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Зрители: 11525
Падерборн
4:4
Конец матча
Магдебург
0'
1:0
2' Гол
Гуйе Бабакар
2:0
7' Гол
Текпетей Бернард
2:1
26' Гол
Marcel Costly
28' Желтая карточка
Игнёвски Александр
32' Желтая карточка
Бек Кристиан
45' Желтая карточка
Klaus Gjasula
3:1
62' Гол
Sebastian Vasiliadis
3:2
63' Гол
Бек Кристиан
70' Желтая карточка
Штродьек Кристиан
4:2
77' Гол
Tobias Schwede
4:3
82' Гол
Лохкемпер Феликс
83' Желтая карточка
Тюрпиц Филип
86' Желтая карточка
Tobias Mueller
4:4
90' Пенальти
Тюрпиц Филип
90' Желтая карточка
Бутцен Нильс
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Бутцен Нильс получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Тюрпиц Филип из команды Магдебург забивает с точки!
89'
Падерборн делает замену. Цолински Бен уходит с поля, а Дюкер Юлиус выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Tobias Mueller получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Тюрпиц Филип получил желтую карточку от судьи
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Лохкемпер Феликс бьет в цель!
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Tobias Schwede бьет в цель!
76'
Магдебург делает замену. Вайль Рихард уходит с поля, а Лохкемпер Феликс выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Штродьек Кристиан получил желтую карточку от судьи
69'
Магдебург делает замену. Игнёвски Александр уходит с поля, а Эрдман Деннис выходит на его замену.
65'
Магдебург делает замену. Marius Buelter уходит с поля, а Тюрпиц Филип выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Бек Кристиан бьет в цель!
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Sebastian Vasiliadis бьет в цель!
60'
Падерборн делает замену. Антви-Аджей Кристофер уходит с поля, а Tobias Schwede выходит на его замену.
57'
Падерборн делает замену. Klaus Gjasula уходит с поля, а Sebastian Vasiliadis выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Klaus Gjasula получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Бек Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Игнёвски Александр получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Marcel Costly бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Текпетей Бернард бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Гуйе Бабакар бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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