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Стадион:
Фейеноорд
0:0
Перерыв
Утрехт
0'
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Угловой
47'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
47'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Удар от ворот произведет Утрехт
47'
Шанс! Боттегин Эрик из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
46'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Тоорнстра Йенс
45'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
45'
Голкипер мог бы сыграть и получше
44'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
44'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
Маласиа Тирелл наказан за толчок Дессерс Сириль
43'
Класи Йорди пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
42'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Гувара Леон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
42'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Утрехт
41'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
41'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
40'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
40'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
39'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
39'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
39'
Юсте Йерри наказан за толчок Керк Гирано
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
38'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Маласиа Тирелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Гувара Леон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
36'
Какой промах! Ван Перси Робин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
36'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
35'
Ларссон Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Таннан Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
34'
Ларссон Сэм наказан за толчок Клейбер Шон
33'
Удар от ворот произведет Утрехт
33'
ШАНС! Ван Перси Робин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
32'
Класи Йорди из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Летсерт Тимо пострадал.
31'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд находит одноклубника четким пасом пяткой.
31'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
Удар от ворот произведет Утрехт
30'
Шанс! Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
30'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
30'
Ларссон Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Бергёйс Стивен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
30'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Ван Перси Робин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
29'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
29'
Фейеноорд контролирует мяч.
28'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Дессерс Сириль
Травма, повреждение
27'
Гувара Леон возвращается на поле.
27'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
26'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
25'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Гувара Леон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
24'
Гувара Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Удар от ворот произведет Утрехт
23'
Ван Перси Робин нанес удар чуть мимо. Близко!
23'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
23'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
23'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
22'
Фейеноорд контролирует мяч.
21'
Ларссон Сэм пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
20'
Юсте Йерри нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Боттегин Эрик наказан за толчок Дессерс Сириль
19'
Хорошую попытку сделал Ван Перси Робин. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Фейеноорд контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Утрехт
17'
Отличный пас сделал Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
17'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Фейеноорд контролирует мяч.
16'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Фейеноорд контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Ван Оверем Йорис наказан за толчок Ларссон Сэм
12'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
12'
Шанс! Таннан Уссама из команды Утрехт пробил головой, но мимо
12'
Гувара Леон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
12'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
12'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Матч возобновлен
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Маласиа Тирелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
10'
Фейеноорд контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
9'
Утрехт контролирует мяч.
9'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Фейеноорд контролирует мяч.
Фол, нарушение
7'
Керк Гирано наказан за толчок Юсте Йерри
7'
Ван Перси Робин пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
7'
Таннан Уссама из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
Утрехт начинает контратаку
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
5'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
5'
Керк Гирано не смог попасть в створ ударом издали
5'
Маласиа Тирелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Маласиа Тирелл наказан за толчок Таннан Уссама
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Класи Йорди из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
4'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
3'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
2'
Удар от ворот произведет Утрехт
2'
ШАНС! Ван Перси Робин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
2'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
1'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Фейеноорд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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