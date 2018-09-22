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Стадион:
Лос-Анджелес
1:0
Перерыв
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
41' Гол
Walker Zimmerman
43' Желтая карточка
Юнгвирт Флориан
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Юнгвирт Флориан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Walker Zimmerman бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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