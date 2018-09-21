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Ротор
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Нижний Новгород

До начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 13 часов 59 минут.
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Прогнозы на матч Ротор - Нижний Новгород
Ротор
36.6% (26)
Ничья:
33.8% (24)
Нижний Новгород
29.6% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.6% (21)
Нижний Новгород:
16.9% (12)
Ротор:
15.5% (11)
Ротор:
12.7% (9)
Нижний Новгород:
8.5% (6)
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