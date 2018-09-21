Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Тамбов

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Предыдущие игры
Сочи (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 19.09.2018 Тюмень 2:1 Сочи ФПД
- 15.09.2018 Сочи 0:2 Мордовия ФПД
- 08.09.2018 СКА-Хабаровск 2:2 Сочи ФПД
- 01.09.2018 Сочи 1:1 Краснодар-2 ФПД
- 26.08.2018 Армавир 0:3 Сочи ФПД
- 22.08.2018 Черноморец Нв 2:1 Сочи К
- 18.08.2018 Сочи 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 12.08.2018 Балтика 2:2 Сочи ФПД
- 08.08.2018 Зенит-2 1:4 Сочи ФПД
- 04.08.2018 Ротор 1:1 Сочи ФПД
- 29.07.2018 Сочи 3:2 Химки ФПД
- 22.07.2018 Факел 1:2 Сочи ФПД
- 17.07.2018 Сочи 0:1 Спартак-2 ФПД
- 24.06.2018 Спартак Москва 2:0 Сочи ТМК
- 04.06.2017 Сочи 0:1 Краснодар-2 ВДЗЮ
- 28.05.2017 Дружба 1:3 Сочи ВДЗЮ
- 21.05.2017 Сочи 1:1 Биолог-Новокубанск ВДЗЮ
- 14.05.2017 Сочи 2:0 Афипс ВДЗЮ
- 07.05.2017 Сочи 1:1 СКА Ростов-на-Дону ВДЗЮ
- 30.04.2017 Черноморец Нв 2:1 Сочи ВДЗЮ
Тамбов (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Луч 0:1 Тамбов ФПД
- 08.09.2018 Тамбов 2:2 Чертаново ФПД
- 01.09.2018 Тамбов 3:1 Сибирь ФПД
- 26.08.2018 Тюмень 1:3 Тамбов ФПД
- 22.08.2018 Калуга 4:4 Тамбов К
- 18.08.2018 Тамбов 2:2 Мордовия ФПД
- 12.08.2018 СКА-Хабаровск 1:2 Тамбов ФПД
- 08.08.2018 Тамбов 1:2 Краснодар-2 ФПД
- 04.08.2018 Армавир 1:3 Тамбов ФПД
- 29.07.2018 Тамбов 0:0 Нижний Новгород ФПД
- 22.07.2018 Балтика 1:2 Тамбов ФПД
- 17.07.2018 Зенит-2 1:2 Тамбов ФПД
- 20.05.2018 Тамбов 0:1 Амкар ПМ
- 17.05.2018 Амкар 2:0 Тамбов ПМ
- 12.05.2018 Тамбов 1:1 Оренбург ФПД
- 06.05.2018 Сибирь 0:1 Тамбов ФПД
- 02.05.2018 Тамбов 3:1 Тюмень ФПД
- 28.04.2018 Динамо СПб 1:1 Тамбов ФПД
- 22.04.2018 Тамбов 3:1 Шинник ФПД
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|2.
|Томь
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 10
|23
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 10
|23
|5.
|Чертаново
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 16
|20
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 14
|20
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 9
|19
|8.
|Шинник
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|10 - 10
|17
|9.
|Факел
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 15
|16
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 16
|16
|11.
|Химки
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 18
|16
|12.
|Мордовия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|16 - 16
|14
|14.
|Тюмень
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|15.
|Луч
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|5 - 6
|11
|16.
|Балтика
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|17.
|Сибирь
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 16
|10
|18.
|Ротор
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|8 - 13
|10
|19.
|Армавир
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 21
|8
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 21
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - ТамбовДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 13 часов.
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Прогнозы на матч Сочи - Тамбов
Сочи
47.2% (34)
Ничья:
19.4% (14)
Тамбов
33.3% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сочи:
25% (18)
1:2 Тамбов:
20.8% (15)
1:1 Ничья:
15.3% (11)
2:1 Сочи:
13.9% (10)
0:1 Тамбов:
6.9% (5)
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