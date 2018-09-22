Стадион: де ла Мейно Зрители: 24683
28' Желтая карточкаГоддос Саман
0:1
45' ГолКрафт Эмиль
47' Желтая карточкаАденон Халед
1:1
49' ГолЛала Кенни
63' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
2:1
66' ГолКорнье Бенжамин
71' Желтая карточкаМонкондю Томас
82' Желтая карточкаКрафт Эмиль
3:1
86' Гол в свои воротаАденон Халед
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
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94'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
93'
93'
Корнье Бенжамин нарушает правила. Аденон Халед пострадал
92'
Судья сигнализирует, что Тьоте Шейк из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
92'
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
89'
89'
88'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Гримм Жереми
86'
Г О О О О Л - Аденон Халед уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
86'
Тьоте Шейк из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Гуано Принс-Десир ошибается в защите.
86'
86'
Тактическая замена. Корнетт Кентен уходит с поля и его заменяет Тьоте Шейк
86'
Как он промахнулся? Конате Мусса имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
86'
Гнаоре Эдди из команды Амьен навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
84'
84'
83'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
82'
Рефери не любит споров - именно за это Крафт Эмиль сейчас получил желтую
82'
Безумный фол. Корнье Бенжамин грубо играет против соперника. Пострадал Крафт Эмиль
82'
81'
Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
81'
81'
81'
Матч возобновлен
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
79'
79'
78'
Тактическая замена. Мотиба Лебо уходит с поля и его заменяет Lucien Zohi
78'
78'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает неудачный навес.
77'
77'
Тактическая замена. Кужава Рафал уходит с поля и его заменяет Бодмер Матьё
77'
Шанс! Корнетт Кентен из команды Амьен пробил головой, но мимо
77'
Плохо сыграл Митрович Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Лефор Жордан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
76'
Лефор Жордан из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
76'
76'
Сиссоко Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург подал угловой слева.
75'
Корнетт Кентен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
74'
74'
74'
73'
73'
73'
72'
72'
71'
Монкондю Томас получил желтую карточку от судьи
71'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
Мартинеc Пабло не смог попасть в створ ударом издали
68'
68'
Конате Мусса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Тактическая замена. Гансо Пауло уходит с поля и его заменяет Конате Мусса
66'
Лала Кенни сделал результативную передачу.
66'
ГОООООЛ - Корнье Бенжамин Страсбург забивает ударом головой
66'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Монкондю Томас нарушает правила. Мартин Йонас пострадал
65'
65'
ШАНС! Монкондю Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Корнье Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Сиссоко Ибраима получил желтую карточку от судьи
63'
Сиссоко Ибраима нарушает правила. Корнетт Кентен пострадал
63'
Сиссоко Ибраима нарушает правила. Корнетт Кентен пострадал
63'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Крафт Эмиль из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
Мартин Йонас из команды Страсбург играет слишком грубо. Гансо Пауло оказался на газоне.
61'
Гансо Пауло наказан за толчок Корнье Бенжамин
61'
61'
Мартинеc Пабло не смог попасть в створ ударом издали
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
60'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
58'
58'
58'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Кужава Рафал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Мартинеc Пабло наказан за толчок Годдос Саман
57'
Хорошую попытку сделал Лала Кенни. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Гартнер Регис не дал случится голу! Мартин Йонас должен был забивать, но Гартнер Регис сделал отличный сейв
56'
56'
Судья сигнализирует, что Гнаоре Эдди из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург в офсайде
54'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
54'
53'
53'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Да Кошта Нуну нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
52'
52'
Аденон Халед наказан за толчок Да Кошта Нуну
51'
51'
Крафт Эмиль пробует нанести удар издали, но Селс Матц держит все под контролем
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
49'
49'
Г О О О О Л Лала Кенни закручивает штрафной в сетку! Великолепно
47'
Аденон Халед получил желтую карточку от судьи
47'
Назначен штрафной. Пострадал Корнье Бенжамин, его свалил Аденон Халед.
47'
47'
Как он промахнулся? Мотиба Лебо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Лала Кенни из команды Страсбург делает пас партнеру.
46'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Тактическая замена. Льенар Димитри уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
47'
Г О О О О Л - Крафт Эмиль изменил счет на табло!
47'
Амьен начинает контратаку
47'
Гнаоре Эдди из команды Амьен делает пас партнеру.
47'
Митрович Стефан ошибается в защите.
47'
47'
47'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Гнаоре Эдди сделал результативную передачу.
46'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
Лала Кенни наказан за толчок Кужава Рафал
44'
44'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Аденон Халед нарушает правила. Да Кошта Нуну пострадал
43'
42'
42'
Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кужава Рафал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Корнетт Кентен
41'
41'
40'
Мотиба Лебо нарушает правила. Крафт Эмиль пострадал
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
40'
39'
Льенар Димитри из команды Страсбург в офсайде
39'
38'
38'
38'
38'
Льенар Димитри из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Корнетт Кентен
37'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
36'
36'
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
35'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
33'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
32'
32'
Кароль Лионель из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
32'
32'
31'
Гнаоре Эдди из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Мартин Йонас заработал фол
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Матч возобновлен
28'
Годдос Саман получил желтую карточку от судьи
28'
Селс Матц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Годдос Саман из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Селс Матц пострадал.
27'
Хорошую попытку сделал Мартинеc Пабло. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
27'
Страсбург начинает контратаку
27'
О, нет. Из многообещающей позиции Корнетт Кентен из команды Амьен наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
26'
26'
Митрович Стефан из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Кужава Рафал заработал фол
25'
25'
25'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
24'
23'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
23'
22'
21'
Каси Антони задерживает мяч рукой
21'
Да Кошта Нуну наказан за толчок Монкондю Томас
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
20'
Да Кошта Нуну нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
20'
19'
19'
18'
18'
Мартин Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
17'
Корнетт Кентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Митрович Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
14'
13'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
13'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Лефор Жордан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сиссоко Ибраима
12'
Лала Кенни из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
11'
Безумный фол. Кужава Рафал грубо играет против соперника. Пострадал Кароль Лионель
10'
Хорошую попытку сделал Корнетт Кентен. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Амьен имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Корнетт Кентен пробует нанести удар издали, но Селс Матц держит все под контролем
8'
Льенар Димитри пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
8'
8'
Лала Кенни из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
6'
Хорошую попытку сделал Сиссоко Ибраима. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает пас партнеру.
6'
6'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
5'
Корнетт Кентен из команды Амьен играет слишком грубо. Лала Кенни оказался на газоне.
5'
5'
4'
4'
Мартинеc Пабло нарушает правила. Годдос Саман пострадал
3'
3'
2'
2'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Мотиба Лебо нарушает правила. Гуано Принс-Десир пострадал
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Амьен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Страсбург 3:1 Амьен
Страсбург
84% (147)
Ничья:
13.7% (24)
Амьен
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Страсбург:
45.7% (80)
2:1 Страсбург:
25.7% (45)
1:1 Ничья:
10.3% (18)
2:0 Страсбург:
9.1% (16)
0:0 Ничья:
3.4% (6)
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