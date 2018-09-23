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Стадион: Mercedes-Benz Stadium
2:0
Второй тайм: 63'
1:0
37' ГолJulian Gressel
43' Желтая карточкаСандей Стивен
2:0
61' ГолВильяльба Эктор
|
37'
1:0
43'
61'
2:0
Состав команд
21
George
Bello
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
10
Плата
Жоао
Атланта Юнайтед 4-3-3
- Основной состав
- 1 Гузан Брэд Вратарь
- 24 Julian Gressel Защитник
- 2 Эскобар Франко Защитник
- 5 Пирес Леандро Защитник
- 21 George Bello Защитник
- 18 Джефф Ларентоуикз Полузащитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 11 Eric Daian Remedi Полузащитник
- 15 Вильяльба Эктор Нападающий
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- 10 Альмирон Мигель Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Alec Kann Вратарь
- 8 Ezequiel Barco Полузащитник
- 32 Кратц Кевин Полузащитник
- 13 Эрнандес Хосе I Полузащитник
- 9 Уильямс Ромарио Нападающий
- 30 Andrew Carleton
- 12 Miles Robinson
- Главный тренер: Мартино Херардо
Реал Солт-Лейк 4-3-3
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 22 Aaron Herrera Защитник
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 10 Плата Жоао Полузащитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Нападающий
- 11 Руснак Альберт Нападающий
- 6 Крейлах Дамир Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Nick Besler Защитник
- 26 Бэрри Шон Защитник
- 31 Руиз Полузащитник
- 19 Малхолланд Люк Полузащитник
- 23 Сауседо Себастьян Нападающий
- 27 Corey Baird
- 51 Andew Putna
- Главный тренер: Петке Майк
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 20.09.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед М
- 15.09.2018 Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед М
- 03.09.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед М
- 25.08.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 19.08.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 04.08.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 29.07.2018 Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед М
- 15.07.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 08.07.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Атланта Юнайтед М
- 05.07.2018 Даллас 3:2 Атланта Юнайтед М
- 01.07.2018 Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити М
- 24.06.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс М
- 21.06.2018 Атланта Юнайтед 0:1 Чикаго Файр ОК
- 14.06.2018 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 09.06.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.06.2018 Атланта Юнайтед 3:0 Чарлстон Бэттери ОК
- 03.06.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион М
- 31.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед М
- 21.05.2018 Атланта Юнайтед 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 14.05.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 16.09.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед М
- 02.09.2018 Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 26.08.2018 Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк М
- 19.08.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 16.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт М
- 05.08.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр М
- 29.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк М
- 22.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 15.07.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 11.07.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 08.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас М
- 05.07.2018 Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.07.2018 Коламбус Крю 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.06.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.06.2018 Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 03.06.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 31.05.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо М
- 27.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк М
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Солт-Лейк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 23.04.2017 Реал Солт-Лейк 1:3 Атланта Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|30
|18
|7
|5
|62 - 36
|61
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|18
|5
|7
|55 - 32
|59
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|30
|14
|8
|8
|52 - 39
|50
|4.
|Коламбус Крю
|1:1
|30
|12
|9
|9
|38 - 38
|45
|5.
|Филадельфия Юнион
|29
|13
|4
|12
|41 - 45
|43
|6.
|Монреаль Импакт
|1:1
|30
|12
|4
|14
|42 - 47
|40
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|28
|9
|9
|10
|48 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|29
|8
|10
|11
|41 - 44
|34
|9.
|Торонто
|29
|8
|6
|15
|50 - 57
|30
|10.
|Чикаго Файр
|1:0
|29
|8
|6
|15
|42 - 52
|30
|11.
|Орландо Сити
|0:0
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|15
|6
|7
|54 - 34
|51
|2.
|Даллас
|28
|14
|8
|6
|47 - 37
|50
|3.
|Лос-Анджелес
|29
|14
|8
|7
|57 - 43
|50
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0
|30
|13
|9
|8
|44 - 42
|48
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|30
|13
|6
|11
|49 - 48
|45
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|28
|13
|5
|10
|37 - 29
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|28
|11
|7
|10
|46 - 54
|40
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|10
|8
|11
|54 - 59
|38
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|29
|8
|8
|13
|47 - 43
|32
|10.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|29
|9
|4
|16
|40 - 55
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|29
|6
|7
|16
|32 - 54
|25
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|4
|8
|18
|45 - 63
|20
Второй тайм
61'
Г О О О О Л - Вильяльба Эктор бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Сандей Стивен получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Julian Gressel бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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