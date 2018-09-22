- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Ред Булл Арена
2:0
Конец матча
66' Желтая карточкаМурильо Микаэль
1:0
70' ГолAlejandro Romero I
87' Желтая карточкаБредли Райт-Филлипс
2:0
90' ГолDerrick Etienne
90' Желтая карточкаМорган Эштон
|
66'
70'
1:0
90'
2:0
90'
Состав команд
26
Паркер
Тим
33
Aaron
Long
Нью-Йорк Ред Буллз 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Luis Robles II Вратарь
- 62 Мурильо Микаэль Защитник
- 26 Паркер Тим Защитник
- 33 Aaron Long Защитник
- 92 Лоуренс Кемар Защитник
- 4 Адамс Тайлер Полузащитник
- 27 Davis Sean II Полузащитник
- 77 Ройер Даниэль Полузащитник
- 10 Alejandro Romero I Полузащитник
- 90 Ржатковски Марк Полузащитник
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Ryan Meara Вратарь
- 29 Эскобар Фидель Защитник
- 5 Connor Lade Защитник
- 19 Alex Muyl Полузащитник
- 7 Derrick Etienne Полузащитник
- 42 Brian White
- 9 Иван Андреас
- Главный тренер: Chris Armas
Торонто 3-5-2
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 23 Мавинга Крис Защитник
- 4 Брэдли Майкл Защитник
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 9 Ван дер Виль Грегори Полузащитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 2 Морроу Джастин Полузащитник
- 17 Алтидор Джози Нападающий
- 16 Дженсон Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 14 Jay Chapman Защитник
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 5 Морган Эштон Защитник
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 96 Ауро Альваро Полузащитник
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 16.09.2018 Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 02.09.2018 Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо М
- 27.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 23.08.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 19.08.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 12.08.2018 Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 06.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Лос-Анджелес М
- 29.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Крю М
- 26.07.2018 Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.07.2018 Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 02.07.2018 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 24.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Даллас М
- 17.06.2018 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 14.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 10.06.2018 Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 07.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
Торонто (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 16.09.2018 Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 02.09.2018 Торонто 2:4 Лос-Анджелес М
- 30.08.2018 Портленд Тимберс 2:0 Торонто М
- 26.08.2018 Торонто 3:1 Монреаль Импакт М
- 19.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто М
- 12.08.2018 Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 04.08.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 29.07.2018 Торонто 3:0 Чикаго Файр М
- 22.07.2018 Чикаго Файр 1:2 Торонто М
- 15.07.2018 Орландо Сити 2:1 Торонто М
- 08.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто М
- 05.07.2018 Миннесота Юнайтед 4:3 Торонто М
- 02.07.2018 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 14.06.2018 Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед М
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 13.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто М
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Торонто: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 02.07.2018 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 05.11.2017 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 31.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто МЛС
- 01.10.2017 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 20.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто МЛС
- 19.09.2016 Торонто 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 29.05.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС
- 06.03.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Торонто МЛС
- 15.10.2015 Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 16.08.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС
- 26.02.2015 Торонто 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Товарищеские матчи. Сборные
- 12.10.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Торонто МЛС
- 28.06.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Торонто МЛС
- 18.05.2014 Торонто 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 15.09.2013 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС
- 21.07.2013 Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 27.04.2013 Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 30.09.2012 Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто МЛС
- 01.07.2012 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто МЛС
- 02.10.2011 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|30
|18
|7
|5
|62 - 36
|61
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|18
|5
|7
|55 - 32
|59
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|30
|14
|8
|8
|52 - 39
|50
|4.
|Коламбус Крю
|1:1
|30
|12
|9
|9
|38 - 38
|45
|5.
|Филадельфия Юнион
|29
|13
|4
|12
|41 - 45
|43
|6.
|Монреаль Импакт
|1:1
|30
|12
|4
|14
|42 - 47
|40
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|28
|9
|9
|10
|48 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|29
|8
|10
|11
|41 - 44
|34
|9.
|Торонто
|29
|8
|6
|15
|50 - 57
|30
|10.
|Чикаго Файр
|1:0
|29
|8
|6
|15
|42 - 52
|30
|11.
|Орландо Сити
|0:0
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|15
|6
|7
|54 - 34
|51
|2.
|Даллас
|28
|14
|8
|6
|47 - 37
|50
|3.
|Лос-Анджелес
|29
|14
|8
|7
|57 - 43
|50
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0
|30
|13
|9
|8
|44 - 42
|48
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|30
|13
|6
|11
|49 - 48
|45
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|28
|13
|5
|10
|37 - 29
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|28
|11
|7
|10
|46 - 54
|40
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|10
|8
|11
|54 - 59
|38
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|29
|8
|8
|13
|47 - 43
|32
|10.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|29
|9
|4
|16
|40 - 55
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|29
|6
|7
|16
|32 - 54
|25
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|4
|8
|18
|45 - 63
|20
Второй тайм
90'
Морган Эштон получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Derrick Etienne бьет в цель!
87'
Бредли Райт-Филлипс получил желтую карточку от судьи
87'
Торонто делает замену. Дельгадо Марко уходит с поля, а Морган Эштон выходит на его замену.
82'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Alejandro Romero уходит с поля, а Эскобар Фидель выходит на его замену.
75'
Торонто делает замену. Мавинга Крис уходит с поля, а Завалета Эрик выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Alejandro Romero бьет в цель!
67'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Ройер Даниэль уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
66'
Мурильо Микаэль получил желтую карточку от судьи
65'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Ржатковски Марк уходит с поля, а Alex Muyl выходит на его замену.
48'
Торонто делает замену. Алтидор Джози уходит с поля, а Рикеттс Тосайн выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация