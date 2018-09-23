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Стадион:
Атланта Юнайтед
2:0
Второй тайм: 63'
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
37' Гол
Julian Gressel
43' Желтая карточка
Сандей Стивен
2:0
61' Гол
Вильяльба Эктор
63'
Второй тайм
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Вильяльба Эктор бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Сандей Стивен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Julian Gressel бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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