Текстовая онлайн трансляция матча Спартак-2 - СКА-Хабаровск

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Позже
Предыдущие игры
Спартак-2 (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 19.09.2018 Краснодар-2 0:3 Спартак-2 ФПД
- 15.09.2018 Спартак-2 1:2 Армавир ФПД
- 08.09.2018 Нижний Новгород 3:1 Спартак-2 ФПД
- 01.09.2018 Спартак-2 2:1 Балтика ФПД
- 26.08.2018 Зенит-2 0:3 Спартак-2 ФПД
- 19.08.2018 Спартак-2 2:0 Ротор ФПД
- 12.08.2018 Химки 1:3 Спартак-2 ФПД
- 08.08.2018 Спартак-2 2:1 Факел ФПД
- 04.08.2018 Сибирь 1:0 Спартак-2 ФПД
- 29.07.2018 Шинник 1:1 Спартак-2 ФПД
- 23.07.2018 Спартак-2 0:0 Авангард Курск ФПД
- 17.07.2018 Сочи 0:1 Спартак-2 ФПД
- 12.05.2018 Спартак-2 2:1 Сибирь ФПД
- 06.05.2018 Тюмень 2:1 Спартак-2 ФПД
- 02.05.2018 Спартак-2 2:2 Динамо СПб ФПД
- 28.04.2018 Шинник 1:0 Спартак-2 ФПД
- 21.04.2018 Спартак-2 2:3 Волгарь ФПД
- 16.04.2018 Химки 1:0 Спартак-2 ФПД
- 11.04.2018 Спартак-2 2:1 Томь ФПД
- 07.04.2018 Крылья Советов 5:1 Спартак-2 ФПД
СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 19.09.2018 Шинник 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 15.09.2018 Авангард Курск 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 08.09.2018 СКА-Хабаровск 2:2 Сочи ФПД
- 01.09.2018 Томь 4:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.08.2018 СКА-Хабаровск 0:0 Луч ФПД
- 22.08.2018 Луч 0:2 СКА-Хабаровск К
- 18.08.2018 Чертаново 2:2 СКА-Хабаровск ФПД
- 12.08.2018 СКА-Хабаровск 1:2 Тамбов ФПД
- 08.08.2018 Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 04.08.2018 СКА-Хабаровск 2:1 Мордовия ФПД
- 29.07.2018 СКА-Хабаровск 1:1 Сибирь ФПД
- 22.07.2018 Краснодар-2 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 17.07.2018 СКА-Хабаровск 3:0 Армавир ФПД
- 13.05.2018 Зенит 6:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 05.05.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Краснодар ПЛ
- 30.04.2018 Уфа 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 22.04.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Динамо Москва ПЛ
- 15.04.2018 Ростов 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 07.04.2018 СКА-Хабаровск 0:2 Амкар ПЛ
- 31.03.2018 Ахмат 0:0 СКА-Хабаровск ПЛ
Последние игры между собой
Спартак-2: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
СКА-Хабаровск: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
- 10.05.2017 СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион
- 21.02.2017 СКА-Хабаровск 2:1 Спартак-2 Кубок ФНЛ
- 22.10.2016 Спартак-2 2:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 16.03.2016 СКА-Хабаровск 2:1 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион
- 23.08.2015 Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|2.
|Томь
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 10
|23
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 10
|23
|5.
|Чертаново
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 16
|20
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 14
|20
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 9
|19
|8.
|Шинник
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|10 - 10
|17
|9.
|Факел
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 15
|16
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 16
|16
|11.
|Химки
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 18
|16
|12.
|Мордовия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|16 - 16
|14
|14.
|Тюмень
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|15.
|Луч
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|5 - 6
|11
|16.
|Балтика
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|17.
|Сибирь
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 16
|10
|18.
|Ротор
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|8 - 13
|10
|19.
|Армавир
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 21
|8
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 21
|6
-
Текстовая онлайн трансляция матча Спартак-2 - СКА-ХабаровскДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 9 часов 30 минут.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Спартак-2 - СКА-Хабаровск
Спартак-2
48.6% (34)
Ничья:
31.4% (22)
СКА-Хабаровск
20% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.1% (19)
2:1 Спартак-2:
17.1% (12)
2:0 Спартак-2:
14.3% (10)
1:0 Спартак-2:
11.4% (8)
1:2 СКА-Хабаровск:
8.6% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация