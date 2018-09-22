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2018-2019
Стадион: Ион Облеменко
2:0
Конец матча
1:0
5' ГолElvir Koljic
46' Желтая карточкаЦэру Богдан
2:0
48' ГолElvir Koljic
56' Желтая карточкаХаджи Янис
69' Желтая карточкаКелич Ренато
79' Желтая карточкаМладен Себастьян
82' Желтая карточкаПильячелли Мирко
88' Желтая карточкаTudor Baluta
|
5'
1:0
46'
48'
2:0
56'
69'
79'
82'
88'
Состав команд
27
Мартич
Иван
15
Донкор
Исаак
19
Elvir
Koljic
15
Цэру
Богдан
30
Mailson
Lima
99
Tudor
Baluta
11
Вынэ
Йонуц
10
Хаджи
Янис
13
Denis
Dragus
Университатя Крайова
- Основной состав
- 13 Пильячелли Мирко Вратарь
- 27 Мартич Иван Защитник
- 15 Донкор Исаак Защитник
- 6 Келич Ренато Защитник
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 10 Кикэлдэу Александру Полузащитник
- 22 Бэрбуц Кристиан Полузащитник
- 33 Valentin Mihaila Полузащитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 19 Elvir Koljic Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 24 Гардош Флорин Защитник
- 5 Роша Нуну Полузащитник
- 9 Andrei Burlacu
- 37 Marian Serban
- 1 Iulian Laurentiu Popescu
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 5 Младен Себастьян Защитник
- 4 Srdjan Luchin Защитник
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 30 Mailson Lima Полузащитник
- 99 Tudor Baluta Полузащитник
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 10 Хаджи Янис Нападающий
- 13 Denis Dragus Нападающий
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 16 Аким Влад Полузащитник
- 93 Andrei Artean Полузащитник
- 7 Alexandru Matan Нападающий
- 96 Хури Льес Нападающий
- 9 Mihai Vodut
- 27 Radu Bobac
- Главный тренер: Георге Хаджи
Предыдущие игры
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 15.09.2018 Газ Метан Mедиаш 3:2 Университатя Крайова ПЛ
- 01.09.2018 Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 27.08.2018 Волунтари 1:5 Университатя Крайова ПЛ
- 20.08.2018 Университатя Крайова 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 16.08.2018 Университатя Крайова 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 12.08.2018 Дунэря Кэлэраши 1:3 Университатя Крайова ПЛ
- 09.08.2018 РБ Лейпциг 3:1 Университатя Крайова ЛЕ
- 03.08.2018 Университатя Крайова 2:2 Ботошани ПЛ
- 29.07.2018 Сепси 1:0 Университатя Крайова ПЛ
- 23.07.2018 Университатя Крайова 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 14.07.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова С
- 30.06.2018 Уфа 3:2 Университатя Крайова ТМК
- 27.05.2018 Германнштадт 0:2 Университатя Крайова К
- 20.05.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 14.05.2018 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1
- 09.05.2018 Ботошани 2:1 Университатя Крайова К
- 05.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Л1
- 28.04.2018 Университатя Крайова 3:3 Вииторул Констанца Л1
- 23.04.2018 Астра 1:0 Университатя Крайова Л1
- 19.04.2018 Университатя Крайова 5:1 Ботошани К
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 17.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Германнштадт ПЛ
- 02.09.2018 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 26.08.2018 Вииторул Констанца 1:4 Стяуа ПЛ
- 18.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 13.08.2018 Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 06.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Волунтари ПЛ
- 02.08.2018 Витесс 3:1 Вииторул Констанца ЛЕ
- 30.07.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 26.07.2018 Вииторул Констанца 2:2 Витесс ЛЕ
- 22.07.2018 Вииторул Констанца 0:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 19.07.2018 Вииторул Констанца 0:0 Расинг Юнион ЛЕ
- 12.07.2018 Расинг Юнион 0:2 Вииторул Констанца ЛЕ
- 20.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Л1
- 11.05.2018 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 04.05.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 28.04.2018 Университатя Крайова 3:3 Вииторул Констанца Л1
- 21.04.2018 Вииторул Констанца 2:2 Стяуа Л1
- 15.04.2018 Вииторул Констанца 1:2 ЧФР Клуж Л1
- 06.04.2018 КСМ Студенцеск 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 01.04.2018 Астра 0:2 Вииторул Констанца Л1
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Вииторул Констанца: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
- 28.04.2018 Университатя Крайова 3:3 Вииторул Констанца Лига 1
- 16.03.2018 Вииторул Констанца 0:0 Университатя Крайова Лига 1
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Лига 1
- 20.08.2017 Вииторул Констанца 0:2 Университатя Крайова Лига 1
- 07.05.2017 Университатя Крайова 0:1 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 06.04.2017 Вииторул Констанца 0:1 Университатя Крайова Лига 1. Группа А
- 03.12.2016 Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова Первая лига
- 28.08.2016 Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 28.11.2015 Вииторул Констанца 4:0 Университатя Крайова Первая лига
- 10.09.2015 Вииторул Констанца 0:0 Университатя Крайова Кубок лиги
- 12.08.2015 Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 08.03.2015 Вииторул Констанца 1:1 Университатя Крайова Первая лига
- 29.10.2014 Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца Кубок
- 08.08.2014 Университатя Крайова 2:2 Вииторул Констанца Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Стяуа
|8
|4
|3
|1
|19 - 9
|15
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|5.
|Астра
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|6.
|Университатя Крайова
|9
|4
|2
|3
|17 - 9
|14
|7.
|КСМ Студенцеск
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|8.
|Вииторул Констанца
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Дунэря Кэлэраши
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Динамо Бухарест
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|11.
|Конкордия Кьяжна
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Ботошани
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Германнштадт
|9
|2
|1
|6
|7 - 10
|7
|14.
|Волунтари
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Tudor Baluta получил желтую карточку от судьи
87'
Университатя Крайова делает замену. Мартич Иван уходит с поля, а Димитров Радослав выходит на его замену.
82'
Пильячелли Мирко получил желтую карточку от судьи
81'
Вииторул Констанца делает замену. Чобану Андрей уходит с поля, а Andrei Artean выходит на его замену.
79'
Младен Себастьян получил желтую карточку от судьи
77'
Университатя Крайова делает замену. Бэрбуц Кристиан уходит с поля, а Andrei Burlacu выходит на его замену.
69'
Келич Ренато получил желтую карточку от судьи
65'
Университатя Крайова делает замену. Valentin Mihaila уходит с поля, а Роша Нуну выходит на его замену.
61'
Вииторул Констанца делает замену. Младен Себастьян уходит с поля, а Radu Bobac выходит на его замену.
56'
Хаджи Янис получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Elvir Koljic бьет в цель!
46'
Цэру Богдан получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Вииторул Констанца делает замену. Mailson Lima уходит с поля, а Mihai Vodut выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
5'
Г О О О О Л - Elvir Koljic бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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