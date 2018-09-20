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Стадион:
Витесс
 
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АДО Ден Хааг
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Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - АДО Ден Хааг

До начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 22 часа 30 минут.
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:
Прогнозы на матч Витесс - АДО Ден Хааг
Витесс
83.3% (25)
Ничья:
3.3% (1)
АДО Ден Хааг
13.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Витесс:
36.7% (11)
Витесс:
26.7% (8)
Витесс:
20% (6)
АДО Ден Хааг:
10% (3)
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