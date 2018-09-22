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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 11523
Реймс
0:0
Конец матча
Дижон
0'
31' Желтая карточка
Думбия Мусса
58' Желтая карточка
Абейд Мехди
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 11523 болельщиков
94'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
94'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
94'
Кафаро Матьё из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Удар от ворот произведет Реймс
93'
ШАНС! Амальфитано Ромен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
92'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
91'
Чаварриа Пабло из команды Реймс играет слишком грубо. Хаддади Уссама оказался на газоне.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
91'
Слити Наим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой слева.
90'
Рунарссон Рунар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Ромао Алаиксис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
90'
Сук Юн-Чжун нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
90'
Кафаро Матьё из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Сук Юн-Чжун нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Шавалерин Ксавье
88'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
87'
Дижон контролирует мяч.
87'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Реймс контролирует мяч.
84'
Дижон контролирует мяч.
84'
Удар от ворот произведет Дижон
84'
Шанс! Чаварриа Пабло из команды Реймс пробил головой, но мимо
83'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
83'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Дижон контролирует мяч.
82'
Тактическая замена. Шафик Фуад уходит с поля и его заменяет Росье Валентен
81'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
80'
Дижон контролирует мяч.
79'
Дижон контролирует мяч.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Удин Реми из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Симан Лоран
78'
Дижон контролирует мяч.
Угловой
77'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
77'
Рунарссон Рунар отбил мяч на угловой после удара Сук Юн-Чжун из штрафной площади.
77'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
76'
Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Дижон имеет хороший шанс забить.
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
75'
Тактическая замена. Мартен Марвен уходит с поля и его заменяет Кафаро Матьё
75'
Симан Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
74'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
74'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Кейта Абдулайе II
73'
Тактическая замена. Мари Жордан уходит с поля и его заменяет Слити Наим
73'
Опасность предотвращена - Абейд Мехди из команды Дижон вступил в отбор удачно
73'
Отличные скиллы показывает Сук Юн-Чжун, обводя своих соперников
73'
Мартен Марвен из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
72'
Ромао Алаиксис из команды Реймс делает неудачный навес.
Фол, нарушение
71'
Амальфитано Ромен из команды Дижон играет слишком грубо. Ромао Алаиксис оказался на газоне.
70'
Дижон контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Удар от ворот произведет Дижон
70'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
69'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
69'
Ромао Алаиксис из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
69'
Отличные скиллы показывает Чаварриа Пабло, обводя своих соперников
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Удин Реми из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Шафик Фуад
68'
Мартен Марвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Кулибали Сену из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сук Юн-Чжун
67'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
66'
Матч возобновлен
66'
Думбия Мусса получил травму и заменен. Удин Реми выходит на поле.
Травма, повреждение
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Думбия Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
65'
Думбия Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
62'
Думбия Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Удар от ворот произведет Реймс
61'
Мари Жордан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
Шафик Фуад из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Дижон контролирует мяч.
60'
Дижон контролирует мяч.
60'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
60'
Дижон контролирует мяч.
59'
Мари Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ромао Алаиксис из команды Реймс пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
59'
Тактическая замена. Оджо Шейи уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
Желтая карточка
58'
Абейд Мехди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Абейд Мехди грубо играет против соперника. Пострадал Мартен Марвен
57'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
56'
Ромао Алаиксис из команды Реймс играет слишком грубо. Мари Жордан оказался на газоне.
56'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой слева.
56'
Кулибали Сену предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Мартен Марвен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
54'
Амальфитано Ромен из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Фокет Томас пострадал.
53'
Дижон контролирует мяч.
53'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Опасность предотвращена - Шафик Фуад из команды Дижон вступил в отбор удачно
52'
Отличные скиллы показывает Оджо Шейи, обводя своих соперников
51'
Дижон контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой слева.
50'
Энгельс Бьорн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Отличные скиллы показывает Симан Лоран, обводя своих соперников
49'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
47'
Дижон контролирует мяч.
47'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Дижон контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Думбия Мусса из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Мари Жордан
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Реймс контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
45'
Мартен Марвен из команды Реймс играет слишком грубо. Лаутоа Веслей оказался на газоне.
44'
Энгельс Бьорн из команды Реймс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
44'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
44'
Симан Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
43'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Реймс контролирует мяч.
42'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Голкипер мог бы сыграть и получше
41'
Чаварриа Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Симан Лоран из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Чаварриа Пабло
40'
Дижон контролирует мяч.
39'
Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
Угловой
39'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой слева.
39'
Кулибали Сену предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Мартен Марвен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
38'
Дижон контролирует мяч.
37'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
37'
Абейд Мехди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
37'
Дижон имеет хороший шанс забить.
36'
Дижон контролирует мяч.
36'
Реймс контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Реймс
33'
Саид Уэсли решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
31'
Думбия Мусса получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
31'
Думбия Мусса наказан за толчок Абейд Мехди
Угловой
31'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой слева.
31'
Опасность предотвращена - Кулибали Сену из команды Дижон вступил в отбор удачно
31'
Думбия Мусса из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
31'
Ромао Алаиксис из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Реймс контролирует мяч.
Фол, нарушение
30'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс играет слишком грубо. Симан Лоран оказался на газоне.
29'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Мартен Марвен из команды Реймс делает неудачный навес.
Фол, нарушение
27'
Абдельамид Юнис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Рунарссон Рунар пострадал.
Угловой
26'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой слева.
26'
Рунарссон Рунар отбил мяч на угловой после удара Думбия Мусса из штрафной площади.
26'
Головой пробил Оджо Шейи, но голкипер отбил его в поле!
26'
Ромао Алаиксис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
25'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
25'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Саид Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тавареш Жулио
23'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Шавалерин Ксавье
21'
Реймс контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Шафик Фуад из команды Дижон играет слишком грубо. Оджо Шейи оказался на газоне.
21'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
Дижон контролирует мяч.
20'
Реймс контролирует мяч.
19'
Оджо Шейи нанес удар головой, но Рунарссон Рунар спокойно отбил мяч.
19'
Мартен Марвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Мартен Марвен
Травма, повреждение
18'
Энгельс Бьорн возвращается на поле.
18'
Отличный пас сделал Кулибали Сену из команды Дижон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
Дижон контролирует мяч.
17'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Энгельс Бьорн получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
16'
Энгельс Бьорн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Мартен Марвен
14'
Удар от ворот произведет Дижон
14'
Шанс! Ромао Алаиксис из команды Реймс пробил головой, но мимо
Угловой
14'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой слева.
14'
Симан Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Чаварриа Пабло из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
13'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой слева.
12'
Кулибали Сену предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Чаварриа Пабло из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
12'
Чаварриа Пабло из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
12'
Дижон контролирует мяч.
12'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Хаддади Уссама из команды Дижон подал угловой слева.
11'
Менди Эдуар отбил мяч на угловой после удара Мари Жордан из штрафной площади.
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Угловой
10'
Амальфитано Ромен из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
10'
Шавалерин Ксавье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Мари Жордан из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
10'
Шафик Фуад из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Лаутоа Веслей из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Оджо Шейи из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
9'
Мартен Марвен из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
8'
Саид Уэсли из команды Дижон в офсайде
8'
Шафик Фуад из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
7'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Дижон контролирует мяч.
5'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
5'
Дижон контролирует мяч.
5'
Реймс контролирует мяч.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Мартен Марвен
3'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Энгельс Бьорн
2'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Дижон контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Дижон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Дижон
Реймс
50.8% (90)
Ничья:
36.2% (64)
Дижон
13% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.2% (50)
Реймс:
27.1% (48)
Реймс:
16.9% (30)
Дижон:
6.8% (12)
Ничья:
6.2% (11)
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