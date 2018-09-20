Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - АДО Ден Хааг

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Витесс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 16.09.2018 ПЕК Зволле 0:2 Витесс Э
- 02.09.2018 Витесс 0:4 Аякс Э
- 26.08.2018 АЗ Алкмаар 0:0 Витесс Э
- 19.08.2018 Херенвен 1:1 Витесс Э
- 16.08.2018 Базель 1:0 Витесс ЛЕ
- 12.08.2018 Витесс 5:1 Гронинген Э
- 09.08.2018 Витесс 0:1 Базель ЛЕ
- 02.08.2018 Витесс 3:1 Вииторул Констанца ЛЕ
- 26.07.2018 Вииторул Констанца 2:2 Витесс ЛЕ
- 17.07.2018 Витесс 3:0 Локомотив Москва ТМК
- 13.07.2018 Витесс 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 09.07.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Витесс ТМК
- 06.07.2018 Витесс 1:2 Вольфсбергер ТМК
- 19.05.2018 Утрехт 1:2 Витесс ЛЕ
- 15.05.2018 Витесс 3:2 Утрехт ЛЕ
- 12.05.2018 Витесс 2:1 АДО Ден Хааг ЛЕ
- 09.05.2018 АДО Ден Хааг 2:5 Витесс ЛЕ
- 06.05.2018 Виллем II 2:2 Витесс Э
- 29.04.2018 Витесс 5:0 Твенте Э
- 18.04.2018 АЗ Алкмаар 4:3 Витесс Э
АДО Ден Хааг (последние 20 матчей: +10 =0 -10)
- 15.09.2018 АДО Ден Хааг 0:7 ПСВ Э
- 01.09.2018 Эксельсиор 2:4 АДО Ден Хааг Э
- 24.08.2018 АДО Ден Хааг 3:1 Фортуна Ситтард Э
- 18.08.2018 Хераклес 4:2 АДО Ден Хааг Э
- 12.08.2018 АДО Ден Хааг 1:2 Эммен Э
- 03.08.2018 АДО Ден Хааг 0:2 Арис Салоники ТМК
- 28.07.2018 АДО Ден Хааг 3:1 Панатинаикос ТМК
- 25.07.2018 АДО Ден Хааг 3:2 Атлетик Б ТМК
- 25.07.2018 АДО Ден Хааг 0:1 Антальяспор ТМК
- 21.07.2018 АДО Ден Хааг 0:3 Осс ТМК
- 17.07.2018 АДО Ден Хааг 0:2 Дордрехт ТМК
- 13.07.2018 Де Йонге Спартаан 0:10 АДО Ден Хааг ТМК
- 10.07.2018 Вей Хауден Станд 0:2 АДО Ден Хааг ТМК
- 09.07.2018 Гус 2:1 АДО Ден Хааг ТМК
- 07.07.2018 Схевенинген 1:3 АДО Ден Хааг ТМК
- 04.07.2018 Лаакквартьер 1:10 АДО Ден Хааг ТМК
- 30.06.2018 Лугдунум 0:7 АДО Ден Хааг ТМК
- 12.05.2018 Витесс 2:1 АДО Ден Хааг ЛЕ
- 09.05.2018 АДО Ден Хааг 2:5 Витесс ЛЕ
- 06.05.2018 Рода 2:3 АДО Ден Хааг Э
Последние игры между собой
Витесс: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
АДО Ден Хааг: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 12.05.2018 Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Лига Европы
- 09.05.2018 АДО Ден Хааг 2:5 Витесс Лига Европы
- 08.02.2018 АДО Ден Хааг 1:0 Витесс Эредивизие
- 26.11.2017 Витесс 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 03.02.2017 АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Эредивизие
- 13.08.2016 Витесс 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 09.04.2016 Витесс 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 22.11.2015 АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Эредивизие
- 24.04.2015 АДО Ден Хааг 1:0 Витесс Эредивизие
- 03.10.2014 Витесс 6:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 07.02.2014 Витесс 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 02.10.2013 АДО Ден Хааг 2:1 Витесс Эредивизие
- 16.03.2013 АДО Ден Хааг 0:4 Витесс Эредивизие
- 12.08.2012 Витесс 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 15.04.2012 Витесс 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 26.10.2011 Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Кубок
- 07.08.2011 АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Эредивизие
- 09.04.2011 АДО Ден Хааг 1:0 Витесс Эредивизие
- 08.08.2010 Витесс 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 06.03.2010 АДО Ден Хааг 1:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 3
|15
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 1
|13
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|4.
|Хераклес
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 5
|8
|6.
|Витесс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Эммен
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 12
|7
|10.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 16
|6
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Эксельсиор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|13.
|Утрехт
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Херенвен
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|11 - 14
|5
|15.
|Де Графсхап
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|17.
|НАК Бреда
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Гронинген
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - АДО Ден ХаагДо начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 22 часа 30 минут.
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Прогнозы на матч Витесс - АДО Ден Хааг
Витесс
83.3% (25)
Ничья:
3.3% (1)
АДО Ден Хааг
13.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Витесс:
36.7% (11)
2:0 Витесс:
26.7% (8)
1:0 Витесс:
20% (6)
0:2 АДО Ден Хааг:
10% (3)
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