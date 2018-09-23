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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 44716
3' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
0:1
11' ГолАдамян Саргис
17' Желтая карточкаСоренсен Асгер
0:2
21' ГолАдамян Саргис
30' Желтая карточкаЛаис Марк
0:3
35' ГолАдамян Саргис
53' Желтая карточкаЛакруа Лео
0:4
53' ГолКоррейя Марсель
0:5
75' ГолJan George
85' Желтая карточкаАдамян Саргис
|
11'
0:1
17'
21'
0:2
30'
35'
0:3
53'
53'
0:4
75'
0:5
80'
85'
Состав команд
24
Сакаи
Готоку
14
Хант
Аарон
20
Хи-Чан
Хван
11
Ито
Тацуя
Гамбург 4-3-3
- Основной состав
- 1 Поллерсбек Юлиан Вратарь
- 24 Сакаи Готоку Защитник
- 2 Лакруа Лео Защитник
- 4 Ван Дронгелен Рик Защитник
- 6 Дуглас Сантос Защитник
- 8 Холтби Льюис Полузащитник
- 29 Штайнманн Матти Полузащитник
- 14 Хант Аарон Полузащитник
- 20 Хи-Чан Хван Нападающий
- 11 Ито Тацуя Нападающий
- 25 Мангаля Орель Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Микель Том Вратарь
- 16 Яньичич Василие Полузащитник
- 13 Мориц Кристоф Полузащитник
- 10 Ласогга Пьер-Мишель Нападающий
- 7 Нарей Халед Нападающий
- 15 Арп Янн-Фите Нападающий
- 22 Stephan Ambrosius
- Главный тренер: Титц Кристиан
Ян 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Пентке Филипп Вратарь
- 6 Саллер Бенедикт Защитник
- 4 Соренсен Асгер Защитник
- 14 Коррейя Марсель Защитник
- 19 Фёренбах Йонас Защитник
- 20 Maximilian Thalhammer Полузащитник
- 8 Andreas Geipl Полузащитник
- 22 Штольце Себастьян Полузащитник
- 9 Jan George Полузащитник
- 15 Marco Gruettner Нападающий
- 23 Адамян Саргис Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Вайс Андре Вратарь
- 3 Alexander Nandzik Защитник
- 29 Файн Адриан Полузащитник
- 18 Лаис Марк Полузащитник
- 21 Jonas Nietfeld Нападающий
- 7 Albion Vrenezi Нападающий
- 25 Hamadi Al Ghaddioui Нападающий
Предыдущие игры
Гамбург (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 18.09.2018 Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Б2
- 15.09.2018 Гамбург 3:2 Хайденхайм Б2
- 27.08.2018 Гамбург 3:0 Арминия Б2
- 18.08.2018 Эрндтебрюк 3:5 Гамбург К
- 15.08.2018 Гамбург 1:4 Бавария ТМК
- 12.08.2018 Зандхаузен 0:3 Гамбург Б2
- 03.08.2018 Гамбург 0:3 Хольштайн Киль Б2
- 28.07.2018 Гамбург 3:1 Монако ТМК
- 21.07.2018 Гамбург 2:1 Сток Сити ТМК
- 14.07.2018 Рапид Вена 1:2 Гамбург ТМК
- 11.07.2018 ЦСКА Москва 0:1 Гамбург ТМК
- 12.05.2018 Гамбург 2:1 Боруссия М Б
- 05.05.2018 Айнтрахт Фр 3:0 Гамбург Б
- 28.04.2018 Вольфсбург 1:3 Гамбург Б
- 21.04.2018 Гамбург 1:0 Фрайбург Б
- 14.04.2018 Хоффенхайм 2:0 Гамбург Б
- 07.04.2018 Гамбург 3:2 Шальке 04 Б
- 31.03.2018 Штуттгарт 1:1 Гамбург Б
- 22.03.2018 Гамбург 3:0 Оденсе ТМК
- 17.03.2018 Гамбург 1:2 Герта Б
Ян (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 14.09.2018 Ян 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 01.09.2018 Арминия 5:3 Ян Б2
- 26.08.2018 Ян 0:0 Хольштайн Киль Б2
- 19.08.2018 Хеми 2:1 Ян К
- 10.08.2018 Падерборн 2:0 Ян Б2
- 04.08.2018 Ян 2:1 Ингольштадт Б2
- 13.05.2018 Бохум 1:1 Ян Б2
- 06.05.2018 Ян 0:3 Дармштадт Б2
- 29.04.2018 Дуйсбург 4:1 Ян Б2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 13.04.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Ян Б2
- 08.04.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Ян Б2
- 01.04.2018 Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 17.03.2018 Унион Берлин 2:2 Ян Б2
- 11.03.2018 Ян 2:1 Зандхаузен Б2
- 04.03.2018 Айнтрахт Бр 2:1 Ян Б2
- 23.02.2018 Ян 4:3 Фортуна Б2
- 18.02.2018 Динамо Дрезден 1:0 Ян Б2
- 10.02.2018 Ян 2:0 Хайденхайм Б2
- 03.02.2018 Хольштайн Киль 1:1 Ян Б2
Гамбург
Ян
-
11 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 8
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|6
|4
|1
|1
|16 - 10
|13
|2.
|Гамбург
|6
|4
|0
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Бохум
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|4.
|Гройтер Фюрт
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|5.
|Дармштадт
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Унион Берлин
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|8.
|Санкт-Паули
|6
|3
|0
|3
|10 - 13
|9
|9.
|Падерборн
|6
|2
|3
|1
|15 - 12
|9
|10.
|Хольштайн Киль
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|11.
|Арминия
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|12.
|Хайденхайм
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|13.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Ингольштадт
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|Магдебург
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Зандхаузен
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Дуйсбург
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Ян делает замену. Jan George уходит с поля, а Hamadi Al Ghaddioui выходит на его замену.
85'
Адамян Саргис получил желтую карточку от судьи
80'
Ян делает замену. Лаис Марк уходит с поля, а Файн Адриан выходит на его замену.
79'
Гамбург делает замену. Хант Аарон уходит с поля, а Яньичич Василие выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Jan George бьет в цель!
53'
Г О О О О Л - Коррейя Марсель бьет в цель!
53'
Лакруа Лео получил желтую карточку от судьи
46'
Гамбург делает замену. Холтби Льюис уходит с поля, а Ласогга Пьер-Мишель выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
33'
Гамбург делает замену. Штайнманн Матти уходит с поля, а Нарей Халед выходит на его замену.
30'
Лаис Марк получил желтую карточку от судьи
22'
Ян делает замену. Саллер Бенедикт уходит с поля, а Лаис Марк выходит на его замену.
21'
17'
Соренсен Асгер получил желтую карточку от судьи
11'
3'
Саллер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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