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Стадион: Сапуто
1:1
Перерыв
0:1
17' Гол в свои воротаRudy Camacho
1:1
27' ГолАзира Майкл
|
17'
0:1
27'
1:1
Состав команд
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
15
Фанни
Род
32
Азира
Майкл
Монреаль Импакт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 33 Санья Бакари Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 4 Rudy Camacho Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 32 Азира Майкл Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 9 Сильва Алехандро Нападающий
- 30 Амариква Квинси Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 16 Jeisson Vargas Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 13 Ken Krolicki
- 28 Shamit Shome
- Главный тренер: Гард Реми
Нью-Йорк Сити 4-3-3
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 2 Ben Sweat Защитник
- 4 Шано Максим Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 20 Амагат Элой Полузащитник
- 9 Бергет Йо Инге Нападающий
- 7 Вилья Давид Нападающий
- 22 Матаррита Рональд Нападающий
- Запасные игроки
- 41 Brad Stuver Вратарь
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 29 Тажури-Шради Исмаэль Нападающий
- 23 Уоллес Родни Нападающий
- 16 James Sands
- 11 Valentin Castellanos
- Главный тренер: Domenec Torrent
Предыдущие игры
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 16.09.2018 Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт М
- 02.09.2018 Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 26.08.2018 Торонто 3:1 Монреаль Импакт М
- 19.08.2018 Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр М
- 12.08.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт М
- 05.08.2018 Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 29.07.2018 Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед М
- 22.07.2018 Портленд Тимберс 2:2 Монреаль Импакт М
- 15.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.07.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт М
- 08.07.2018 Монреаль Импакт 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 24.06.2018 Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт М
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 09.09.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 06.09.2018 Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 02.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.08.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 19.08.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити М
- 12.08.2018 Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 05.08.2018 Нью-Йорк Сити 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.07.2018 Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 15.07.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 12.07.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт М
- 09.07.2018 Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 01.07.2018 Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 09.06.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити М
- 26.05.2018 Хьюстон Динамо 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 19.05.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.05.2018 Лос-Анджелес 2:2 Нью-Йорк Сити М
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
- 12.07.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт МЛС
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити МЛС
- 18.03.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 18.07.2016 Монреаль Импакт 1:3 Нью-Йорк Сити МЛС
- 28.04.2016 Нью-Йорк Сити 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 01.08.2015 Нью-Йорк Сити 2:3 Монреаль Импакт МЛС
- 05.07.2015 Монреаль Импакт 1:2 Нью-Йорк Сити МЛС
- 14.06.2015 Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|30
|18
|7
|5
|62 - 36
|61
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|18
|5
|7
|55 - 32
|59
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|30
|14
|8
|8
|52 - 39
|50
|4.
|Коламбус Крю
|1:1
|30
|12
|9
|9
|38 - 38
|45
|5.
|Филадельфия Юнион
|29
|13
|4
|12
|41 - 45
|43
|6.
|Монреаль Импакт
|1:1
|30
|12
|4
|14
|42 - 47
|40
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|28
|9
|9
|10
|48 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|29
|8
|10
|11
|41 - 44
|34
|9.
|Торонто
|29
|8
|6
|15
|50 - 57
|30
|10.
|Чикаго Файр
|1:0
|29
|8
|6
|15
|42 - 52
|30
|11.
|Орландо Сити
|0:0
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|15
|6
|7
|54 - 34
|51
|2.
|Даллас
|28
|14
|8
|6
|47 - 37
|50
|3.
|Лос-Анджелес
|29
|14
|8
|7
|57 - 43
|50
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0
|30
|13
|9
|8
|44 - 42
|48
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|30
|13
|6
|11
|49 - 48
|45
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|28
|13
|5
|10
|37 - 29
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|28
|11
|7
|10
|46 - 54
|40
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|10
|8
|11
|54 - 59
|38
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|29
|8
|8
|13
|47 - 43
|32
|10.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|29
|9
|4
|16
|40 - 55
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|29
|6
|7
|16
|32 - 54
|25
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|4
|8
|18
|45 - 63
|20
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Г О О О О Л - Азира Майкл бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Rudy Camacho уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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