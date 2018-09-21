Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Нижний Новгород

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Ротор (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 19.09.2018 Балтика 1:1 Ротор ФПД
- 15.09.2018 Ротор 1:1 Зенит-2 ФПД
- 08.09.2018 Сибирь 1:1 Ротор ФПД
- 31.08.2018 Химки 1:1 Ротор ФПД
- 26.08.2018 Ротор 1:2 Факел ФПД
- 22.08.2018 Сызрань-2003 1:1 Ротор К
- 19.08.2018 Спартак-2 2:0 Ротор ФПД
- 12.08.2018 Шинник 0:0 Ротор ФПД
- 08.08.2018 Авангард Курск 1:0 Ротор ФПД
- 04.08.2018 Ротор 1:1 Сочи ФПД
- 29.07.2018 Томь 2:0 Ротор ФПД
- 22.07.2018 Ротор 1:0 Луч ФПД
- 17.07.2018 Чертаново 1:1 Ротор ФПД
- 30.06.2018 Спартак Москва 2:0 Ротор ТМК
- 12.05.2018 Ротор 3:1 Химки ФПД
- 06.05.2018 Томь 1:0 Ротор ФПД
- 02.05.2018 Ротор 0:2 Крылья Советов ФПД
- 28.04.2018 Олимпиец 1:0 Ротор ФПД
- 21.04.2018 Ротор 4:2 Луч ФПД
- 15.04.2018 Урожай 2:1 Ротор ФПД
Нижний Новгород (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 19.09.2018 Нижний Новгород 1:1 Химки ФПД
- 15.09.2018 Факел 1:0 Нижний Новгород ФПД
- 08.09.2018 Нижний Новгород 3:1 Спартак-2 ФПД
- 01.09.2018 Шинник 1:0 Нижний Новгород ФПД
- 26.08.2018 Нижний Новгород 0:1 Авангард Курск ФПД
- 22.08.2018 Челябинск 0:1 Нижний Новгород К
- 18.08.2018 Сочи 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 12.08.2018 Томь 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 08.08.2018 Нижний Новгород 0:0 Луч ФПД
- 04.08.2018 Нижний Новгород 2:1 Чертаново ФПД
- 29.07.2018 Тамбов 0:0 Нижний Новгород ФПД
- 22.07.2018 Нижний Новгород 2:1 Тюмень ФПД
- 17.07.2018 Мордовия 2:2 Нижний Новгород ФПД
- 22.05.2012 Нижний Новгород 0:0 Волга НН
- 18.05.2012 Волга НН 2:1 Нижний Новгород
- 12.05.2012 Торпедо Москва 3:0 Нижний Новгород ПД
- 08.05.2012 Нижний Новгород 1:1 Урал ПД
- 03.05.2012 Динамо Брянск 1:2 Нижний Новгород ПД
- 29.04.2012 Нижний Новгород 0:2 Мордовия ПД
- 25.04.2012 Алания 1:0 Нижний Новгород ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|2.
|Томь
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 10
|23
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 10
|23
|5.
|Чертаново
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 16
|20
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 14
|20
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 9
|19
|8.
|Шинник
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|10 - 10
|17
|9.
|Факел
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 15
|16
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 16
|16
|11.
|Химки
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 18
|16
|12.
|Мордовия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|16 - 16
|14
|14.
|Тюмень
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|15.
|Луч
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|5 - 6
|11
|16.
|Балтика
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|17.
|Сибирь
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 16
|10
|18.
|Ротор
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|8 - 13
|10
|19.
|Армавир
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 21
|8
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 21
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Нижний НовгородДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 13 часов 59 минут.
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Прогнозы на матч Ротор - Нижний Новгород
Ротор
36.6% (26)
Ничья:
33.8% (24)
Нижний Новгород
29.6% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.6% (21)
1:2 Нижний Новгород:
16.9% (12)
1:0 Ротор:
15.5% (11)
2:1 Ротор:
12.7% (9)
0:1 Нижний Новгород:
8.5% (6)
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