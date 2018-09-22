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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Kehrwegstadion
0:1
13' ГолСакала Фэшн
43' Желтая карточкаОканси Эрик
58' Желтая карточкаВанлерберг Жорди
1:1
59' ГолГарсия Луис IV
61' Желтая карточкаRocky Bushiri
1:2
63' ГолЖивкович Рицхайро
90' Желтая карточкаЯган Иван
90' Желтая карточкаПурлигянджи Мортеза
|
13'
0:1
43'
58'
59'
1:1
61'
63'
1:2
90'
Состав команд
44
Молина
Хави
24
Silas
Gnaka
70
Mamadou
Fall
28
Оканси
Эрик
27
Капон
Брехт
4
Фас
Ваут
11
Боонен
Инди
Эйпен 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 44 Молина Хави Защитник
- 25 Rocky Bushiri Защитник
- 26 Пурлигянджи Мортеза Защитник
- 24 Silas Gnaka Защитник
- 15 Sulayman Marreh I Полузащитник
- 77 Миличевич Даниел Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 70 Mamadou Fall Нападающий
- 9 Пойе Давид Нападающий
- 28 Оканси Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 31 Яган Иван Полузащитник
- 8 Амани Жан Полузащитник
- 6 Мулумба Реми Полузащитник
- 7 Шауэрте Юлиан Полузащитник
- 20 Yuta Toyokawa Нападающий
- Главный тренер: Claude Makelele
Остенде 5-3-2
- Основной состав
- 1 Ондоа Джозеф Вратарь
- 27 Капон Брехт Защитник
- 5 Милович Горан Защитник
- 4 Фас Ваут Защитник
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 16 Бьелика Александер Защитник
- 26 Вандандриш Кевин Полузащитник
- 17 Ванлерберг Жорди Полузащитник
- 55 Фернандо Матос Полузащитник
- 11 Боонен Инди Нападающий
- 7 Сакала Фэшн Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 12 Банда Эммануэль Полузащитник
- 8 Francois Marquet Полузащитник
- 10 Гури Синдри Нападающий
- 9 Живкович Рицхайро Нападающий
- 29 Robbie D'Haese
- 25 Jelle Bataille
- Главный тренер: Gert Verheyen
Предыдущие игры
Эйпен (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 15.09.2018 Васланд-Беверен 0:0 Эйпен ПДА
- 06.09.2018 Эйпен 3:0 Фортуна Кёльн ТМК
- 01.09.2018 Эйпен 2:1 Стандард ПДА
- 25.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен ПДА
- 19.08.2018 Эйпен 2:3 Гент ПДА
- 11.08.2018 Зульте-Варегем 4:0 Эйпен ПДА
- 04.08.2018 Эйпен 1:4 Шарлеруа ПДА
- 29.07.2018 Брюгге 5:2 Эйпен ПДА
- 21.07.2018 Эйпен 2:0 Тюбизе ТМК
- 15.07.2018 Эйпен 3:2 Олимпиакос ТМК
- 10.07.2018 Эйпен 1:1 Кёльн-2 ТМК
- 07.07.2018 Эйпен 1:0 Алемания ТМК
- 27.06.2018 Спримон-Комблен 1:2 Эйпен ТМК
- 19.05.2018 Беерсхот-Вильрейк 3:1 Эйпен ПДА
- 12.05.2018 Эйпен 0:4 Остенде ПДА
- 09.05.2018 Ройал Антверпен 2:1 Эйпен ПДА
- 05.05.2018 Эйпен 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.04.2018 Эйпен 0:2 Локерен ПДА
- 21.04.2018 Сент-Трюйден 2:3 Эйпен ПДА
- 18.04.2018 Эйпен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
Остенде (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 15.09.2018 Остенде 1:1 Серкль Брюгге ПДА
- 01.09.2018 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 24.08.2018 Остенде 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.07.2018 Остенде 0:1 Локомотив Загреб ТМК
- 17.07.2018 Остенде 2:3 Рузеларе ТМК
- 14.07.2018 Зульте-Варегем 1:4 Остенде ТМК
- 11.07.2018 Хапоэль Хайфа 0:2 Остенде ТМК
- 06.07.2018 Брюзе Бойс 0:14 Остенде ТМК
- 27.06.2018 Звевезеле 1:2 Остенде ТМК
- 19.05.2018 Остенде 3:1 Ройал Антверпен ПДА
- 12.05.2018 Эйпен 0:4 Остенде ПДА
- 09.05.2018 Остенде 1:3 Локерен ПДА
- 06.05.2018 Беерсхот-Вильрейк 0:2 Остенде ПДА
- 28.04.2018 Сент-Трюйден 4:1 Остенде ПДА
- 22.04.2018 Остенде 2:2 Беерсхот-Вильрейк ПДА
- 18.04.2018 Локерен 2:2 Остенде ПДА
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Остенде: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
- 12.05.2018 Эйпен 0:4 Остенде Первый дивизион А
- 07.04.2018 Остенде 1:1 Эйпен Первый дивизион А
- 25.11.2017 Остенде 1:0 Эйпен Первый дивизион А
- 19.08.2017 Эйпен 2:1 Остенде Первый дивизион А
- 26.12.2016 Остенде 1:3 Эйпен Лига Про
- 10.09.2016 Эйпен 2:1 Остенде Лига Про
- 07.04.2013 Остенде 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига
- 18.11.2012 Эйпен 1:0 Остенде Бельгийская вторая лига
- 24.05.2012 Эйпен 1:0 Остенде Лига Жюпиле
- 10.05.2012 Остенде 1:3 Эйпен Лига Жюпиле
- 11.04.2012 Остенде 0:0 Эйпен EXQI League
- 08.10.2011 Эйпен 0:0 Остенде 2-й класс
- 21.03.2010 Остенде 1:0 Эйпен 2-й класс
- 30.10.2009 Эйпен 1:1 Остенде 2-й класс
- 25.01.2009 Остенде 1:3 Эйпен 2-й класс
- 07.09.2008 Эйпен 0:0 Остенде 2-й класс
- 27.04.2008 Остенде 2:1 Эйпен 2-й класс
- 16.12.2007 Эйпен 3:3 Остенде 2-й класс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Генк
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|3.
|Ройал Антверпен
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|4.
|Андерлехт
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|5.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|6.
|Остенде
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Сент-Трюйден
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|8.
|Стандард
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Шарлеруа
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Кортрейк
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|12.
|Эйпен
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|13.
|Локерен
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 21
|5
|15.
|Васланд-Беверен
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Мускрон-Перювельз
|8
|1
|1
|6
|3 - 10
|4
Второй тайм
90'
Пурлигянджи Мортеза получил желтую карточку от судьи
90'
Яган Иван получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Остенде делает замену. Сакала Фэшн уходит с поля, а Банда Эммануэль выходит на его замену.
70'
Эйпен делает замену. Миличевич Даниел уходит с поля, а Яган Иван выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Живкович Рицхайро бьет в цель!
61'
Остенде делает замену. Боонен Инди уходит с поля, а Живкович Рицхайро выходит на его замену.
61'
Rocky Bushiri получил желтую карточку от судьи
59'
Г О О О О Л - Гарсия Луис IV бьет в цель!
58'
Ванлерберг Жорди получил желтую карточку от судьи
46'
Эйпен делает замену. Mamadou Fall уходит с поля, а Yuta Toyokawa выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Оканси Эрик получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Сакала Фэшн бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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