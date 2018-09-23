  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Гуанчжоу Фули
1:1
Конец матча
Чуньцинь Лифан
0'
0:1
58' Гол в свои ворота
Zhengyu Huang
62' Желтая карточка
Ван Вэйчэн
1:1
68' Гол
Чжи Сяо
73' Желтая карточка
Miao Tang II
90' Желтая карточка
Фанг Ли
90' Желтая карточка
Xiaofei Deng
90'+5
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
95'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
95'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
94'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
Желтая карточка
94'
Судье надоело, что Денг Ксяофей тянет время и он наказал его горчичником
Желтая карточка
94'
Судья подбегает и показывает Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан отложенную желтую карточку за фол.
94'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули делает неудачный навес.
94'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
94'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
93'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
92'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
92'
Тактическая замена. Fernando Conceicao уходит с поля и его заменяет Инь Цуняо
91'
Рибейро Калихто Ренатиньо не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Безумный фол. Tixiang Li грубо играет против соперника. Пострадал Fernando Conceicao
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
90'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
90'
Фанг Ли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
89'
Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
89'
Плохо сыграл Junior Urso - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
89'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
89'
Тактическая замена. Захави Эран уходит с поля и его заменяет Jiajie Zhang
88'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
87'
Тактическая замена. Zhizhao Chen уходит с поля и его заменяет Junliang Ma
Фол, нарушение
87'
Zhengyu Huang фолит на сопернике
87'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Захави Эран мяча так и не получил
87'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
86'
Шанс! Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули пробил головой, но мимо
Угловой
86'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
86'
Лей Чен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
Травма, повреждение
83'
Юань Миньчэн возвращается на поле.
83'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
83'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Юань Миньчэн получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
82'
Юань Миньчэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
81'
Кардек Алан задерживает мяч рукой
81'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
81'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
81'
Chenlong Zhang из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
79'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
78'
Junior Urso не смог попасть в створ ударом издали
78'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Chenlong Zhang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
77'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Zhizhao Chen
76'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
75'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
75'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
74'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
74'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Тактическая замена. Лю Лин уходит с поля и его заменяет Chenlong Zhang
Желтая карточка
73'
Miao Tang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Le Liu
73'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Фол, нарушение
71'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули играет слишком грубо. Le Liu оказался на газоне.
71'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
Тактическая замена. Ван Вэйчэн уходит с поля и его заменяет Цуй Юнчжэ
68'
Лю Лин сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГОООООЛ - Чжи Сяо Гуанчжоу Фули забивает ударом головой
68'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
68'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
68'
Fernando Conceicao не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
67'
Захави Эран наказан за толчок Юань Миньчэн
67'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
66'
Кардек Алан возвращается на поле.
66'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
65'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
64'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Хорошую попытку сделал Кардек Алан. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Miao Tang нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Ван Вэйчэн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Ван Вэйчэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Zhizhao Chen
61'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
61'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Zhengyu Huang уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
58'
Йи Тенг ошибается в защите.
58'
Фернандиньо Луис III имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
58'
Отличные скиллы показывает Фернандиньо Луис III, обводя своих соперников
57'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
57'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Захави Эран и попал в каркас ворот!
57'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
56'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Захави Эран
55'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Zhengyu Huang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
53'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Фол, нарушение
53'
Fernando Conceicao наказан за толчок Junior Urso
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Кардек Алан
Фол, нарушение
52'
Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Чжи Сяо не пострадал и надо продолжать игру!
51'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
51'
Как он промахнулся? Чжи Сяо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
Zhengyu Huang ошибается в защите.
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
Zhizhao Chen не смог попасть в створ ударом издали
50'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
49'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Кардек Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
49'
Джиазе Танг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
49'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Безумный фол. Фанг Ли грубо играет против соперника. Пострадал Лю Лин
48'
Кардек Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Zhizhao Chen оказался на газоне.
46'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
Фол, нарушение
46'
Фернандиньо Луис III наказан за толчок Junior Urso
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Синьли Пэн получил травму и заменен. Фанг Ли выходит на поле.
44'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
43'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
43'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
42'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
42'
Шанс! Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули пробил головой, но мимо
42'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
40'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули пасует в штрафную, но Денг Ксяофей выходит и ловит мяч.
40'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
39'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
38'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Fernando Conceicao нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Fernando Conceicao и Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан.
38'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
37'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
36'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
36'
Плохо сыграл Денг Ксяофей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
34'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули.
34'
Опасность предотвращена - Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули вступил в отбор удачно
34'
Отличные скиллы показывает Fernando Conceicao, обводя своих соперников
34'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
34'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
32'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
30'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
29'
Лей Чен не смог попасть в створ ударом издали
28'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
28'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
27'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
27'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Захави Эран пробует нанести удар издали, но Денг Ксяофей держит все под контролем
Фол, нарушение
26'
Джиазе Танг наказан за толчок Чжи Сяо
26'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
25'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Miao Tang нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Le Liu грубо играет против соперника. Пострадал Junior Urso
23'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
Офсайд
23'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
23'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
22'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
22'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
Фол, нарушение
20'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули играет слишком грубо. Синьли Пэн оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
19'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
18'
ШАНС! Zhizhao Chen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Лю Лин нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает навес прямо в штрафную.
17'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
17'
После дальнего удара, который нанес Синьли Пэн мяч отбит вратарем
17'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
16'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
15'
Рибейро Калихто Ренатиньо пробует нанести удар издали, но Денг Ксяофей держит все под контролем
15'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
15'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
15'
Фернандиньо Луис III не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
14'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
Фол, нарушение
13'
Фернандиньо Луис III наказан за толчок Junior Urso
13'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
12'
Le Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
12'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
9'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
9'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
8'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
7'
Синьли Пэн пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем
6'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
6'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
5'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
Фол, нарушение
4'
Zhengyu Huang наказан за толчок Fernando Conceicao
4'
Кардек Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
4'
Синьли Пэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
3'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
2'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Рибейро Калихто Ренатиньо наказан за толчок Le Liu
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гуанчжоу Фули начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация