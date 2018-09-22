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  5. Лига 1
Стадион:
Лилль
1:0
Второй тайм: 63'
Нант
0'
1:0
10' Гол
Фонте Жозе
16' Желтая карточка
Мендес Тьяго
26' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
33' Желтая карточка
Крхин Рене
49' Желтая карточка
Балло Фоде
50' Желтая карточка
Миазга Мэтт
63'
Второй тайм
Желтая карточка
63'
Шека совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
63'
Безумный фол. Шека грубо играет против соперника. Пострадал Уорис Маджид
62'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
62'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
62'
Опасность предотвращена - Сумаоро Адама из команды Лилль вступил в отбор удачно
62'
Отличные скиллы показывает Сала Эмилиано, обводя своих соперников
61'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
60'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Отличные скиллы показывает Бамба Джонатан, обводя своих соперников
60'
Шека из команды Лилль делает пас партнеру.
60'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
59'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
59'
Лимбомбе Антони из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Пепе Николя из команды Лилль пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
58'
Тактическая замена. Эвангелиста Лукас уходит с поля и его заменяет Лимбомбе Антони
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Карлос Диего Сантос из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
57'
Удар от ворот произведет Лилль
57'
Отличный пас сделал Лима Лукас из команды Нант. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
56'
Нант контролирует мяч.
56'
Удар от ворот произведет Нант
56'
Отличные скиллы показывает Шека, обводя своих соперников
56'
Мендес Тьяго из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Удар от ворот произведет Лилль
54'
Отличные скиллы показывает Карлос Диего Сантос, обводя своих соперников
54'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Пепе Николя из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
52'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
52'
Шека из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
52'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Лилль контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
50'
Миазга Мэтт получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
50'
Миазга Мэтт наказан за толчок Меньян Майк
50'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
50'
Матч возобновлен
Желтая карточка
49'
Балло Фоде совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Травма, повреждение
49'
Кватенг Энок на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
48'
Балло Фоде наказан за толчок Кватенг Энок
48'
Лилль контролирует мяч.
47'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Нант контролирует мяч.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Эвангелиста Лукас
46'
Нант контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Нант контролирует мяч.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Лилль
45'
ШАНС! Эвангелиста Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Удар от ворот произведет Лилль
44'
ШАНС! Ронжье Валентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Мутуссами Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Эвангелиста Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
43'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
42'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
42'
Эвангелиста Лукас из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Челик Зеки нанес удар головой, но Татарушану Чиприан спокойно отбил мяч.
Угловой
42'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
41'
Татарушану Чиприан отбил мяч на угловой после удара Пепе Николя из штрафной площади.
41'
Балло Фоде из команды Лилль делает пас партнеру.
41'
Пепе Николя из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
40'
Балло Фоде пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
40'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
39'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
39'
Лима Лукас из команды Нант пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
38'
Мендес Тьяго наказан за толчок Эвангелиста Лукас
38'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
35'
Хорошую попытку сделал Фонте Руй. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Уорис Маджид из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
34'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
34'
Мендес Тьяго из команды Лилль пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
33'
Крхин Рене совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
33'
Безумный фол. Крхин Рене грубо играет против соперника. Пострадал Балло Фоде
32'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
31'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Лилль
31'
Карлос Диего Сантос делает длинную передачу вперед
30'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Удар от ворот произведет Лилль
29'
Эвангелиста Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
29'
Отличные скиллы показывает Эвангелиста Лукас, обводя своих соперников
29'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
28'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Нант контролирует мяч.
Желтая карточка
26'
Карлос Диего Сантос совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Карлос Диего Сантос грубо играет против соперника. Пострадал Пепе Николя
26'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
25'
Лима Лукас из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
25'
Крхин Рене из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
25'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
24'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
24'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Отличные скиллы показывает Уорис Маджид, обводя своих соперников
23'
Лилль контролирует мяч.
Фол, нарушение
22'
Эвангелиста Лукас из команды Нант опасно и грубо сыграл. Бамба Джонатан пострадал.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Фонте Руй из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
20'
Удар от ворот произведет Лилль
20'
Отличные скиллы показывает Сала Эмилиано, обводя своих соперников
20'
Уорис Маджид из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
19'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
19'
О, нет. Из многообещающей позиции Пепе Николя из команды Лилль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
19'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
19'
Челик Зеки из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
17'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Хорошую попытку сделал Уорис Маджид. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Лима Лукас из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
16'
Мендес Тьяго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
16'
Безумный фол. Мендес Тьяго грубо играет против соперника. Пострадал Эвангелиста Лукас
15'
Удар от ворот произведет Нант
15'
Пепе Николя нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
15'
Карлос Диего Сантос ошибается в защите.
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Офсайд
15'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
14'
Мутуссами Самуэль из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Лилль контролирует мяч.
14'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Нант контролирует мяч.
13'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Лилль контролирует мяч.
12'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Мендес Тьяго сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О О О Л - Фонте Жозе из команды Лилль с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
Угловой
9'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
9'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
8'
Татарушану Чиприан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Татарушану Чиприан отбил мяч на угловой после удара Пепе Николя из штрафной площади.
8'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
7'
Лилль контролирует мяч.
6'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
4'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Карлос Диего Сантос
3'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Миазга Мэтт из команды Нант играет слишком грубо. Мендес Тьяго оказался на газоне.
2'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Опасность предотвращена - Карлос Диего Сантос из команды Нант вступил в отбор удачно
2'
Отличные скиллы показывает Бамба Джонатан, обводя своих соперников
2'
Пепе Николя из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Нант контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Нант начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Нант
Лилль
83.1% (147)
Ничья:
14.1% (25)
Нант
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Лилль:
33.3% (59)
Лилль:
27.1% (48)
Лилль:
17.5% (31)
Ничья:
10.2% (18)
Ничья:
1.7% (3)
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