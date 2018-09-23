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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 14000
Гронинген
1:3
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
15' Желтая карточка
Jannik Pohl
1:0
25' Гол
Хабот Юлиан
1:1
27' Гол
Идрисси Уссама
36' Желтая карточка
Доан Рицу
45' Красная карточка
Зеефейк Дейовайзио
45' Желтая карточка
Хрустиц Айдин
45' Желтая карточка
Тил Гуус
1:1
45' Не забитый пенальти
Доан Рицу
1:2
76' Гол
Мидтше Фредрик
77' Вторая желтая карточка
Хрустиц Айдин
77' Желтая карточка
Гудмундссон Альберт
87' Желтая карточка
Оуведжан Томас
1:3
90' Гол
Махер Адам II
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
95'
Те Вирик Мик из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
95'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
94'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Тактическая замена. Гудмундссон Альберт уходит с поля и его заменяет Ротариу Дорин
93'
Тил Гуус имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
93'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 14000 болельщиков
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Сёнтьенс Матс сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Махер Адам II изменил счет на табло!
90'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
90'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
90'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Ван Рейн Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Tim Freriks из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Офсайд
89'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар в офсайде
88'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Хандверкер Тим уходит с поля и его заменяет Tim Freriks
Желтая карточка
87'
Оуведжан Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Рейс Людовит
87'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
86'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Матч возобновлен
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Тил Гуус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
84'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген подал угловой слева.
84'
Доан Рицу из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Офсайд
83'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар в офсайде
82'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
81'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
81'
Те Вирик Мик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
80'
Матч возобновлен
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
80'
Те Вирик Мик из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Коопмейнерс Теун заработал фол
79'
Удар от ворот произведет Гронинген
Угловой
79'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
78'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
78'
Матч возобновлен
77'
Тактическая замена. Брей Майкл уходит с поля и его заменяет Антуна Уриэль
Желтая карточка
77'
Гудмундссон Альберт получает желтую карточку за неспортивное поведение
77'
УДАЛЕНИЕ! - Хрустиц Айдин получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля
77'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
76'
Гудмундссон Альберт сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Мидтше Фредрик изменил счет на табло!
76'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
75'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
74'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
74'
Брей Майкл из команды Гронинген играет слишком грубо. Оуведжан Томас оказался на газоне.
73'
Матч возобновится спорным мячом
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
72'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
72'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
71'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
71'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Махер Адам II нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
69'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
69'
Брей Майкл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Хацидиакос Пантелис уходит с поля и его заменяет Махер Адам II
68'
Тактическая замена. Йонсен Бьорн уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Брей Майкл
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Доан Рицу, и мяч снова в игре
67'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
67'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Угловой
67'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
66'
Ван Рейн Рикардо мяч отрикошетил от ворот
66'
Матч возобновлен
66'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Хрустиц Айдин из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Брей Майкл
64'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
63'
Свенссон Юнас нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
62'
Не повезло! Брей Майкл пробил точно в перекладину!
62'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает пас партнеру.
61'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Хандверкер Тим из команды Гронинген делает неудачный навес.
61'
Брей Майкл из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Ван Рейн Рикардо наказан за толчок Доан Рицу
60'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Угловой
60'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
60'
Тил Гуус мяч отрикошетил от ворот
59'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
59'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Матч возобновлен
59'
Матч остановлен
58'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
58'
Идрисси Уссама имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
58'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Доан Рицу из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
57'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
57'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Хорошую попытку сделал Йонсен Бьорн. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Тил Гуус, и мяч снова в игре
55'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
55'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Тактическая замена. Jannik Pohl уходит с поля и его заменяет Рейс Людовит
55'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
54'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
54'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
53'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
53'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Гронинген
52'
Мидтше Фредрик не смог попасть в створ ударом издали
52'
Йонсен Бьорн имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
52'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
51'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Угловой
51'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
50'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
50'
Удар от ворот произведет Гронинген
49'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
49'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Jannik Pohl наказан за толчок Коопмейнерс Теун
48'
Удар от ворот произведет Гронинген
47'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
47'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
47'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
51'
СЕЙВ! – Доан Рицу бьет пенальти, но вратарь спасает
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Желтая карточка
50'
Тил Гуус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
ПЕНАЛЬТИ! - Тил Гуус дергает за футболку соперника (это был Хабот Юлиан) и рефери назначает пенальти!
49'
Jannik Pohl из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
49'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген подал угловой справа.
48'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Офсайд
48'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
48'
Матч возобновлен
Желтая карточка
47'
Рефери не любит споров - именно за это Хрустиц Айдин сейчас получил желтую
47'
УДАЛЕНИЕ! - Зеефейк Дейовайзио удален за серьёзный фол
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
45'
Безумный фол. Зеефейк Дейовайзио грубо играет против соперника. Пострадал Оуведжан Томас
44'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
43'
Гронинген контролирует мяч.
Травма, повреждение
43'
Коопмейнерс Теун возвращается на поле.
42'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Коопмейнерс Теун получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
41'
Коопмейнерс Теун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
40'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
39'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
36'
Доан Рицу получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
36'
Хорошую попытку сделал Тил Гуус. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
34'
Доан Рицу из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
32'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Матч возобновлен
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
31'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар толкнул локтем оппонента. Это Брей Майкл заработал фол
30'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
28'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
27'
Свенссон Юнас сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Идрисси Уссама изменил счет на табло!
27'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
27'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Хрустиц Айдин сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГОООООЛ - Хабот Юлиан Гронинген забивает ударом головой
Угловой
25'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
25'
Jannik Pohl из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
23'
Удар от ворот произведет Гронинген
23'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
23'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
22'
Удар от ворот произведет Гронинген
22'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
22'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
21'
Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает пас партнеру.
21'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
21'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Доан Рицу из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
20'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
20'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Офсайд
19'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар в офсайде
19'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
18'
Свенссон Юнас сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
17'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
17'
Выглядело как неплохой момент. Jannik Pohl из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
16'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
15'
Jannik Pohl получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Jannik Pohl из команды Гронинген играет слишком грубо. Оуведжан Томас оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
15'
Гудмундссон Альберт задерживает мяч рукой
14'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет Гронинген
14'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
14'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
12'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
12'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Брей Майкл оказался на газоне.
11'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
11'
Мидтше Фредрик мяч отрикошетил от ворот
10'
Брей Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
10'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Хрустиц Айдин из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
Офсайд
8'
Jannik Pohl из команды Гронинген в офсайде
8'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
6'
ШАНС! Доан Рицу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Брей Майкл из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
5'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
4'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар в офсайде
4'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
3'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Jannik Pohl
2'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Гронинген начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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