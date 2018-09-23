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Стадион:
Орландо Сити
0:0
Перерыв
Хьюстон Динамо
0'
25' Желтая карточка
Спектор Джонатан
33' Желтая карточка
Andrew Wenger
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Andrew Wenger получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Спектор Джонатан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Киото Роммель бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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