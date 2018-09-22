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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Эйпен
1:2
Конец матча
Остенде
0'
0:1
13' Гол
Сакала Фэшн
43' Желтая карточка
Оканси Эрик
58' Желтая карточка
Ванлерберг Жорди
1:1
59' Гол
Гарсия Луис IV
61' Желтая карточка
Rocky Bushiri
1:2
63' Гол
Живкович Рицхайро
90' Желтая карточка
Яган Иван
90' Желтая карточка
Пурлигянджи Мортеза
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Пурлигянджи Мортеза получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Яган Иван получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Остенде делает замену. Сакала Фэшн уходит с поля, а Банда Эммануэль выходит на его замену.
70'
Эйпен делает замену. Миличевич Даниел уходит с поля, а Яган Иван выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Живкович Рицхайро бьет в цель!
61'
Остенде делает замену. Боонен Инди уходит с поля, а Живкович Рицхайро выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Rocky Bushiri получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Гарсия Луис IV бьет в цель!
Желтая карточка
58'
Ванлерберг Жорди получил желтую карточку от судьи
46'
Эйпен делает замену. Mamadou Fall уходит с поля, а Yuta Toyokawa выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Оканси Эрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Сакала Фэшн бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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