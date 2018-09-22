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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 24683
Страсбург
3:1
Конец матча
Амьен
0'
28' Желтая карточка
Годдос Саман
0:1
45' Гол
Крафт Эмиль
47' Желтая карточка
Аденон Халед
1:1
49' Гол
Лала Кенни
63' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
2:1
66' Гол
Корнье Бенжамин
71' Желтая карточка
Монкондю Томас
82' Желтая карточка
Крафт Эмиль
3:1
86' Гол в свои ворота
Аденон Халед
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 24683 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
93'
Удар от ворот произведет Амьен
Фол, нарушение
93'
Корнье Бенжамин нарушает правила. Аденон Халед пострадал
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Тьоте Шейк из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
92'
Амьен контролирует мяч.
91'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
90'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
90'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Страсбург контролирует мяч.
89'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Удар от ворот произведет Страсбург
88'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Гримм Жереми
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Аденон Халед уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
86'
Тьоте Шейк из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Гуано Принс-Десир ошибается в защите.
86'
Удар от ворот произведет Страсбург
86'
Тактическая замена. Корнетт Кентен уходит с поля и его заменяет Тьоте Шейк
86'
Как он промахнулся? Конате Мусса имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
86'
Гнаоре Эдди из команды Амьен навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Амьен контролирует мяч.
84'
Страсбург контролирует мяч.
84'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
Угловой
83'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
Желтая карточка
82'
Рефери не любит споров - именно за это Крафт Эмиль сейчас получил желтую
Фол, нарушение
82'
Безумный фол. Корнье Бенжамин грубо играет против соперника. Пострадал Крафт Эмиль
82'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
81'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Матч возобновлен
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
79'
Удар от ворот произведет Страсбург
79'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Мотиба Лебо уходит с поля и его заменяет Lucien Zohi
78'
Удар от ворот произведет Амьен
78'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает неудачный навес.
77'
Удар от ворот произведет Страсбург
77'
Тактическая замена. Кужава Рафал уходит с поля и его заменяет Бодмер Матьё
77'
Шанс! Корнетт Кентен из команды Амьен пробил головой, но мимо
77'
Плохо сыграл Митрович Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Лефор Жордан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
76'
Лефор Жордан из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
76'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сиссоко Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
75'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург подал угловой слева.
75'
Корнетт Кентен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
74'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Страсбург контролирует мяч.
72'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
71'
Монкондю Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
71'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
Мартинеc Пабло не смог попасть в створ ударом издали
68'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
68'
Конате Мусса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
67'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Тактическая замена. Гансо Пауло уходит с поля и его заменяет Конате Мусса
66'
Лала Кенни сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГОООООЛ - Корнье Бенжамин Страсбург забивает ударом головой
66'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
65'
Монкондю Томас нарушает правила. Мартин Йонас пострадал
65'
Удар от ворот произведет Страсбург
65'
ШАНС! Монкондю Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Корнье Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
63'
Сиссоко Ибраима получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Сиссоко Ибраима нарушает правила. Корнетт Кентен пострадал
Фол, нарушение
63'
Сиссоко Ибраима нарушает правила. Корнетт Кентен пострадал
63'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Крафт Эмиль из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
62'
Мартин Йонас из команды Страсбург играет слишком грубо. Гансо Пауло оказался на газоне.
Фол, нарушение
61'
Гансо Пауло наказан за толчок Корнье Бенжамин
61'
Удар от ворот произведет Амьен
61'
Мартинеc Пабло не смог попасть в створ ударом издали
60'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Страсбург контролирует мяч.
60'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
58'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Кужава Рафал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Мартинеc Пабло наказан за толчок Годдос Саман
57'
Хорошую попытку сделал Лала Кенни. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Гартнер Регис не дал случится голу! Мартин Йонас должен был забивать, но Гартнер Регис сделал отличный сейв
56'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Гнаоре Эдди из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
56'
Удар от ворот произведет Амьен
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Офсайд
55'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург в офсайде
54'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
54'
Страсбург контролирует мяч.
53'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Амьен
53'
Да Кошта Нуну нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
52'
Удар от ворот произведет Амьен
Фол, нарушение
52'
Аденон Халед наказан за толчок Да Кошта Нуну
51'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Крафт Эмиль пробует нанести удар издали, но Селс Матц держит все под контролем
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
49'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
49'
Г О О О О Л Лала Кенни закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
47'
Аденон Халед получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Назначен штрафной. Пострадал Корнье Бенжамин, его свалил Аденон Халед.
47'
Удар от ворот произведет Амьен
47'
Как он промахнулся? Мотиба Лебо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Лала Кенни из команды Страсбург делает пас партнеру.
46'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
46'
Тактическая замена. Льенар Димитри уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Крафт Эмиль изменил счет на табло!
47'
Амьен начинает контратаку
47'
Гнаоре Эдди из команды Амьен делает пас партнеру.
47'
Митрович Стефан ошибается в защите.
47'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Гнаоре Эдди сделал результативную передачу.
46'
Амьен контролирует мяч.
46'
Страсбург контролирует мяч.
46'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
44'
Лала Кенни наказан за толчок Кужава Рафал
44'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Аденон Халед нарушает правила. Да Кошта Нуну пострадал
43'
Страсбург контролирует мяч.
42'
Амьен контролирует мяч.
42'
Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кужава Рафал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Корнетт Кентен
41'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
40'
Мотиба Лебо нарушает правила. Крафт Эмиль пострадал
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Страсбург контролирует мяч.
Офсайд
39'
Льенар Димитри из команды Страсбург в офсайде
39'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Страсбург контролирует мяч.
38'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Льенар Димитри из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Корнетт Кентен
37'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
36'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Страсбург
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Амьен контролирует мяч.
33'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Амьен
32'
Кароль Лионель из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
32'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Страсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Гнаоре Эдди из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Мартин Йонас заработал фол
31'
Страсбург контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Матч возобновлен
Желтая карточка
28'
Годдос Саман получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
28'
Селс Матц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Годдос Саман из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Селс Матц пострадал.
27'
Хорошую попытку сделал Мартинеc Пабло. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
27'
Страсбург начинает контратаку
27'
О, нет. Из многообещающей позиции Корнетт Кентен из команды Амьен наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
26'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Митрович Стефан из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Кужава Рафал заработал фол
25'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
25'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
24'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
23'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Амьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Каси Антони задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
21'
Да Кошта Нуну наказан за толчок Монкондю Томас
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
20'
Да Кошта Нуну нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
20'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
19'
Амьен контролирует мяч.
19'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Мартин Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
18'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Корнетт Кентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Митрович Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
16'
Страсбург контролирует мяч.
15'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Страсбург контролирует мяч.
13'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
13'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Лефор Жордан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сиссоко Ибраима
12'
Лала Кенни из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Страсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Безумный фол. Кужава Рафал грубо играет против соперника. Пострадал Кароль Лионель
10'
Хорошую попытку сделал Корнетт Кентен. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Амьен имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Корнетт Кентен пробует нанести удар издали, но Селс Матц держит все под контролем
8'
Льенар Димитри пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
8'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Лала Кенни из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Страсбург контролирует мяч.
6'
Хорошую попытку сделал Сиссоко Ибраима. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает пас партнеру.
6'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
6'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
Фол, нарушение
5'
Корнетт Кентен из команды Амьен играет слишком грубо. Лала Кенни оказался на газоне.
5'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
4'
Амьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
4'
Мартинеc Пабло нарушает правила. Годдос Саман пострадал
3'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Страсбург
2'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Мотиба Лебо нарушает правила. Гуано Принс-Десир пострадал
1'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Амьен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Страсбург 3:1 Амьен
Страсбург
84% (147)
Ничья:
13.7% (24)
Амьен
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Страсбург:
45.7% (80)
Страсбург:
25.7% (45)
Ничья:
10.3% (18)
Страсбург:
9.1% (16)
Ничья:
3.4% (6)
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