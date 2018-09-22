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2018-2019
Стадион:
Университатя Крайова
2:0
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
1:0
5' Гол
Elvir Koljic
46' Желтая карточка
Цэру Богдан
2:0
48' Гол
Elvir Koljic
56' Желтая карточка
Хаджи Янис
69' Желтая карточка
Келич Ренато
79' Желтая карточка
Младен Себастьян
82' Желтая карточка
Пильячелли Мирко
88' Желтая карточка
Tudor Baluta
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Tudor Baluta получил желтую карточку от судьи
87'
Университатя Крайова делает замену. Мартич Иван уходит с поля, а Димитров Радослав выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Пильячелли Мирко получил желтую карточку от судьи
81'
Вииторул Констанца делает замену. Чобану Андрей уходит с поля, а Andrei Artean выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Младен Себастьян получил желтую карточку от судьи
77'
Университатя Крайова делает замену. Бэрбуц Кристиан уходит с поля, а Andrei Burlacu выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Келич Ренато получил желтую карточку от судьи
65'
Университатя Крайова делает замену. Valentin Mihaila уходит с поля, а Роша Нуну выходит на его замену.
61'
Вииторул Констанца делает замену. Младен Себастьян уходит с поля, а Radu Bobac выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Хаджи Янис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Elvir Koljic бьет в цель!
Желтая карточка
46'
Цэру Богдан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Вииторул Констанца делает замену. Mailson Lima уходит с поля, а Mihai Vodut выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Elvir Koljic бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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