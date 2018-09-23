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Гамбург
0:5
Конец матча
Ян
0'
3' Желтая карточка
Саллер Бенедикт
0:1
11' Гол
Адамян Саргис
17' Желтая карточка
Соренсен Асгер
0:2
21' Гол
Адамян Саргис
30' Желтая карточка
Лаис Марк
0:3
35' Гол
Адамян Саргис
53' Желтая карточка
Лакруа Лео
0:4
53' Гол
Коррейя Марсель
0:5
75' Гол
Jan George
85' Желтая карточка
Адамян Саргис
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Ян делает замену. Jan George уходит с поля, а Hamadi Al Ghaddioui выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Адамян Саргис получил желтую карточку от судьи
80'
Ян делает замену. Лаис Марк уходит с поля, а Файн Адриан выходит на его замену.
79'
Гамбург делает замену. Хант Аарон уходит с поля, а Яньичич Василие выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Jan George бьет в цель!
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Коррейя Марсель бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Лакруа Лео получил желтую карточку от судьи
46'
Гамбург делает замену. Холтби Льюис уходит с поля, а Ласогга Пьер-Мишель выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Адамян Саргис бьет в цель!
33'
Гамбург делает замену. Штайнманн Матти уходит с поля, а Нарей Халед выходит на его замену.
Желтая карточка
30'
Лаис Марк получил желтую карточку от судьи
22'
Ян делает замену. Саллер Бенедикт уходит с поля, а Лаис Марк выходит на его замену.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Адамян Саргис бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Соренсен Асгер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Адамян Саргис бьет в цель!
Желтая карточка
3'
Саллер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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