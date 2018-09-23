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Стадион: Orlando City Stadium
0:0
Перерыв
25' Желтая карточкаСпектор Джонатан
33' Желтая карточкаAndrew Wenger
|
25'
33'
Состав команд
99
Adam
Grinwis
21
Саттер
Скотт
22
Сане
Людовик
16
Кьестан
Саша
23
Joe
Willis
24
Серен
Дарвин
17
Элис
Альберт
Орландо Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 99 Adam Grinwis Вратарь
- 21 Саттер Скотт Защитник
- 2 Спектор Джонатан Защитник
- 22 Сане Людовик Защитник
- 13 Mohammed El Monir II Защитник
- 26 Аскуэс Карлос Полузащитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- 4 Джонсон Уилл Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 27 R. J. Allen Защитник
- 10 Josue Colman Полузащитник
- 29 Stefano Нападающий
- 17 Chris Mueller
- 11 Pierre da Silva
- 12 Shane O'Neill I
- Главный тренер: James O'Connor
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 11 Andrew Wenger Защитник
- 16 Kevin Lacruz III Защитник
- 2 Alejandro Fuenmayor Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 5 Juan Cabezas Полузащитник
- 24 Серен Дарвин Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Tyler Deric Вратарь
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 14 Лундквист Адам Полузащитник
- 21 Пенья Роналдо Нападающий
- 12 Алварес Артуро Нападающий
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Орландо Сити (последние 20 матчей: +3 =2 -15)
- 17.09.2018 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 09.09.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити М
- 02.09.2018 Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион М
- 25.08.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 13.08.2018 Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити М
- 05.08.2018 Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити М
- 27.07.2018 Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 22.07.2018 Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити М
- 19.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити ОК
- 15.07.2018 Орландо Сити 2:1 Торонто М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Орландо Сити М
- 01.07.2018 Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити М
- 24.06.2018 Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт М
- 21.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Орландо Сити ОК
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
- 10.06.2018 Ванкувер Уайткэпс 5:2 Орландо Сити М
- 07.06.2018 Майами Юнайтед 0:3 Орландо Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити М
- 27.05.2018 Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр М
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 16.09.2018 Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс М
- 02.09.2018 Даллас 4:2 Хьюстон Динамо М
- 30.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо М
- 24.08.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.08.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо М
- 09.08.2018 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес ОК
- 05.08.2018 Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 29.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 26.07.2018 Хьюстон Динамо 1:3 Филадельфия Юнион М
- 22.07.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.07.2018 Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 15.07.2018 Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо М
- 08.07.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 04.07.2018 Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес М
- 24.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо М
- 19.06.2018 Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 10.06.2018 Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 07.06.2018 Хьюстон Динамо 5:0 Норт Техас Раядос ОК
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|30
|18
|7
|5
|62 - 36
|61
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|18
|5
|7
|55 - 32
|59
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|30
|14
|8
|8
|52 - 39
|50
|4.
|Коламбус Крю
|1:1
|30
|12
|9
|9
|38 - 38
|45
|5.
|Филадельфия Юнион
|29
|13
|4
|12
|41 - 45
|43
|6.
|Монреаль Импакт
|1:1
|30
|12
|4
|14
|42 - 47
|40
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|28
|9
|9
|10
|48 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|29
|8
|10
|11
|41 - 44
|34
|9.
|Торонто
|29
|8
|6
|15
|50 - 57
|30
|10.
|Чикаго Файр
|1:0
|29
|8
|6
|15
|42 - 52
|30
|11.
|Орландо Сити
|0:0
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|15
|6
|7
|54 - 34
|51
|2.
|Даллас
|28
|14
|8
|6
|47 - 37
|50
|3.
|Лос-Анджелес
|29
|14
|8
|7
|57 - 43
|50
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0
|30
|13
|9
|8
|44 - 42
|48
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|30
|13
|6
|11
|49 - 48
|45
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|28
|13
|5
|10
|37 - 29
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|28
|11
|7
|10
|46 - 54
|40
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|10
|8
|11
|54 - 59
|38
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|29
|8
|8
|13
|47 - 43
|32
|10.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|29
|9
|4
|16
|40 - 55
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|29
|6
|7
|16
|32 - 54
|25
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|4
|8
|18
|45 - 63
|20
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Andrew Wenger получил желтую карточку от судьи
25'
Спектор Джонатан получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Киото Роммель бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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