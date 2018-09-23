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Стадион:
Коламбус Крю
1:1
Перерыв
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
17' Гол
Зарде Гьяси
1:1
26' Гол
Гаши Шкельзен
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Колорадо Рэпидс делает замену. Marlon Hairston уходит с поля, а Боатенг Бисмарк выходит на его замену.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Гаши Шкельзен бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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