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Томь
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Чертаново

До начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 9 часов.
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:
Прогнозы на матч Томь - Чертаново
Томь
79.5% (58)
Ничья:
13.7% (10)
Чертаново
6.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Томь:
30.1% (22)
Томь:
21.9% (16)
Томь:
16.4% (12)
Ничья:
12.3% (9)
Чертаново:
4.1% (3)
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