды Лилль вступил в отбор удачно
62'
Отличные скиллы показывает Сала Эмилиано, обводя своих соперников
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
60'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Отличные скиллы показывает Бамба Джонатан, обводя своих соперников
60'
59'
59'
Лимбомбе Антони из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Пепе Николя из команды Лилль пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
58'
Тактическая замена. Эвангелиста Лукас уходит с поля и его заменяет Лимбомбе Антони
58'
Судья сигнализирует, что Карлос Диего Сантос из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
57'
57'
Отличный пас сделал Лима Лукас из команды Нант. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
56'
56'
Удар от ворот произведет Нант
56'
Отличные скиллы показывает Шека, обводя своих соперников
56'
Мендес Тьяго из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
54'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
54'
Отличные скиллы показывает Карлос Диего Сантос, обводя своих соперников
54'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья сигнализирует, что Пепе Николя из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
52'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
52'
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Миазга Мэтт получает желтую карточку за толчок соперника.
50'
Миазга Мэтт наказан за толчок Меньян Майк
50'
50'
Матч возобновлен
49'
Балло Фоде совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
49'
Кватенг Энок на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Балло Фоде наказан за толчок Кватенг Энок
48'
47'
47'
46'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Эвангелиста Лукас
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
ШАНС! Эвангелиста Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
44'
ШАНС! Ронжье Валентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Мутуссами Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Эвангелиста Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
43'
43'
42'
42'
Эвангелиста Лукас из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Челик Зеки нанес удар головой, но Татарушану Чиприан спокойно отбил мяч.
42'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
41'
Татарушану Чиприан отбил мяч на угловой после удара Пепе Николя из штрафной площади.
41'
Балло Фоде из команды Лилль делает пас партнеру.
41'
Пепе Николя из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
40'
Балло Фоде пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
40'
40'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Лима Лукас из команды Нант пробил со штрафного, но очень мимо цели.
38'
Мендес Тьяго наказан за толчок Эвангелиста Лукас
38'
37'
36'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
35'
Хорошую попытку сделал Фонте Руй. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Судья сигнализирует, что Уорис Маджид из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
34'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
34'
Мендес Тьяго из команды Лилль пробил со штрафного, но очень мимо цели.
33'
Крхин Рене совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
33'
Безумный фол. Крхин Рене грубо играет против соперника. Пострадал Балло Фоде
32'
32'
31'
31'
31'
Карлос Диего Сантос делает длинную передачу вперед
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
29'
Эвангелиста Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
29'
Отличные скиллы показывает Эвангелиста Лукас, обводя своих соперников
29'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
28'
27'
26'
Карлос Диего Сантос совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
26'
Безумный фол. Карлос Диего Сантос грубо играет против соперника. Пострадал Пепе Николя
26'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Лима Лукас из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
25'
Крхин Рене из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
25'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
24'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
24'
24'
Отличные скиллы показывает Уорис Маджид, обводя своих соперников
23'
22'
Эвангелиста Лукас из команды Нант опасно и грубо сыграл. Бамба Джонатан пострадал.
21'
Судья сигнализирует, что Фонте Руй из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
20'
20'
Отличные скиллы показывает Сала Эмилиано, обводя своих соперников
20'
Уорис Маджид из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
19'
19'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
19'
О, нет. Из многообещающей позиции Пепе Николя из команды Лилль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
19'
19'
Челик Зеки из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
17'
17'
Хорошую попытку сделал Уорис Маджид. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Лима Лукас из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Мендес Тьяго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
16'
Безумный фол. Мендес Тьяго грубо играет против соперника. Пострадал Эвангелиста Лукас
15'
Удар от ворот произведет Нант
15'
Пепе Николя нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
15'
Карлос Диего Сантос ошибается в защите.
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
15'
14'
Мутуссами Самуэль из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
14'
14'
13'
13'
12'
12'
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Мендес Тьяго сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О О О Л - Фонте Жозе из команды Лилль с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
9'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
9'
Матч возобновлен
8'
Татарушану Чиприан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Татарушану Чиприан отбил мяч на угловой после удара Пепе Николя из штрафной площади.
8'
7'
6'
6'
5'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
4'
4'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Карлос Диего Сантос
3'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Миазга Мэтт из команды Нант играет слишком грубо. Мендес Тьяго оказался на газоне.
2'
2'
Опасность предотвращена - Карлос Диего Сантос из команды Нант вступил в отбор удачно
2'
Отличные скиллы показывает Бамба Джонатан, обводя своих соперников
2'
Пепе Николя из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Нант начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Нант
Лилль
83.1% (147)
Ничья:
14.1% (25)
Нант
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Лилль:
33.3% (59)
2:1 Лилль:
27.1% (48)
2:0 Лилль:
17.5% (31)
1:1 Ничья:
10.2% (18)
0:0 Ничья:
1.7% (3)
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