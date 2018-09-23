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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Мэйпфре
1:1
Перерыв
1:0
17' ГолЗарде Гьяси
1:1
26' ГолГаши Шкельзен
|
17'
1:0
26'
1:1
Состав команд
23
Стеффен
Зак
11
Зарде
Гьяси
27
Винне
Деклан
19
Прайс
Джек
17
Dillon
Serna
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Стеффен Зак Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 8 Artur Moraes III Полузащитник
- 6 Трапп Уилл Полузащитник
- 7 Сантуш Педру Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 20 Eduardo Sosa Полузащитник
- 32 Маллинс Патрик Нападающий
- 28 Niko Hansen
- 17 Lalas Abubakar
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Колорадо Рэпидс 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 94 Marlon Hairston Защитник
- 4 Уилсон Дэнни Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 27 Винне Деклан Защитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Полузащитник
- 11 Гаши Шкельзен Нападающий
- 10 Акоста Келлин II Нападающий
- Запасные игроки
- Andrew Dykstra Вратарь
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 9 Боли Янник Нападающий
- 7 Барнс Жиль Нападающий
- 26 Cole Bassett
- 12 Niki Jackson
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Предыдущие игры
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 20.09.2018 Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю М
- 16.09.2018 Даллас 0:0 Коламбус Крю М
- 02.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 24.08.2018 Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю М
- 19.08.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 12.08.2018 Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо М
- 29.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Крю М
- 22.07.2018 Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити М
- 15.07.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Коламбус Крю М
- 01.07.2018 Коламбус Крю 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Крю М
- 14.06.2018 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 10.06.2018 Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 07.06.2018 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр ОК
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 28.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Коламбус Крю М
- 20.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Коламбус Крю М
- 13.05.2018 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр М
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 15.09.2018 Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед М
- 09.09.2018 Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 26.08.2018 Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк М
- 20.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 15.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 12.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 05.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.07.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 22.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 15.07.2018 Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо М
- 08.07.2018 Монреаль Импакт 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 02.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 14.06.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр М
- 10.06.2018 Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 07.06.2018 Нэшвилл 2:0 Колорадо Рэпидс ОК
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 27.05.2018 Колорадо Рэпидс 2:3 Портленд Тимберс М
- 19.05.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс М
Последние игры между собой
Коламбус Крю: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Колорадо Рэпидс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
- 04.06.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Коламбус Крю МЛС
- 15.05.2016 Коламбус Крю 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 09.08.2015 Колорадо Рэпидс 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 05.07.2014 Колорадо Рэпидс 1:1 Коламбус Крю МЛС
- 12.05.2013 Коламбус Крю 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 11.03.2012 Колорадо Рэпидс 2:0 Коламбус Крю МЛС
- 28.10.2011 Колорадо Рэпидс 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 06.08.2011 Колорадо Рэпидс 2:0 Коламбус Крю МЛС
- 27.06.2011 Коламбус Крю 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 29.10.2010 Колорадо Рэпидс 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 22.08.2010 Коламбус Крю 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 06.06.2010 Колорадо Рэпидс 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 02.08.2009 Колорадо Рэпидс 0:1 Коламбус Крю МЛС
- 12.04.2009 Коламбус Крю 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 28.07.2008 Колорадо Рэпидс 0:2 Коламбус Крю МЛС
- 28.06.2008 Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|30
|18
|7
|5
|62 - 36
|61
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|18
|5
|7
|55 - 32
|59
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|30
|14
|8
|8
|52 - 39
|50
|4.
|Коламбус Крю
|1:1
|30
|12
|9
|9
|38 - 38
|45
|5.
|Филадельфия Юнион
|29
|13
|4
|12
|41 - 45
|43
|6.
|Монреаль Импакт
|1:1
|30
|12
|4
|14
|42 - 47
|40
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|28
|9
|9
|10
|48 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|29
|8
|10
|11
|41 - 44
|34
|9.
|Торонто
|29
|8
|6
|15
|50 - 57
|30
|10.
|Чикаго Файр
|1:0
|29
|8
|6
|15
|42 - 52
|30
|11.
|Орландо Сити
|0:0
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|15
|6
|7
|54 - 34
|51
|2.
|Даллас
|28
|14
|8
|6
|47 - 37
|50
|3.
|Лос-Анджелес
|29
|14
|8
|7
|57 - 43
|50
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0
|30
|13
|9
|8
|44 - 42
|48
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|30
|13
|6
|11
|49 - 48
|45
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|28
|13
|5
|10
|37 - 29
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|28
|11
|7
|10
|46 - 54
|40
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|10
|8
|11
|54 - 59
|38
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|29
|8
|8
|13
|47 - 43
|32
|10.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|29
|9
|4
|16
|40 - 55
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|29
|6
|7
|16
|32 - 54
|25
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|4
|8
|18
|45 - 63
|20
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Колорадо Рэпидс делает замену. Marlon Hairston уходит с поля, а Боатенг Бисмарк выходит на его замену.
26'
Г О О О О Л - Гаши Шкельзен бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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