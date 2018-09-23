Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion Зрители: 14000
1:3
Конец матча
15' Желтая карточкаJannik Pohl
1:0
25' ГолХабот Юлиан
1:1
27' ГолИдрисси Уссама
36' Желтая карточкаДоан Рицу
45' Красная карточкаЗеефейк Дейовайзио
45' Желтая карточкаХрустиц Айдин
45' Желтая карточкаТил Гуус
1:1
45' Не забитый пенальтиДоан Рицу
1:2
76' ГолМидтше Фредрик
77' Вторая желтая карточкаХрустиц Айдин
77' Желтая карточкаГудмундссон Альберт
87' Желтая карточкаОуведжан Томас
1:3
90' ГолМахер Адам II
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
95'
Те Вирик Мик из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
95'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
94'
94'
94'
Тактическая замена. Гудмундссон Альберт уходит с поля и его заменяет Ротариу Дорин
93'
Тил Гуус имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
93'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 14000 болельщиков
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Сёнтьенс Матс сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Махер Адам II изменил счет на табло!
90'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
90'
90'
Ван Рейн Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Tim Freriks из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
89'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар в офсайде
88'
87'
Тактическая замена. Хандверкер Тим уходит с поля и его заменяет Tim Freriks
87'
Оуведжан Томас получил желтую карточку от судьи
87'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Рейс Людовит
87'
86'
86'
Матч возобновлен
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Тил Гуус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
84'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген подал угловой слева.
84'
Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар в офсайде
82'
81'
81'
Те Вирик Мик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
80'
Матч возобновлен
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Те Вирик Мик из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Коопмейнерс Теун заработал фол
79'
79'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
78'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
78'
Матч возобновлен
77'
Тактическая замена. Брей Майкл уходит с поля и его заменяет Антуна Уриэль
77'
Гудмундссон Альберт получает желтую карточку за неспортивное поведение
77'
УДАЛЕНИЕ! - Хрустиц Айдин получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля
77'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
76'
Гудмундссон Альберт сделал результативную передачу.
76'
Г О О О О Л - Мидтше Фредрик изменил счет на табло!
76'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
75'
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
74'
74'
74'
Брей Майкл из команды Гронинген играет слишком грубо. Оуведжан Томас оказался на газоне.
73'
Матч возобновится спорным мячом
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
72'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
72'
71'
71'
71'
70'
70'
Махер Адам II нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
69'
69'
Брей Майкл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Хацидиакос Пантелис уходит с поля и его заменяет Махер Адам II
68'
Тактическая замена. Йонсен Бьорн уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
68'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Брей Майкл
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Доан Рицу, и мяч снова в игре
67'
67'
67'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
66'
Ван Рейн Рикардо мяч отрикошетил от ворот
66'
Матч возобновлен
66'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
65'
Судья сигнализирует, что Хрустиц Айдин из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
64'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Брей Майкл
64'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
63'
Свенссон Юнас нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
62'
Не повезло! Брей Майкл пробил точно в перекладину!
62'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает пас партнеру.
61'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Хандверкер Тим из команды Гронинген делает неудачный навес.
61'
Брей Майкл из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
61'
Ван Рейн Рикардо наказан за толчок Доан Рицу
60'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
60'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
60'
Тил Гуус мяч отрикошетил от ворот
59'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
59'
59'
Матч возобновлен
59'
Матч остановлен
58'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
58'
Идрисси Уссама имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
58'
57'
Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
57'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Хорошую попытку сделал Йонсен Бьорн. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Тил Гуус, и мяч снова в игре
55'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
55'
55'
Тактическая замена. Jannik Pohl уходит с поля и его заменяет Рейс Людовит
55'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
54'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
54'
53'
53'
53'
52'
52'
Мидтше Фредрик не смог попасть в створ ударом издали
52'
Йонсен Бьорн имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
52'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
51'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
51'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
50'
49'
49'
49'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
48'
Jannik Pohl наказан за толчок Коопмейнерс Теун
48'
47'
47'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
СЕЙВ! – Доан Рицу бьет пенальти, но вратарь спасает
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
50'
Тил Гуус получил желтую карточку от судьи
50'
ПЕНАЛЬТИ! - Тил Гуус дергает за футболку соперника (это был Хабот Юлиан) и рефери назначает пенальти!
49'
Jannik Pohl из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген подал угловой справа.
48'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
48'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
48'
Матч возобновлен
47'
Рефери не любит споров - именно за это Хрустиц Айдин сейчас получил желтую
47'
УДАЛЕНИЕ! - Зеефейк Дейовайзио удален за серьёзный фол
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
45'
Безумный фол. Зеефейк Дейовайзио грубо играет против соперника. Пострадал Оуведжан Томас
44'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
43'
Гронинген контролирует мяч.
43'
Коопмейнерс Теун возвращается на поле.
42'
Матч возобновится спорным мячом
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Коопмейнерс Теун получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Коопмейнерс Теун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
39'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
38'
36'
Доан Рицу получил желтую карточку от судьи
36'
Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
36'
Хорошую попытку сделал Тил Гуус. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
34'
32'
32'
31'
Матч возобновлен
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар толкнул локтем оппонента. Это Брей Майкл заработал фол
30'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
29'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
28'
27'
Свенссон Юнас сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Идрисси Уссама изменил счет на табло!
27'
27'
25'
Хрустиц Айдин сделал результативную передачу.
25'
ГОООООЛ - Хабот Юлиан Гронинген забивает ударом головой
25'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
25'
Jannik Pohl из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Судья сигнализирует, что Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
23'
23'
23'
22'
22'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
22'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
21'
Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает пас партнеру.
21'
21'
20'
20'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
19'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар в офсайде
19'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
18'
Свенссон Юнас сделал результативную передачу.
18'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
17'
17'
Выглядело как неплохой момент. Jannik Pohl из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
16'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
15'
Jannik Pohl получил желтую карточку от судьи
15'
Jannik Pohl из команды Гронинген играет слишком грубо. Оуведжан Томас оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
Гудмундссон Альберт задерживает мяч рукой
14'
14'
14'
14'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
12'
12'
11'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Брей Майкл оказался на газоне.
11'
11'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
11'
Мидтше Фредрик мяч отрикошетил от ворот
10'
Брей Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
9'
Судья сигнализирует, что Хрустиц Айдин из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
8'
Jannik Pohl из команды Гронинген в офсайде
8'
7'
7'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
ШАНС! Доан Рицу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
5'
Брей Майкл из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар в офсайде
4'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
4'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
3'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
3'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Jannik Pohl
2'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Гронинген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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