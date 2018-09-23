Стадион: Ceres Park Зрители: 15418
26' Желтая карточкаГира Адама
1:0
28' ГолАнкерсен Якоб
1:1
29' ГолВильчек Камиль
30' Желтая карточкаАраюури Паулус
32' Желтая карточкаКайзер Доминик
2:1
40' ГолНильсен Каспер
52' Желтая карточкаАнкерсен Якоб
2:2
57' ГолВильчек Камиль
68' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
3:2
69' ГолСана Тобиас
82' Желтая карточкаСана Тобиас
90' Желтая карточкаУалли Оскар
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 15418 болельщиков
95'
Анкерсен Якоб из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Орхус вырывает победу
95'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
95'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
95'
Судье надоело, что Уалли Оскар тянет время и он наказал его горчичником
95'
95'
Мукхтар Хани решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
94'
Тактическая замена. Mustapha Bundu уходит с поля и его заменяет Ryan Mmaee
93'
Канструп Пьер наказан за толчок Вильчек Камиль
93'
93'
92'
92'
92'
92'
92'
91'
91'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Херманнссон Хьёртур делает длинную передачу вперед
91'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Брённбю
90'
90'
89'
Халими Бесар из команды Брённбю подал угловой справа.
89'
Уалли Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
88'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Лаурсен Николай из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
88'
87'
Халими Бесар из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Брённбю начинает контратаку
87'
87'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Швебе Марвин ошибается в защите.
87'
86'
Араюури Паулус из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Брённбю
86'
Mustapha Bundu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
85'
Судья сигнализирует, что Ларссон Юхан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Mustapha Bundu
85'
85'
Тактическая замена. Радошевич Йосип уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
84'
84'
Орхус начинает контратаку
84'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
83'
Уалли Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
82'
Сана Тобиас получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
Тактическая замена. Сана Тобиас уходит с поля и его заменяет Бьорн Даниэль Свериссон
81'
Юнг Антони из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Удар от ворот произведет Брённбю
80'
80'
80'
79'
79'
79'
ШАНС! Радошевич Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Jens Stage наказан за толчок Ларссон Юхан
78'
77'
Тактическая замена. Кайзер Доминик уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
77'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Николай из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Jens Stage
76'
Вильчек Камиль бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
76'
76'
75'
75'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
74'
Лаурсен Николай из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
74'
73'
73'
Jens Stage из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
73'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
72'
Сана Тобиас наказан за толчок Араюури Паулус
71'
Тактическая замена. Бех Уффе уходит с поля и его заменяет Лаурсен Николай
71'
Вильчек Камиль наказан за толчок Йулсгор Йеспер
69'
Г О О О О Л Сана Тобиас закручивает штрафной в сетку! Великолепно
68'
Херманнссон Хьёртур получил желтую карточку от судьи
68'
Херманнссон Хьёртур наказан за толчок Анкерсен Якоб
68'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
67'
67'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
66'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой слева.
66'
Радошевич Йосип пробил со штрафного прямо в стенку
65'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
65'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
64'
Бех Уффе бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
63'
63'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
63'
Удар от ворот произведет Брённбю
63'
Шанс! Mustapha Bundu из команды Орхус пробил головой, но мимо
63'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
62'
62'
62'
Миканович Дино из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
После дальнего удара, который нанес Мукхтар Хани мяч отбит вратарем
60'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Миканович Дино
59'
Шанс! Спельманн Мартин из команды Орхус пробил головой, но мимо
59'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
59'
59'
57'
Юнг Антони сделал результативную передачу.
57'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Брённбю.
57'
57'
Уалли Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Радошевич Йосип из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
57'
Сана Тобиас из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
56'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Хорошую попытку сделал Сана Тобиас. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
54'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
54'
54'
Кайзер Доминик из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
53'
Юнг Антони из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Анкерсен Якоб получил желтую карточку от судьи
52'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ларссон Юхан
52'
Радошевич Йосип наказан за толчок Анкерсен Якоб
52'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Вильчек Камиль наказан за толчок Jens Stage
51'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
50'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
50'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
49'
Отличный пас сделал Тибблинг Симон из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
49'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой слева.
48'
Радошевич Йосип пробил со штрафного прямо в стенку
47'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
47'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
47'
Херманнссон Хьёртур ошибается в защите.
46'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
49'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
48'
48'
48'
48'
Удар от ворот произведет Брённбю
48'
Отличный пас сделал Jens Stage из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
47'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
46'
ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Вильчек Камиль нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
45'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Мукхтар Хани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
44'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
43'
43'
Араюури Паулус из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
43'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Юнг Антони
42'
42'
40'
Mustapha Bundu сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Нильсен Каспер изменил счет на табло!
40'
Опасность! Mustapha Bundu из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
39'
39'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
38'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
38'
Канструп Пьер делает длинную передачу вперед
36'
36'
ШАНС! Ларссон Юхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Опасность! Мукхтар Хани из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
Удар от ворот произведет Брённбю
35'
35'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
35'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Брённбю
34'
Отличный пас сделал Сана Тобиас из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
32'
Кайзер Доминик получил желтую карточку от судьи
32'
Судья сигнализирует, что Кайзер Доминик из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
31'
Mustapha Bundu из команды Орхус в офсайде
31'
31'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Араюури Паулус получил желтую карточку от судьи
30'
Судья сигнализирует, что Араюури Паулус из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
29'
Бех Уффе сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль изменил счет на табло!
29'
29'
28'
Сана Тобиас сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Анкерсен Якоб изменил счет на табло!
28'
Опасность! Сана Тобиас из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
27'
Кайзер Доминик возвращается на поле.
27'
Матч возобновлен
27'
Кайзер Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Судья подбегает и показывает Гира Адама из команды Орхус отложенную желтую карточку за фол.
26'
Радошевич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
25'
25'
Шанс! Араюури Паулус из команды Брённбю пробил головой, но мимо
24'
Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой справа.
24'
Нильсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
23'
23'
23'
23'
22'
Херманнссон Хьёртур делает длинную передачу вперед
22'
Гира Адама наказан за толчок Вильчек Камиль
21'
Миканович Дино нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
20'
Бех Уффе наказан за толчок Уалли Оскар
20'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Мукхтар Хани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
19'
18'
18'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
17'
17'
ШАНС! Радошевич Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
17'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
16'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
15'
ШАНС! Араюури Паулус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой справа.
14'
Тибблинг Симон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
13'
Спельманн Мартин наказан за толчок Кайзер Доминик
13'
13'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
13'
Орхус начинает контратаку
13'
12'
12'
Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Херманнссон Хьёртур
11'
11'
10'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
10'
10'
Jens Stage из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
9'
Jens Stage из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
8'
ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Хорошую попытку сделал Мукхтар Хани. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
7'
6'
6'
Араюури Паулус делает длинную передачу вперед
5'
5'
5'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
4'
Кайзер Доминик из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Удар от ворот произведет Брённбю
3'
3'
3'
Идеальный солнечный день для футбола
2'
1'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Брённбю начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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