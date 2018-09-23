Стадион: Де Кёйп
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
47'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
47'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Шанс! Боттегин Эрик из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
46'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Тоорнстра Йенс
45'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
45'
Голкипер мог бы сыграть и получше
44'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
44'
43'
Маласиа Тирелл наказан за толчок Дессерс Сириль
43'
Класи Йорди пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
42'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
41'
41'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
41'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
40'
40'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
39'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
39'
39'
Юсте Йерри наказан за толчок Керк Гирано
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
38'
38'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
37'
36'
Какой промах! Ван Перси Робин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
36'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
35'
Ларссон Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Таннан Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Ларссон Сэм наказан за толчок Клейбер Шон
33'
33'
ШАНС! Ван Перси Робин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
32'
Класи Йорди из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Летсерт Тимо пострадал.
31'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд находит одноклубника четким пасом пяткой.
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
30'
Шанс! Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
30'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
30'
Ларссон Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Бергёйс Стивен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
30'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Ван Перси Робин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
29'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
29'
28'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Дессерс Сириль
27'
Гувара Леон возвращается на поле.
27'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
26'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
25'
Матч возобновлен
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Гувара Леон получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Гувара Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
23'
Ван Перси Робин нанес удар чуть мимо. Близко!
23'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
23'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
23'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Ларссон Сэм пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
20'
Юсте Йерри нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Боттегин Эрик наказан за толчок Дессерс Сириль
19'
Хорошую попытку сделал Ван Перси Робин. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
17'
17'
Отличный пас сделал Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
17'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
14'
Ван Оверем Йорис наказан за толчок Ларссон Сэм
12'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
12'
Шанс! Таннан Уссама из команды Утрехт пробил головой, но мимо
12'
12'
12'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
12'
Матч возобновлен
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
11'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
9'
Утрехт контролирует мяч.
9'
8'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
7'
Керк Гирано наказан за толчок Юсте Йерри
7'
Ван Перси Робин пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
7'
Таннан Уссама из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
Утрехт начинает контратаку
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
5'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
5'
Керк Гирано не смог попасть в створ ударом издали
5'
5'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Маласиа Тирелл наказан за толчок Таннан Уссама
4'
Судья сигнализирует, что Класи Йорди из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
4'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
2'
2'
ШАНС! Ван Перси Робин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
2'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Фейеноорд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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