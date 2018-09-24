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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Оденсе
1:0
Второй тайм: 55'
Хорсенс
0'
1:0
11' Гол
Кадри Башким
52' Желтая карточка
Леувин Рамон
55'
Второй тайм
54'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
54'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
53'
Sammy Skytte из команды Хорсенс играет слишком грубо. Тверсков Йеппе оказался на газоне.
53'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
53'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
52'
Леувин Рамон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Леувин Рамон из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
52'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Оденсе
50'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
50'
Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
50'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Петер Нюманн из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
48'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
48'
Kasper Junker из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
48'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
48'
Оденсе начинает контратаку
48'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
47'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
47'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
ШАНС! Петер Нюманн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
47'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Угловой
46'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс разыграл угловой с правого угла.
46'
Должен был быть гол! Петер Нюманн имел отличный шанс, но Грютебуст Стен не дал голу состоятся!
46'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Нильсен Сиверт
44'
Удар от ворот произведет Оденсе
44'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Офсайд
42'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс в офсайде
42'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
41'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
41'
Кадри Башким из команды Оденсе находит одноклубника четким пасом пяткой.
41'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Петер Нюманн делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Томасен Йенс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
40'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Julius Eskesen из команды Оденсе подал угловой слева.
39'
Петер Нюманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Кадри Башким из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
38'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
38'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Оденсе начинает контратаку
37'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Кадри Башким из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
36'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
36'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
36'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе находит одноклубника четким пасом пяткой.
36'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
36'
Кадри Башким из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
35'
Лаурсен Якоб-Баррет наказан за толчок Kasper Junker
Фол, нарушение
34'
Назначен штрафной. Пострадал Андерс К. Якобсен, его свалил Soeren Reese.
33'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
33'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
32'
Томасен Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
31'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Кадри Башким из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
30'
Удар от ворот произведет Оденсе
30'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Леувин Рамон из команды Оденсе толкнул локтем оппонента. Это Kasper Junker заработал фол
Фол, нарушение
29'
Ханссон Халлюр наказан за толчок Лаурсен Райан
29'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
28'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Матиас Нильсен делает длинную передачу вперед
28'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Оденсе
27'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
26'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
26'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Матч возобновлен
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Кадри Башким из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Нильсен Сиверт
23'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Андерс К. Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Отличные скиллы показывает Томас Кортегаард, обводя своих соперников
22'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
21'
Удар от ворот произведет Оденсе
21'
Ханссон Халлюр не смог попасть в створ ударом издали
20'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
20'
Тверсков Йеппе ошибается в защите.
Офсайд
20'
Kasper Junker из команды Хорсенс в офсайде
20'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
19'
Леувин Рамон из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Оденсе
17'
Томасен Йенс из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Матч возобновлен
16'
Клеве Троэльс получил травму и заменен. Томасен Йенс выходит на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Rune Frantsen нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
14'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
14'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Петер Нюманн делает длинную передачу вперед
13'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
11'
Julius Eskesen сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Кадри Башким изменил счет на табло!
11'
Julius Eskesen из команды Оденсе делает пас партнеру.
11'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает пас партнеру.
11'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Julius Eskesen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
10'
Опасность предотвращена - Александр Людвиг из команды Оденсе вступил в отбор удачно
10'
Kasper Junker из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
10'
Хорсенс начинает контратаку
10'
Опасность предотвращена - Петер Нюманн из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
10'
Julius Eskesen из команды Оденсе делает пас партнеру.
10'
Оденсе начинает контратаку
Офсайд
9'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс в офсайде
9'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Назначен штрафной. Пострадал Sammy Skytte, его свалил Леувин Рамон.
8'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Опасность предотвращена - Томас Кортегаард из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
8'
Джанус Драчманн из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
7'
Оденсе контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Хорсенс
6'
Отличный пас сделал Андерс К. Якобсен из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
6'
Опасность предотвращена - Леувин Рамон из команды Оденсе вступил в отбор удачно
6'
Томас Кортегаард делает длинную передачу вперед
6'
Удар от ворот произведет Хорсенс
Угловой
5'
Кадри Башким из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
5'
Делач Матей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
5'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
5'
Лаурсен Райан из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
5'
Soeren Reese предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Soeren Reese предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
4'
Julius Eskesen нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
4'
Оденсе начинает контратаку
4'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
3'
Удар от ворот произведет Хорсенс
3'
Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали
3'
Леувин Рамон из команды Оденсе делает пас партнеру.
2'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Александр Людвиг из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Оденсе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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