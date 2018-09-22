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Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
2:0
Конец матча
Торонто
0'
66' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
1:0
70' Гол
Alejandro Romero I
87' Желтая карточка
Бредли Райт-Филлипс
2:0
90' Гол
Derrick Etienne
90' Желтая карточка
Морган Эштон
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Морган Эштон получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Derrick Etienne бьет в цель!
Желтая карточка
87'
Бредли Райт-Филлипс получил желтую карточку от судьи
87'
Торонто делает замену. Дельгадо Марко уходит с поля, а Морган Эштон выходит на его замену.
82'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Alejandro Romero уходит с поля, а Эскобар Фидель выходит на его замену.
75'
Торонто делает замену. Мавинга Крис уходит с поля, а Завалета Эрик выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Alejandro Romero бьет в цель!
67'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Ройер Даниэль уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Мурильо Микаэль получил желтую карточку от судьи
65'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Ржатковски Марк уходит с поля, а Alex Muyl выходит на его замену.
48'
Торонто делает замену. Алтидор Джози уходит с поля, а Рикеттс Тосайн выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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