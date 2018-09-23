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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 15418
Орхус
3:2
Конец матча
Брондбю
0'
26' Желтая карточка
Гира Адама
1:0
28' Гол
Анкерсен Якоб
1:1
29' Гол
Вильчек Камиль
30' Желтая карточка
Араюури Паулус
32' Желтая карточка
Кайзер Доминик
2:1
40' Гол
Нильсен Каспер
52' Желтая карточка
Анкерсен Якоб
2:2
57' Гол
Вильчек Камиль
68' Желтая карточка
Херманнссон Хьёртур
3:2
69' Гол
Сана Тобиас
82' Желтая карточка
Сана Тобиас
90' Желтая карточка
Уалли Оскар
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 15418 болельщиков
95'
Анкерсен Якоб из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Орхус вырывает победу
95'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
95'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
95'
Судье надоело, что Уалли Оскар тянет время и он наказал его горчичником
95'
Удар от ворот произведет Орхус
95'
Мукхтар Хани решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
94'
Тактическая замена. Mustapha Bundu уходит с поля и его заменяет Ryan Mmaee
Фол, нарушение
93'
Канструп Пьер наказан за толчок Вильчек Камиль
93'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
93'
Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
92'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
92'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
92'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
91'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Херманнссон Хьёртур делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Брённбю
90'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Удар от ворот произведет Орхус
Угловой
89'
Халими Бесар из команды Брённбю подал угловой справа.
89'
Уалли Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
88'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
88'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Лаурсен Николай из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
88'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Халими Бесар из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Брённбю начинает контратаку
87'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Швебе Марвин ошибается в защите.
87'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Араюури Паулус из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Брённбю
86'
Mustapha Bundu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Ларссон Юхан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Mustapha Bundu
85'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Тактическая замена. Радошевич Йосип уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
84'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Орхус начинает контратаку
84'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Уалли Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Орхус
Желтая карточка
82'
Сана Тобиас получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
Тактическая замена. Сана Тобиас уходит с поля и его заменяет Бьорн Даниэль Свериссон
81'
Юнг Антони из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Удар от ворот произведет Брённбю
80'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Удар от ворот произведет Орхус
79'
ШАНС! Радошевич Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
78'
Jens Stage наказан за толчок Ларссон Юхан
78'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
77'
Тактическая замена. Кайзер Доминик уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Николай из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Jens Stage
76'
Вильчек Камиль бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
76'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
76'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
75'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
74'
Лаурсен Николай из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
74'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Jens Stage из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
73'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Сана Тобиас наказан за толчок Араюури Паулус
71'
Тактическая замена. Бех Уффе уходит с поля и его заменяет Лаурсен Николай
Фол, нарушение
71'
Вильчек Камиль наказан за толчок Йулсгор Йеспер
Описание гола
69'
Г О О О О Л Сана Тобиас закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
68'
Херманнссон Хьёртур получил желтую карточку от судьи
68'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
67'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
66'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой слева.
66'
Радошевич Йосип пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
65'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Бех Уффе бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
63'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
63'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
63'
Удар от ворот произведет Брённбю
63'
Шанс! Mustapha Bundu из команды Орхус пробил головой, но мимо
63'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
62'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
62'
Миканович Дино из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
После дальнего удара, который нанес Мукхтар Хани мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Миканович Дино
59'
Шанс! Спельманн Мартин из команды Орхус пробил головой, но мимо
59'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
59'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
Юнг Антони сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Брённбю.
57'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
57'
Уалли Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Радошевич Йосип из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
57'
Сана Тобиас из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Хорошую попытку сделал Сана Тобиас. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
54'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
54'
Кайзер Доминик из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
54'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
53'
Юнг Антони из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Желтая карточка
52'
Анкерсен Якоб получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ларссон Юхан
Фол, нарушение
52'
Радошевич Йосип наказан за толчок Анкерсен Якоб
52'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
51'
Вильчек Камиль наказан за толчок Jens Stage
51'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Удар от ворот произведет Орхус
50'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
50'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Удар от ворот произведет Орхус
49'
Отличный пас сделал Тибблинг Симон из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
49'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой слева.
48'
Радошевич Йосип пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
47'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
47'
Херманнссон Хьёртур ошибается в защите.
46'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
48'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Радошевич Йосип делает длинную передачу вперед
48'
Удар от ворот произведет Брённбю
48'
Отличный пас сделал Jens Stage из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
47'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
47'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Удар от ворот произведет Орхус
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
46'
ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Вильчек Камиль нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
45'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Мукхтар Хани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
43'
Удар от ворот произведет Орхус
43'
Араюури Паулус из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
43'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Юнг Антони
42'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Радошевич Йосип делает длинную передачу вперед
40'
Mustapha Bundu сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Нильсен Каспер изменил счет на табло!
40'
Опасность! Mustapha Bundu из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
39'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
38'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
38'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
38'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
38'
Канструп Пьер делает длинную передачу вперед
36'
Удар от ворот произведет Орхус
36'
ШАНС! Ларссон Юхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Опасность! Мукхтар Хани из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
Удар от ворот произведет Брённбю
35'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
35'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
35'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Брённбю
34'
Отличный пас сделал Сана Тобиас из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
32'
Кайзер Доминик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Кайзер Доминик из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
Офсайд
31'
Mustapha Bundu из команды Орхус в офсайде
31'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
30'
Араюури Паулус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Араюури Паулус из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
29'
Бех Уффе сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль изменил счет на табло!
29'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
28'
Сана Тобиас сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Анкерсен Якоб изменил счет на табло!
28'
Опасность! Сана Тобиас из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Травма, повреждение
27'
Кайзер Доминик возвращается на поле.
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
27'
Кайзер Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
26'
Судья подбегает и показывает Гира Адама из команды Орхус отложенную желтую карточку за фол.
26'
Радошевич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
25'
Удар от ворот произведет Орхус
25'
Шанс! Араюури Паулус из команды Брённбю пробил головой, но мимо
Угловой
24'
Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой справа.
24'
Нильсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
23'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
23'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Херманнссон Хьёртур делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
22'
Гира Адама наказан за толчок Вильчек Камиль
21'
Миканович Дино нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
20'
Бех Уффе наказан за толчок Уалли Оскар
20'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Мукхтар Хани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
19'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
18'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
17'
Удар от ворот произведет Орхус
17'
ШАНС! Радошевич Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
16'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Удар от ворот произведет Орхус
15'
ШАНС! Араюури Паулус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
15'
Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой справа.
14'
Тибблинг Симон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Фол, нарушение
13'
Спельманн Мартин наказан за толчок Кайзер Доминик
13'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
13'
Орхус начинает контратаку
13'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Херманнссон Хьёртур
11'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
11'
Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
10'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
10'
Jens Stage из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
9'
Jens Stage из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Удар от ворот произведет Орхус
8'
ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Хорошую попытку сделал Мукхтар Хани. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
7'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Орхус
6'
Араюури Паулус делает длинную передачу вперед
5'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
5'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Кайзер Доминик из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Удар от ворот произведет Брённбю
3'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
3'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Идеальный солнечный день для футбола
2'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
1'
Радошевич Йосип делает длинную передачу вперед
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Брённбю начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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