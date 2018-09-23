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Стадион:
Монреаль Импакт
1:1
Перерыв
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
17' Гол в свои ворота
Rudy Camacho
1:1
27' Гол
Азира Майкл
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Азира Майкл бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Rudy Camacho уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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