Стадион: Юесиушан
1:1
Конец матча
0:1
58' Гол в свои воротаZhengyu Huang
62' Желтая карточкаВан Вэйчэн
1:1
68' ГолЧжи Сяо
73' Желтая карточкаMiao Tang II
90' Желтая карточкаФанг Ли
90' Желтая карточкаXiaofei Deng
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
95'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
95'
94'
94'
Судье надоело, что Денг Ксяофей тянет время и он наказал его горчичником
94'
Судья подбегает и показывает Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан отложенную желтую карточку за фол.
94'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули делает неудачный навес.
94'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
94'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
93'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
92'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
92'
Тактическая замена. Fernando Conceicao уходит с поля и его заменяет Инь Цуняо
91'
Рибейро Калихто Ренатиньо не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Безумный фол. Tixiang Li грубо играет против соперника. Пострадал Fernando Conceicao
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
90'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
90'
Фанг Ли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
89'
Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
89'
Плохо сыграл Junior Urso - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
89'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
89'
Тактическая замена. Захави Эран уходит с поля и его заменяет Jiajie Zhang
88'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
87'
Тактическая замена. Zhizhao Chen уходит с поля и его заменяет Junliang Ma
87'
Zhengyu Huang фолит на сопернике
87'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Захави Эран мяча так и не получил
87'
86'
Шанс! Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули пробил головой, но мимо
86'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
86'
Лей Чен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
84'
Судья сигнализирует, что Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
83'
Юань Миньчэн возвращается на поле.
83'
83'
Матч возобновлен
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Юань Миньчэн получил травму и медбригада забирает его с поля.
82'
Юань Миньчэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
Кардек Алан задерживает мяч рукой
81'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
81'
81'
Chenlong Zhang из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
79'
78'
Junior Urso не смог попасть в створ ударом издали
78'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Chenlong Zhang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
77'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Судья сигнализирует, что Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Zhizhao Chen
76'
76'
Судья сигнализирует, что Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
75'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
75'
74'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
74'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Тактическая замена. Лю Лин уходит с поля и его заменяет Chenlong Zhang
73'
Miao Tang получил желтую карточку от судьи
73'
71'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
Тактическая замена. Ван Вэйчэн уходит с поля и его заменяет Цуй Юнчжэ
68'
Лю Лин сделал результативную передачу.
68'
ГОООООЛ - Чжи Сяо Гуанчжоу Фули забивает ударом головой
68'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
68'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
68'
Fernando Conceicao не смог попасть в створ ударом издали
67'
Захави Эран наказан за толчок Юань Миньчэн
67'
66'
Кардек Алан возвращается на поле.
66'
Матч возобновлен
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Судья сигнализирует, что Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
64'
64'
Хорошую попытку сделал Кардек Алан. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
62'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Miao Tang нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
62'
Ван Вэйчэн получил желтую карточку от судьи
62'
Судья сигнализирует, что Ван Вэйчэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Zhizhao Chen
61'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
61'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
58'
Г О О О О Л - Zhengyu Huang уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
58'
Йи Тенг ошибается в защите.
58'
Фернандиньо Луис III имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
58'
Отличные скиллы показывает Фернандиньо Луис III, обводя своих соперников
57'
57'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Захави Эран и попал в каркас ворот!
57'
56'
56'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Судья сигнализирует, что Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Захави Эран
55'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Судья сигнализирует, что Zhengyu Huang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
53'
53'
Fernando Conceicao наказан за толчок Junior Urso
52'
Судья сигнализирует, что Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Кардек Алан
52'
Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Чжи Сяо не пострадал и надо продолжать игру!
51'
51'
Как он промахнулся? Чжи Сяо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
Zhengyu Huang ошибается в защите.
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
Zhizhao Chen не смог попасть в створ ударом издали
50'
50'
49'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
49'
49'
Джиазе Танг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
49'
48'
48'
48'
47'
Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Zhizhao Chen оказался на газоне.
46'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Судья сигнализирует, что Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
46'
Фернандиньо Луис III наказан за толчок Junior Urso
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Синьли Пэн получил травму и заменен. Фанг Ли выходит на поле.
44'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
43'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
43'
42'
42'
42'
Шанс! Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули пробил головой, но мимо
42'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
40'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули пасует в штрафную, но Денг Ксяофей выходит и ловит мяч.
40'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
39'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
38'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
38'
Fernando Conceicao нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Fernando Conceicao и Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан.
38'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
37'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
36'
36'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
36'
Плохо сыграл Денг Ксяофей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
34'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули.
34'
Опасность предотвращена - Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули вступил в отбор удачно
34'
Отличные скиллы показывает Fernando Conceicao, обводя своих соперников
34'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
34'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
32'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
30'
30'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
29'
Лей Чен не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
28'
Судья сигнализирует, что Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
27'
27'
26'
Захави Эран пробует нанести удар издали, но Денг Ксяофей держит все под контролем
26'
Джиазе Танг наказан за толчок Чжи Сяо
26'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
25'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Miao Tang нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Безумный фол. Le Liu грубо играет против соперника. Пострадал Junior Urso
23'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
23'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
23'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
22'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
22'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
20'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули играет слишком грубо. Синьли Пэн оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
19'
19'
18'
ШАНС! Zhizhao Chen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Лю Лин нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает навес прямо в штрафную.
17'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
17'
После дальнего удара, который нанес Синьли Пэн мяч отбит вратарем
17'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
16'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
15'
Рибейро Калихто Ренатиньо пробует нанести удар издали, но Денг Ксяофей держит все под контролем
15'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
15'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
15'
Фернандиньо Луис III не смог попасть в створ ударом издали
14'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
13'
Фернандиньо Луис III наказан за толчок Junior Urso
13'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
12'
Le Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
9'
9'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
8'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
7'
Синьли Пэн пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем
6'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
4'
Zhengyu Huang наказан за толчок Fernando Conceicao
4'
4'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
4'
Синьли Пэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
3'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
2'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
1'
Рибейро Калихто Ренатиньо наказан за толчок Le Liu
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гуанчжоу Фули начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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