Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Чертаново

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Томь (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Томь 1:0 Тюмень ФПД
- 08.09.2018 Мордовия 0:1 Томь ФПД
- 01.09.2018 Томь 4:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.08.2018 Краснодар-2 1:1 Томь ФПД
- 22.08.2018 Динамо Барнаул 0:0 Томь К
- 18.08.2018 Томь 3:0 Армавир ФПД
- 12.08.2018 Томь 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 08.08.2018 Томь 1:1 Балтика ФПД
- 04.08.2018 Томь 1:0 Зенит-2 ФПД
- 29.07.2018 Томь 2:0 Ротор ФПД
- 22.07.2018 Химки 0:1 Томь ФПД
- 17.07.2018 Томь 2:0 Факел ФПД
- 12.05.2018 Урожай 3:3 Томь ФПД
- 06.05.2018 Томь 1:0 Ротор ФПД
- 02.05.2018 Факел 0:1 Томь ФПД
- 28.04.2018 Томь 1:2 Зенит-2 ФПД
- 21.04.2018 Енисей 3:2 Томь ФПД
- 15.04.2018 Томь 1:0 Балтика ФПД
- 11.04.2018 Спартак-2 2:1 Томь ФПД
Чертаново (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 19.09.2018 Чертаново 1:1 Луч ФПД
- 15.09.2018 Чертаново 2:1 Сибирь ФПД
- 08.09.2018 Тамбов 2:2 Чертаново ФПД
- 01.09.2018 Чертаново 4:0 Тюмень ФПД
- 26.08.2018 Мордовия 1:2 Чертаново ФПД
- 22.08.2018 Луки-Энергия 0:0 Чертаново К
- 18.08.2018 Чертаново 2:2 СКА-Хабаровск ФПД
- 12.08.2018 Краснодар-2 3:1 Чертаново ФПД
- 08.08.2018 Чертаново 1:1 Армавир ФПД
- 04.08.2018 Нижний Новгород 2:1 Чертаново ФПД
- 29.07.2018 Чертаново 3:1 Балтика ФПД
- 22.07.2018 Зенит-2 1:2 Чертаново ФПД
- 17.07.2018 Чертаново 1:1 Ротор ФПД
- 23.06.2018 Спартак Москва 3:0 Чертаново ТМК
- 27.05.2018 Текстильщик 2:0 Чертаново ВДЗЗ
- 20.05.2018 Чертаново 2:0 Муром ВДЗЗ
- 16.05.2018 Псков-747 0:5 Чертаново ВДЗЗ
- 11.05.2018 Спартак Кострома 0:3 Чертаново ВДЗЗ
- 04.05.2018 Чертаново 3:1 Коломна ВДЗЗ
- 27.04.2018 Торпедо Владимир 1:4 Чертаново ВДЗЗ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|2.
|Томь
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 10
|23
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 10
|23
|5.
|Чертаново
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 16
|20
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 14
|20
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 9
|19
|8.
|Шинник
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|10 - 10
|17
|9.
|Факел
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 15
|16
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 16
|16
|11.
|Химки
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 18
|16
|12.
|Мордовия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|16 - 16
|14
|14.
|Тюмень
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|15.
|Луч
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|5 - 6
|11
|16.
|Балтика
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|17.
|Сибирь
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 16
|10
|18.
|Ротор
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|8 - 13
|10
|19.
|Армавир
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 21
|8
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 21
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Томь - ЧертановоДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 9 часов.
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Прогнозы на матч Томь - Чертаново
Томь
79.5% (58)
Ничья:
13.7% (10)
Чертаново
6.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Томь:
30.1% (22)
2:1 Томь:
21.9% (16)
2:0 Томь:
16.4% (12)
1:1 Ничья:
12.3% (9)
1:2 Чертаново:
4.1% (3)
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