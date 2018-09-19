Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Челси

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Стадион: Лондон
Предыдущие игры
Вест Хэм (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 16.09.2018 Эвертон 1:3 Вест Хэм ПЛ
- 01.09.2018 Вест Хэм 0:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 28.08.2018 Уимблдон 1:3 Вест Хэм КЛ
- 25.08.2018 Арсенал 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.08.2018 Вест Хэм 1:2 Борнмут ПЛ
- 12.08.2018 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 03.08.2018 Вест Хэм 1:0 Анже ТМК
- 31.07.2018 Майнц 1:1 Вест Хэм ТМК
- 28.07.2018 Ипсвич 1:2 Вест Хэм ТМК
- 25.07.2018 Вест Хэм 3:1 Астон Вилла ТМК
- 21.07.2018 Престон Норт Энд 2:2 Вест Хэм ТМК
- 14.07.2018 Уиком 0:1 Вест Хэм ТМК
- 08.07.2018 Винтертур 3:2 Вест Хэм ТМК
- 13.05.2018 Вест Хэм 3:1 Эвертон ПЛ
- 10.05.2018 Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 05.05.2018 Лестер 0:2 Вест Хэм ПЛ
- 29.04.2018 Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити ПЛ
- 22.04.2018 Арсенал 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 16.04.2018 Вест Хэм 1:1 Сток Сити ПЛ
- 08.04.2018 Челси 1:1 Вест Хэм ПЛ
Челси (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 Челси 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 01.09.2018 Челси 2:0 Борнмут ПЛ
- 26.08.2018 Ньюкасл 1:2 Челси ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 11.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Челси ПЛ
- 07.08.2018 Челси 0:0 Лион КЧ
- 05.08.2018 Челси 0:2 Манчестер Сити С
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 23.07.2018 Перт Глори 0:1 Челси ТМК
- 19.05.2018 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
- 13.05.2018 Ньюкасл 3:0 Челси ПЛ
- 09.05.2018 Челси 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 06.05.2018 Челси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 28.04.2018 Суонси 0:1 Челси ПЛ
- 22.04.2018 Челси 2:0 Саутгемптон К
- 19.04.2018 Бёрнли 1:2 Челси ПЛ
- 14.04.2018 Саутгемптон 2:3 Челси ПЛ
- 08.04.2018 Челси 1:1 Вест Хэм ПЛ
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Челси: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
- 08.04.2018 Челси 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси Премьер-лига
- 06.03.2017 Вест Хэм 1:2 Челси Премьер-лига
- 26.10.2016 Вест Хэм 2:1 Челси Кубок лиги
- 15.08.2016 Челси 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 19.03.2016 Челси 2:2 Вест Хэм Премьер-лига
- 24.10.2015 Вест Хэм 2:1 Челси Премьер-лига
- 04.03.2015 Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига
- 26.12.2014 Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 29.01.2014 Челси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 23.11.2013 Вест Хэм 0:3 Челси Премьер-лига
- 17.03.2013 Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 01.12.2012 Вест Хэм 3:1 Челси Премьер-лига
- 23.04.2011 Челси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 11.09.2010 Вест Хэм 1:3 Челси Премьер-лига
- 13.03.2010 Челси 4:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 20.12.2009 Вест Хэм 1:1 Челси Премьер-лига
- 25.04.2009 Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига
- 14.12.2008 Челси 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 01.03.2008 Вест Хэм 0:4 Челси Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|4.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|5.
|Борнмут
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - ЧелсиДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 11 часов 30 минут.
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Челси
Вест Хэм
13.3% (10)
Ничья:
14.7% (11)
Челси
72% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Челси:
36% (27)
0:2 Челси:
13.3% (10)
0:1 Челси:
10.7% (8)
2:1 Вест Хэм:
8% (6)
1:1 Ничья:
6.7% (5)
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