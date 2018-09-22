Стадион: Стад Огюст Делон Зрители: 11523
31' Желтая карточкаДумбия Мусса
58' Желтая карточкаАбейд Мехди
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 11523 болельщиков
94'
94'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
94'
Кафаро Матьё из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
93'
93'
93'
ШАНС! Амальфитано Ромен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
92'
91'
Чаварриа Пабло из команды Реймс играет слишком грубо. Хаддади Уссама оказался на газоне.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
91'
Слити Наим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой слева.
90'
Рунарссон Рунар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Ромао Алаиксис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
90'
Сук Юн-Чжун нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
90'
Кафаро Матьё из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
89'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Сук Юн-Чжун нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
88'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Шавалерин Ксавье
88'
88'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
87'
87'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
85'
84'
84'
84'
Шанс! Чаварриа Пабло из команды Реймс пробил головой, но мимо
83'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
83'
83'
82'
82'
82'
Тактическая замена. Шафик Фуад уходит с поля и его заменяет Росье Валентен
81'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
80'
79'
78'
Судья сигнализирует, что Удин Реми из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Симан Лоран
78'
77'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
77'
Рунарссон Рунар отбил мяч на угловой после удара Сук Юн-Чжун из штрафной площади.
77'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
76'
Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Дижон имеет хороший шанс забить.
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
75'
Тактическая замена. Мартен Марвен уходит с поля и его заменяет Кафаро Матьё
75'
Симан Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
74'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
74'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Кейта Абдулайе II
73'
Тактическая замена. Мари Жордан уходит с поля и его заменяет Слити Наим
73'
Опасность предотвращена - Абейд Мехди из команды Дижон вступил в отбор удачно
73'
Отличные скиллы показывает Сук Юн-Чжун, обводя своих соперников
73'
Мартен Марвен из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
72'
Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
72'
Ромао Алаиксис из команды Реймс делает неудачный навес.
71'
Амальфитано Ромен из команды Дижон играет слишком грубо. Ромао Алаиксис оказался на газоне.
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
70'
70'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
69'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
69'
Ромао Алаиксис из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
69'
Отличные скиллы показывает Чаварриа Пабло, обводя своих соперников
68'
Судья сигнализирует, что Удин Реми из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Шафик Фуад
68'
Мартен Марвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Судья сигнализирует, что Кулибали Сену из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сук Юн-Чжун
67'
66'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
66'
Матч возобновлен
66'
Думбия Мусса получил травму и заменен. Удин Реми выходит на поле.
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Думбия Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Думбия Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
63'
63'
Матч возобновлен
62'
Думбия Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
61'
Мари Жордан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
61'
60'
60'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
60'
59'
Мари Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ромао Алаиксис из команды Реймс пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
59'
Тактическая замена. Оджо Шейи уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
58'
Абейд Мехди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
57'
Безумный фол. Абейд Мехди грубо играет против соперника. Пострадал Мартен Марвен
57'
56'
Ромао Алаиксис из команды Реймс играет слишком грубо. Мари Жордан оказался на газоне.
56'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой слева.
56'
56'
Мартен Марвен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
54'
Амальфитано Ромен из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Фокет Томас пострадал.
53'
53'
52'
Опасность предотвращена - Шафик Фуад из команды Дижон вступил в отбор удачно
52'
Отличные скиллы показывает Оджо Шейи, обводя своих соперников
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
50'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой слева.
50'
Энгельс Бьорн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Отличные скиллы показывает Симан Лоран, обводя своих соперников
49'
49'
48'
48'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
47'
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Судья сигнализирует, что Думбия Мусса из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Мари Жордан
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
Мартен Марвен из команды Реймс играет слишком грубо. Лаутоа Веслей оказался на газоне.
44'
Энгельс Бьорн из команды Реймс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
44'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
44'
Симан Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
43'
43'
42'
41'
41'
Голкипер мог бы сыграть и получше
41'
Чаварриа Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Судья сигнализирует, что Симан Лоран из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Чаварриа Пабло
40'
39'
Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
39'
39'
39'
Мартен Марвен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
38'
37'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
37'
Абейд Мехди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
37'
Дижон имеет хороший шанс забить.
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
35'
34'
33'
33'
Саид Уэсли решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
31'
Думбия Мусса получает желтую карточку за толчок соперника.
31'
Думбия Мусса наказан за толчок Абейд Мехди
31'
31'
Опасность предотвращена - Кулибали Сену из команды Дижон вступил в отбор удачно
31'
Думбия Мусса из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
31'
Ромао Алаиксис из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
30'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс играет слишком грубо. Симан Лоран оказался на газоне.
29'
29'
28'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Мартен Марвен из команды Реймс делает неудачный навес.
27'
Абдельамид Юнис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Рунарссон Рунар пострадал.
26'
26'
Рунарссон Рунар отбил мяч на угловой после удара Думбия Мусса из штрафной площади.
26'
Головой пробил Оджо Шейи, но голкипер отбил его в поле!
26'
Ромао Алаиксис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
25'
25'
24'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Саид Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тавареш Жулио
23'
22'
22'
22'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Шавалерин Ксавье
21'
21'
Шафик Фуад из команды Дижон играет слишком грубо. Оджо Шейи оказался на газоне.
21'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
20'
19'
Оджо Шейи нанес удар головой, но Рунарссон Рунар спокойно отбил мяч.
19'
Мартен Марвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Мартен Марвен
18'
Энгельс Бьорн возвращается на поле.
18'
Отличный пас сделал Кулибали Сену из команды Дижон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
17'
Матч возобновлен
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Энгельс Бьорн получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Энгельс Бьорн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
15'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Мартен Марвен
14'
14'
Шанс! Ромао Алаиксис из команды Реймс пробил головой, но мимо
14'
14'
Симан Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Чаварриа Пабло из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
13'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
12'
Чаварриа Пабло из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
12'
Чаварриа Пабло из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
12'
12'
12'
11'
Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хаддади Уссама из команды Дижон подал угловой слева.
11'
Менди Эдуар отбил мяч на угловой после удара Мари Жордан из штрафной площади.
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
10'
Амальфитано Ромен из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
10'
Шавалерин Ксавье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Мари Жордан из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
10'
9'
Лаутоа Веслей из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Мартен Марвен из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Саид Уэсли из команды Дижон в офсайде
8'
8'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
7'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
5'
5'
4'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Мартен Марвен
3'
3'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Энгельс Бьорн
2'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Дижон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Дижон
Реймс
50.8% (90)
Ничья:
36.2% (64)
Дижон
13% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.2% (50)
1:0 Реймс:
27.1% (48)
2:1 Реймс:
16.9% (30)
0:1 Дижон:
6.8% (12)
0:0 Ничья:
6.2% (11)
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