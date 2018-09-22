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Стадион: Banc of California Stadium
1:0
Перерыв
1:0
41' ГолWalker Zimmerman
43' Желтая карточкаЮнгвирт Флориан
|
41'
1:0
43'
Состав команд
24
Lee
Nguyen
10
Вела
Карлос
24
Nick
Lima
37
Кашия
Гурам
20
Годой
Анибал
10
Хика
Яхмир
Лос-Анджелес 4-4-2
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 5 Якович Деян Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 7 Latif Blessing Полузащитник
- 20 Eduard Atuesta Полузащитник
- 24 Lee Nguyen Полузащитник
- 9 Diego Rossi Полузащитник
- 10 Вела Карлос Нападающий
- 99 Диоманде Адама Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Орта Андре Полузащитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 44 Моутинью Жоау Полузащитник
- 21 Уренья Марко Нападающий
- 12 Christian Ramirez II
- 22 Luis Lopez III
- Главный тренер: Брэдли Боб
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-1-4-1
- Основной состав
- 18 James Marcinkowski Вратарь
- 24 Nick Lima Защитник
- 37 Кашия Гурам Защитник
- 31 Каммингс Харольд Защитник
- 2 Joel Eduardo Qviberg Защитник
- 14 Jackson Yueill Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 20 Годой Анибал Полузащитник
- 23 Юнгвирт Флориан Полузащитник
- 10 Хика Яхмир Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 6 Салинас Ши Защитник
- 15 James Ockford Защитник
- 22 Tommy Thompson Полузащитник
- 96 Luis Fernandes Полузащитник
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- 13 Одуро Доминик
- Главный тренер: Steve Ralston
Предыдущие игры
Лос-Анджелес (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 16.09.2018 Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 02.09.2018 Торонто 2:4 Лос-Анджелес М
- 25.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес М
- 20.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.08.2018 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес ОК
- 06.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Лос-Анджелес М
- 27.07.2018 Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.07.2018 Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес М
- 19.07.2018 Лос-Анджелес 3:2 Портленд Тимберс ОК
- 16.07.2018 Лос-Анджелес 0:0 Портленд Тимберс М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Орландо Сити М
- 04.07.2018 Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес М
- 01.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион М
- 24.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Крю М
- 21.06.2018 Лос-Анджелес 3:2 Сакраменто Рипаблик ОК
- 10.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес М
- 07.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Фресно ОК
- 03.06.2018 Даллас 2:1 Лос-Анджелес М
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +2 =6 -12)
- 20.09.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед М
- 16.09.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити М
- 02.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 30.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас М
- 26.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Ванкувер Уайткэпс М
- 19.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто М
- 12.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 05.08.2018 Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 29.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк М
- 26.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 23.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 15.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 08.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 24.06.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес М
- 07.06.2018 Портленд Тимберс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 03.06.2018 Чикаго Файр 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 26.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 10.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|29
|17
|7
|5
|61 - 36
|58
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|17
|5
|7
|53 - 32
|56
|3.
|Нью-Йорк Сити
|29
|14
|7
|8
|51 - 38
|49
|4.
|Коламбус Крю
|29
|12
|8
|9
|37 - 37
|44
|5.
|Филадельфия Юнион
|29
|13
|4
|12
|41 - 45
|43
|6.
|Монреаль Импакт
|29
|12
|3
|14
|41 - 46
|39
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|28
|9
|9
|10
|48 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|10
|10
|41 - 43
|34
|9.
|Торонто
|28
|8
|6
|14
|50 - 55
|30
|10.
|Чикаго Файр
|28
|7
|6
|15
|41 - 52
|27
|11.
|Орландо Сити
|28
|7
|3
|18
|40 - 66
|24
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|15
|6
|7
|54 - 34
|51
|2.
|Даллас
|28
|14
|8
|6
|47 - 37
|50
|3.
|Лос-Анджелес
|1:0
|29
|14
|8
|7
|56 - 43
|50
|4.
|Портленд Тимберс
|29
|13
|8
|8
|44 - 42
|47
|5.
|Реал Солт-Лейк
|29
|13
|6
|10
|49 - 47
|45
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|28
|13
|5
|10
|37 - 29
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|28
|11
|7
|10
|46 - 54
|40
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|10
|8
|11
|54 - 59
|38
|9.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|7
|13
|47 - 43
|31
|10.
|Миннесота Юнайтед
|28
|9
|3
|16
|40 - 55
|30
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|6
|6
|16
|31 - 53
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|30
|4
|8
|18
|45 - 62
|20
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Юнгвирт Флориан получил желтую карточку от судьи
41'
Г О О О О Л - Walker Zimmerman бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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