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Тамбов
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Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Тамбов

До начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 13 часов.
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Прогнозы на матч Сочи - Тамбов
Сочи
47.2% (34)
Ничья:
19.4% (14)
Тамбов
33.3% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Сочи:
25% (18)
Тамбов:
20.8% (15)
Ничья:
15.3% (11)
Сочи:
13.9% (10)
Тамбов:
6.9% (5)
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