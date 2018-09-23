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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 11525
1:0
2' ГолГуйе Бабакар
2:0
7' ГолТекпетей Бернард
2:1
26' ГолMarcel Costly
28' Желтая карточкаИгнёвски Александр
32' Желтая карточкаБек Кристиан
45' Желтая карточкаKlaus Gjasula
3:1
62' ГолSebastian Vasiliadis
3:2
63' ГолБек Кристиан
70' Желтая карточкаШтродьек Кристиан
4:2
77' ГолTobias Schwede
4:3
82' ГолЛохкемпер Феликс
83' Желтая карточкаТюрпиц Филип
86' Желтая карточкаTobias Mueller
4:4
90' ПенальтиТюрпиц Филип
90' Желтая карточкаБутцен Нильс
|
2'
1:0
7'
2:0
26'
2:1
32'
45'
62'
3:1
63'
3:2
77'
4:2
82'
4:3
83'
86'
90'
4:4
90'
Состав команд
31
Цолински
Бен
27
Гуйе
Бабакар
17
Вайль
Рихард
16
Бутцен
Нильс
11
Бек
Кристиан
Падерборн 4-4-2
- Основной состав
- 17 Цингерле Леопольд Вратарь
- 25 Драгер Мохамед Защитник
- 2 Хюнемайер Уве Защитник
- 5 Штродьек Кристиан Защитник
- 29 Коллинс Джамилу Защитник
- 31 Цолински Бен Полузащитник
- 8 Klaus Gjasula Полузащитник
- 21 Клеман Филипп Полузащитник
- 22 Антви-Аджей Кристофер Полузащитник
- 37 Текпетей Бернард Нападающий
- 27 Гуйе Бабакар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ратайчак Михаэль Вратарь
- 33 Бёдер Лукас Защитник
- 13 Шонлау Себастьян Защитник
- 39 Sebastian Vasiliadis Полузащитник
- 19 Tobias Schwede Полузащитник
- 9 Дюкер Юлиус Нападающий
- 7 Риттер Марлон Нападающий
- Главный тренер: Баумгарт Штеффен
Магдебург 3-4-3
- Основной состав
- 30 Брунст Александер Вратарь
- 33 Брежери Ромен Защитник
- 17 Вайль Рихард Защитник
- 14 Шефер Штеффен Защитник
- 16 Бутцен Нильс Полузащитник
- 5 Tobias Mueller Полузащитник
- 18 Игнёвски Александр Полузащитник
- 19 Нимайер Михел Полузащитник
- 26 Marius Buelter Нападающий
- 11 Бек Кристиан Нападающий
- 9 Marcel Costly Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фейзич Ясмин Вратарь
- 13 Эрдман Деннис Защитник
- 20 Абу-Ханна Джоэл Защитник
- 3 Хандке Кристофер Защитник
- 24 Чахед Тарек Полузащитник
- 7 Лохкемпер Феликс Нападающий
- 8 Тюрпиц Филип Нападающий
Предыдущие игры
Падерборн (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 16.09.2018 Кёльн 3:5 Падерборн Б2
- 31.08.2018 Падерборн 2:2 Бохум Б2
- 25.08.2018 Гройтер Фюрт 2:2 Падерборн Б2
- 20.08.2018 Падерборн 2:1 Ингольштадт К
- 10.08.2018 Падерборн 2:0 Ян Б2
- 05.08.2018 Дармштадт 1:0 Падерборн Б2
- 21.07.2018 Падерборн 3:2 Монако ТМК
- 15.07.2018 Падерборн 2:3 Норвич ТМК
- 12.05.2018 Фортуна Кёльн 2:4 Падерборн Б3
- 05.05.2018 Падерборн 3:1 Веен Висбаден Б3
- 28.04.2018 Карлсруэ 0:0 Падерборн Б3
- 21.04.2018 Падерборн 3:0 Унтерахинг Б3
- 14.04.2018 Оснабрюк 0:5 Падерборн Б3
- 07.04.2018 Падерборн 6:0 Карл Цейсс Б3
- 31.03.2018 Ален 0:5 Падерборн Б3
- 27.03.2018 Меппен 0:0 Падерборн Б3
- 23.03.2018 Вердер-2 0:2 Падерборн Б3
- 17.03.2018 Падерборн 2:0 Цвиккау Б3
- 10.03.2018 Ганза 2:3 Падерборн Б3
- 06.03.2018 Падерборн 1:1 Магдебург Б3
Магдебург (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 17.09.2018 Магдебург 0:0 Арминия Б2
- 03.09.2018 Хольштайн Киль 2:1 Магдебург Б2
- 25.08.2018 Магдебург 1:1 Ингольштадт Б2
- 17.08.2018 Магдебург 0:1 Дармштадт К
- 12.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Магдебург Б2
- 05.08.2018 Магдебург 1:2 Санкт-Паули Б2
- 21.07.2018 Магдебург 2:0 Дженоа ТМК
- 21.07.2018 Магдебург 0:0 Суонси ТМК
- 12.05.2018 Шпортфройнде Лотте 0:1 Магдебург Б3
- 05.05.2018 Магдебург 3:1 Кемницер Б3
- 28.04.2018 Галлешер 0:2 Магдебург Б3
- 21.04.2018 Магдебург 2:0 Фортуна Кёльн Б3
- 17.04.2018 Карл Цейсс 1:5 Магдебург Б3
- 13.04.2018 Веен Висбаден 1:2 Магдебург Б3
- 07.04.2018 Магдебург 2:0 Карлсруэ Б3
- 01.04.2018 Унтерахинг 0:1 Магдебург Б3
- 28.03.2018 Магдебург 2:2 Цвиккау Б3
- 25.03.2018 Магдебург 2:0 Оснабрюк Б3
- 11.03.2018 Магдебург 6:1 Ален Б3
- 06.03.2018 Падерборн 1:1 Магдебург Б3
Последние игры между собой
Падерборн: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Магдебург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
- 06.03.2018 Падерборн 1:1 Магдебург Бундеслига 3
- 19.09.2017 Магдебург 1:0 Падерборн Бундеслига 3
- 11.02.2017 Падерборн 1:1 Магдебург Бундеслига 3
- 09.08.2016 Магдебург 3:0 Падерборн Бундеслига 3
Падерборн
Магдебург
-
10 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|6
|4
|1
|1
|16 - 10
|13
|2.
|Гамбург
|6
|4
|0
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Бохум
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|4.
|Гройтер Фюрт
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|5.
|Дармштадт
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Унион Берлин
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|8.
|Санкт-Паули
|6
|3
|0
|3
|10 - 13
|9
|9.
|Падерборн
|6
|2
|3
|1
|15 - 12
|9
|10.
|Хольштайн Киль
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|11.
|Арминия
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|12.
|Хайденхайм
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|13.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Ингольштадт
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|Магдебург
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Зандхаузен
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Дуйсбург
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бутцен Нильс получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Тюрпиц Филип из команды Магдебург забивает с точки!
89'
Падерборн делает замену. Цолински Бен уходит с поля, а Дюкер Юлиус выходит на его замену.
86'
Tobias Mueller получил желтую карточку от судьи
83'
Тюрпиц Филип получил желтую карточку от судьи
82'
Г О О О О Л - Лохкемпер Феликс бьет в цель!
77'
Г О О О О Л - Tobias Schwede бьет в цель!
76'
Магдебург делает замену. Вайль Рихард уходит с поля, а Лохкемпер Феликс выходит на его замену.
70'
Штродьек Кристиан получил желтую карточку от судьи
69'
Магдебург делает замену. Игнёвски Александр уходит с поля, а Эрдман Деннис выходит на его замену.
65'
Магдебург делает замену. Marius Buelter уходит с поля, а Тюрпиц Филип выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Бек Кристиан бьет в цель!
62'
Г О О О О Л - Sebastian Vasiliadis бьет в цель!
60'
Падерборн делает замену. Антви-Аджей Кристофер уходит с поля, а Tobias Schwede выходит на его замену.
57'
Падерборн делает замену. Klaus Gjasula уходит с поля, а Sebastian Vasiliadis выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Klaus Gjasula получил желтую карточку от судьи
32'
Бек Кристиан получил желтую карточку от судьи
28'
Игнёвски Александр получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Marcel Costly бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Текпетей Бернард бьет в цель!
2'
Г О О О О Л - Гуйе Бабакар бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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