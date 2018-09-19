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Вест Хэм
 
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Челси
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Челси

До начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 11 часов 30 минут.
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Челси
Вест Хэм
13.3% (10)
Ничья:
14.7% (11)
Челси
72% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
36% (27)
Челси:
13.3% (10)
Челси:
10.7% (8)
Вест Хэм:
8% (6)
Ничья:
6.7% (5)
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