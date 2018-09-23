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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
Эммен
0:1
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
25' Желтая карточка
Леманс Клинт
26' Желтая карточка
Ван Дёйнен Майк
29' Желтая карточка
Кавлан Канер
0:1
30' Гол
Деккер Рик
51' Желтая карточка
Reuven Niemeijer
86' Желтая карточка
Ван Крой Вито
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но ПЕК Зволле вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
95'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
95'
Баккер Ник из команды Эммен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
94'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Баккер Ник и Педерсен Никлас из команды Эммен.
94'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Jafar Arias нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
94'
Баккер Ник возвращается на поле.
Травма, повреждение
94'
Ван Полен Брам возвращается на поле.
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бос Хенк
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Бос Хенк из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
93'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Полен Брам получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Баккер Ник получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
92'
Баккер Ник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
92'
Ван Полен Брам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Хамер Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
91'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
Офсайд
91'
Педерсен Никлас из команды Эммен в офсайде
90'
Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
90'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Jafar Arias пострадал.
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
90'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
89'
Бос Хенк из команды Эммен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
89'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Эммен контролирует мяч.
89'
Удар от ворот произведет Эммен
Угловой
88'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
88'
Веендорп Кезиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Эммен
87'
Шанс! Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
87'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
87'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
86'
Судье надоело, что Ван Крой Вито тянет время и он наказал его горчичником
86'
Бос Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
85'
Джерсом Клок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
84'
Хорошую попытку сделал Ван Дёйнен Майк. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
84'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
83'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Леманс Клинт уходит с поля и его заменяет Хамер Густаво
82'
Ван Крой Вито мяч отрикошетил от ворот
82'
Kjell Scherpen взял и забрал мяч на выходе
82'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
81'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
81'
Тактическая замена. Michael Chacon уходит с поля и его заменяет Бос Хенк
81'
Деккер Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Угловой
80'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
80'
Янсен Анко из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Jafar Arias из команды Эммен делает пас партнеру.
80'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
80'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Флемминг Зиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Джерсом Клок из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Michael Chacon
78'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
77'
Янсен Анко из команды Эммен в офсайде
77'
Эммен контролирует мяч.
76'
Удар от ворот произведет Эммен
76'
Элберс Стэнли нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Элберс Стэнли нанес удар, мяч был парирован, но Kjell Scherpen не удержал его в руках.
75'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
75'
Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Reuven Niemeijer из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ван Полен Брам
74'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ван дер Харт Микки из команды ПЕК Зволле сделал отличный сейв!
74'
Ван дер Харт Микки не дал случится голу! Jafar Arias должен был забивать, но Ван дер Харт Микки сделал отличный сейв
74'
Эхизибуэ Кингсли ошибается в защите.
73'
Эммен контролирует мяч.
73'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
71'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Тактическая замена. Слагвеер Лусиано уходит с поля и его заменяет Jafar Arias
Офсайд
70'
Янсен Анко из команды Эммен в офсайде
Угловой
70'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Ван Крой Вито предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
69'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Лахман Даррил нанес удар головой, но Kjell Scherpen спокойно отбил мяч.
Угловой
68'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
68'
Джерсом Клок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
67'
Тактическая замена. Намли Юнес уходит с поля и его заменяет Элберс Стэнли
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Michael Chacon
66'
Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Флемминг Зиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
65'
Бейл Гленн задерживает мяч рукой
65'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Лам Томас получил травму и заменен. Лахман Даррил выходит на поле.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Reuven Niemeijer из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
63'
Бейл Гленн из команды Эммен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
62'
Кавлан Канер из команды Эммен навешивает в штрафную с рикошетом.
Травма, повреждение
62'
Лам Томас возвращается на поле.
61'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Лам Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
60'
Лам Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
Угловой
60'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
59'
Веендорп Кезиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Reuven Niemeijer нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Плохо сыграл Лам Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
58'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Янсен Анко из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Джерсом Клок из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
58'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Удар от ворот произведет Эммен
57'
Леманс Клинт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
56'
Джерсом Клок задерживает мяч рукой
56'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
55'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле толкнул локтем оппонента. Это Педерсен Никлас заработал фол
55'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Педерсен Никлас
54'
Бен Мусса Хилал получил травму и заменен. Янсен Анко выходит на поле.
Травма, повреждение
54'
Бен Мусса Хилал возвращается на поле.
54'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
Травма, повреждение
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Бен Мусса Хилал получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
53'
Бен Мусса Хилал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
ШАНС! Слагвеер Лусиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Слагвеер Лусиано из команды Эммен идет с мячом вперед на обострение...
52'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
Желтая карточка
51'
Reuven Niemeijer получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Reuven Niemeijer нырнул в штрафной. Спорно!
50'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Michael Chacon из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Michael Chacon
Офсайд
48'
Педерсен Никлас из команды Эммен в офсайде
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Педерсен Никлас
47'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Кавлан Канер наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Угловой
47'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой справа.
47'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле.
47'
Леманс Клинт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Слагвеер Лусиано из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Педерсен Никлас из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Michael Chacon нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Леманс Клинт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
47'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Эммен контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
44'
Ван Дёйнен Майк задерживает мяч рукой
44'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Слагвеер Лусиано
42'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
41'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Reuven Niemeijer
Травма, повреждение
40'
Флемминг Зиан возвращается на поле.
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Флемминг Зиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Michael Chacon из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
39'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Намли Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Michael Chacon
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Michael Chacon
37'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
37'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья свистит. Эхизибуэ Кингсли атаковал сзади соперника. Это Michael Chacon заработал своей команде штрафной
36'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
36'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Плохо сыграл Ван дер Берг Сепп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
36'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой слева.
35'
Ван дер Харт Микки из команды ПЕК Зволле сделал отличный сейв!
35'
Ван дер Харт Микки вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Michael Chacon. Отличный был шанс, чтобы забить!
35'
Джерсом Клок из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Баккер Ник из команды Эммен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
34'
Бейл Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Назначен штрафной. Пострадал Слагвеер Лусиано, его свалил Эхизибуэ Кингсли.
34'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Kjell Scherpen держит все под контролем
33'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Эммен контролирует мяч.
32'
Reuven Niemeijer из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Ван дер Берг Сепп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Джерсом Клок из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
31'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Эхизибуэ Кингсли сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГОЛ! - Деккер Рик из команды ПЕК Зволле наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
30'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Бен Мусса Хилал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
29'
Кавлан Канер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
29'
Кавлан Канер из команды Эммен играет слишком грубо. Эхизибуэ Кингсли оказался на газоне.
28'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
28'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Michael Chacon из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
27'
Бейл Гленн пробует нанести удар издали, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
Желтая карточка
26'
Рефери не любит споров - именно за это Ван Дёйнен Майк сейчас получил желтую
Желтая карточка
25'
Рефери не любит споров - именно за это Леманс Клинт сейчас получил желтую
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Кавлан Канер
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Эммен контролирует мяч.
24'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
Офсайд
24'
Слагвеер Лусиано из команды Эммен в офсайде
24'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
22'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Джерсом Клок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
21'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
21'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
20'
ШАНС! Кавлан Канер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Бейл Гленн из команды Эммен делает передачу одноклубнику.
Угловой
20'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
19'
Кавлан Канер из команды Эммен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Слагвеер Лусиано из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
18'
Эммен контролирует мяч.
18'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
17'
Бейл Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле навешивает в штрафную с рикошетом.
17'
Kjell Scherpen взял и забрал мяч на выходе
17'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
16'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Леманс Клинт пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
16'
Бейл Гленн из команды Эммен играет слишком грубо. Ван Крой Вито оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Удар от ворот произведет Эммен
15'
Ван Крой Вито нанес удар чуть мимо. Близко!
15'
Kjell Scherpen ошибается в защите.
15'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Джерсом Клок из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Опасность предотвращена - Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле вступил в отбор удачно
11'
Отличные скиллы показывает Педерсен Никлас, обводя своих соперников
11'
Бейл Гленн из команды Эммен делает пас партнеру.
10'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
9'
Ван Крой Вито наказан за толчок Джерсом Клок
Фол, нарушение
7'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Michael Chacon пострадал.
Угловой
7'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
7'
Флемминг Зиан нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Плохо сыграл Бейл Гленн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
6'
Эммен контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
Удар от ворот произведет Эммен
5'
Лам Томас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
4'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
4'
Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Баккер Ник из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
4'
Ван дер Берг Сепп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
3'
Деккер Рик возвращается на поле.
3'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Деккер Рик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
2'
Деккер Рик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
1'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Баккер Ник оказался на газоне.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Эммен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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