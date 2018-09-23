Стадион: De Oude Meerdijk
0:1
Конец матча
25' Желтая карточкаЛеманс Клинт
26' Желтая карточкаВан Дёйнен Майк
29' Желтая карточкаКавлан Канер
0:1
30' ГолДеккер Рик
51' Желтая карточкаReuven Niemeijer
86' Желтая карточкаВан Крой Вито
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но ПЕК Зволле вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
95'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
95'
Баккер Ник из команды Эммен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
94'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Баккер Ник и Педерсен Никлас из команды Эммен.
94'
94'
Jafar Arias нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Баккер Ник возвращается на поле.
94'
Ван Полен Брам возвращается на поле.
93'
Судья сигнализирует, что Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бос Хенк
93'
Судья сигнализирует, что Бос Хенк из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
93'
92'
Матч возобновлен
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Полен Брам получил травму и медбригада забирает его с поля.
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Баккер Ник получил травму и медбригада забирает его с поля.
92'
Баккер Ник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Ван Полен Брам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Хамер Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Педерсен Никлас из команды Эммен в офсайде
90'
Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
90'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Jafar Arias пострадал.
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
90'
89'
89'
89'
88'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
88'
Веендорп Кезиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
87'
87'
Шанс! Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
87'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
87'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
86'
86'
Судье надоело, что Ван Крой Вито тянет время и он наказал его горчичником
86'
Бос Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
85'
Джерсом Клок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
84'
Хорошую попытку сделал Ван Дёйнен Майк. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
83'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Леманс Клинт уходит с поля и его заменяет Хамер Густаво
82'
Ван Крой Вито мяч отрикошетил от ворот
82'
Kjell Scherpen взял и забрал мяч на выходе
82'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Тактическая замена. Michael Chacon уходит с поля и его заменяет Бос Хенк
81'
Деккер Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
80'
Янсен Анко из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Jafar Arias из команды Эммен делает пас партнеру.
80'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Флемминг Зиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Michael Chacon
78'
78'
77'
Янсен Анко из команды Эммен в офсайде
77'
76'
76'
Элберс Стэнли нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Элберс Стэнли нанес удар, мяч был парирован, но Kjell Scherpen не удержал его в руках.
75'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
75'
Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
74'
Судья сигнализирует, что Reuven Niemeijer из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ван Полен Брам
74'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ван дер Харт Микки из команды ПЕК Зволле сделал отличный сейв!
74'
Ван дер Харт Микки не дал случится голу! Jafar Arias должен был забивать, но Ван дер Харт Микки сделал отличный сейв
74'
Эхизибуэ Кингсли ошибается в защите.
73'
73'
71'
71'
Тактическая замена. Слагвеер Лусиано уходит с поля и его заменяет Jafar Arias
70'
Янсен Анко из команды Эммен в офсайде
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Ван Крой Вито предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
69'
69'
68'
Лахман Даррил нанес удар головой, но Kjell Scherpen спокойно отбил мяч.
68'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
68'
Джерсом Клок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
67'
Тактическая замена. Намли Юнес уходит с поля и его заменяет Элберс Стэнли
66'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Michael Chacon
66'
Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Флемминг Зиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Бейл Гленн задерживает мяч рукой
65'
64'
63'
Лам Томас получил травму и заменен. Лахман Даррил выходит на поле.
63'
Судья сигнализирует, что Reuven Niemeijer из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
63'
Бейл Гленн из команды Эммен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
62'
62'
Кавлан Канер из команды Эммен навешивает в штрафную с рикошетом.
62'
Лам Томас возвращается на поле.
61'
61'
61'
Матч возобновлен
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Лам Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Лам Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
60'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
59'
Веендорп Кезиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Reuven Niemeijer нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Плохо сыграл Лам Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Янсен Анко из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
57'
57'
Леманс Клинт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
56'
Джерсом Клок задерживает мяч рукой
56'
55'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле толкнул локтем оппонента. Это Педерсен Никлас заработал фол
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
Судья сигнализирует, что Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Педерсен Никлас
54'
Бен Мусса Хилал получил травму и заменен. Янсен Анко выходит на поле.
54'
Бен Мусса Хилал возвращается на поле.
54'
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Бен Мусса Хилал получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Бен Мусса Хилал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
ШАНС! Слагвеер Лусиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Слагвеер Лусиано из команды Эммен идет с мячом вперед на обострение...
52'
51'
Reuven Niemeijer получил желтую карточку от судьи
51'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Reuven Niemeijer нырнул в штрафной. Спорно!
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
49'
Судья сигнализирует, что Michael Chacon из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
49'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Michael Chacon
48'
Педерсен Никлас из команды Эммен в офсайде
47'
Судья сигнализирует, что Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Педерсен Никлас
47'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Кавлан Канер наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой справа.
47'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле.
47'
Леманс Клинт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Слагвеер Лусиано из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Педерсен Никлас из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Michael Chacon нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Леманс Клинт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Ван Дёйнен Майк задерживает мяч рукой
44'
43'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Слагвеер Лусиано
42'
41'
41'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Reuven Niemeijer
40'
Флемминг Зиан возвращается на поле.
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Флемминг Зиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Судья сигнализирует, что Michael Chacon из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
39'
38'
Судья сигнализирует, что Намли Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Michael Chacon
38'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Michael Chacon
37'
37'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья свистит. Эхизибуэ Кингсли атаковал сзади соперника. Это Michael Chacon заработал своей команде штрафной
36'
36'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Плохо сыграл Ван дер Берг Сепп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой слева.
35'
Ван дер Харт Микки из команды ПЕК Зволле сделал отличный сейв!
35'
Ван дер Харт Микки вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Michael Chacon. Отличный был шанс, чтобы забить!
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Баккер Ник из команды Эммен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
34'
Бейл Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Назначен штрафной. Пострадал Слагвеер Лусиано, его свалил Эхизибуэ Кингсли.
34'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Kjell Scherpen держит все под контролем
33'
32'
32'
Reuven Niemeijer из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
32'
Ван дер Берг Сепп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
30'
Эхизибуэ Кингсли сделал результативную передачу.
30'
ГОЛ! - Деккер Рик из команды ПЕК Зволле наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Бен Мусса Хилал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Кавлан Канер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
29'
Кавлан Канер из команды Эммен играет слишком грубо. Эхизибуэ Кингсли оказался на газоне.
28'
28'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
Судья сигнализирует, что Michael Chacon из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
27'
Бейл Гленн пробует нанести удар издали, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
26'
Рефери не любит споров - именно за это Ван Дёйнен Майк сейчас получил желтую
25'
Рефери не любит споров - именно за это Леманс Клинт сейчас получил желтую
25'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Кавлан Канер
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
24'
24'
Слагвеер Лусиано из команды Эммен в офсайде
24'
24'
23'
23'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
22'
21'
Джерсом Клок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
21'
20'
20'
ШАНС! Кавлан Канер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Бейл Гленн из команды Эммен делает передачу одноклубнику.
20'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
19'
Кавлан Канер из команды Эммен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
19'
Слагвеер Лусиано из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
18'
18'
17'
Бейл Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле навешивает в штрафную с рикошетом.
17'
Kjell Scherpen взял и забрал мяч на выходе
17'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Леманс Клинт пробил со штрафного прямо в стенку
16'
Бейл Гленн из команды Эммен играет слишком грубо. Ван Крой Вито оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
15'
Ван Крой Вито нанес удар чуть мимо. Близко!
15'
Kjell Scherpen ошибается в защите.
15'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
14'
Джерсом Клок из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
13'
12'
12'
11'
11'
Опасность предотвращена - Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле вступил в отбор удачно
11'
Отличные скиллы показывает Педерсен Никлас, обводя своих соперников
11'
Бейл Гленн из команды Эммен делает пас партнеру.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
9'
Ван Крой Вито наказан за толчок Джерсом Клок
7'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Michael Chacon пострадал.
7'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
7'
Флемминг Зиан нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Плохо сыграл Бейл Гленн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
5'
Лам Томас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
4'
Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
4'
Судья сигнализирует, что Баккер Ник из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
4'
Ван дер Берг Сепп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Деккер Рик возвращается на поле.
3'
Матч возобновлен
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Деккер Рик получил травму и медбригада забирает его с поля.
2'
Деккер Рик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Баккер Ник оказался на газоне.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Эммен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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