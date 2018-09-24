Стадион: Nature Energy Park
1:0
11' ГолКадри Башким
52' Желтая карточкаЛеувин Рамон
Второй тайм
54'
54'
54'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
53'
Sammy Skytte из команды Хорсенс играет слишком грубо. Тверсков Йеппе оказался на газоне.
53'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
53'
52'
52'
Леувин Рамон получил желтую карточку от судьи
52'
Судья сигнализирует, что Леувин Рамон из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
52'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
51'
51'
50'
50'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
50'
Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
50'
50'
Петер Нюманн из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
48'
48'
Kasper Junker из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
48'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
48'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
48'
48'
47'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
47'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
ШАНС! Петер Нюманн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
47'
47'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
46'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс разыграл угловой с правого угла.
46'
Должен был быть гол! Петер Нюманн имел отличный шанс, но Грютебуст Стен не дал голу состоятся!
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Нильсен Сиверт
44'
44'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс в офсайде
42'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Кадри Башким из команды Оденсе находит одноклубника четким пасом пяткой.
41'
41'
Петер Нюманн делает длинную передачу вперед
40'
Судья сигнализирует, что Томасен Йенс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
40'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
39'
39'
Julius Eskesen из команды Оденсе подал угловой слева.
39'
Петер Нюманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Кадри Башким из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
38'
38'
37'
37'
37'
Кадри Башким из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
36'
36'
36'
36'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе находит одноклубника четким пасом пяткой.
36'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
36'
Кадри Башким из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
35'
Лаурсен Якоб-Баррет наказан за толчок Kasper Junker
34'
Назначен штрафной. Пострадал Андерс К. Якобсен, его свалил Soeren Reese.
33'
33'
33'
32'
Томасен Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
31'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Кадри Башким из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
30'
30'
30'
Леувин Рамон из команды Оденсе толкнул локтем оппонента. Это Kasper Junker заработал фол
29'
Ханссон Халлюр наказан за толчок Лаурсен Райан
29'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Матиас Нильсен делает длинную передачу вперед
28'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
27'
27'
26'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
26'
26'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
25'
25'
Матч возобновлен
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Судья сигнализирует, что Кадри Башким из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Нильсен Сиверт
23'
23'
Андерс К. Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Отличные скиллы показывает Томас Кортегаард, обводя своих соперников
22'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
21'
21'
Ханссон Халлюр не смог попасть в створ ударом издали
20'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
20'
Тверсков Йеппе ошибается в защите.
20'
Kasper Junker из команды Хорсенс в офсайде
20'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
19'
19'
Леувин Рамон из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Томасен Йенс из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Матч возобновлен
16'
Клеве Троэльс получил травму и заменен. Томасен Йенс выходит на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
15'
Rune Frantsen нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
15'
14'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
14'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
13'
13'
Петер Нюманн делает длинную передачу вперед
13'
13'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
11'
Julius Eskesen сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Кадри Башким изменил счет на табло!
11'
Julius Eskesen из команды Оденсе делает пас партнеру.
11'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает пас партнеру.
11'
11'
10'
Julius Eskesen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
10'
Опасность предотвращена - Александр Людвиг из команды Оденсе вступил в отбор удачно
10'
Kasper Junker из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
10'
Хорсенс начинает контратаку
10'
Опасность предотвращена - Петер Нюманн из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
10'
Julius Eskesen из команды Оденсе делает пас партнеру.
10'
9'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс в офсайде
9'
9'
Назначен штрафной. Пострадал Sammy Skytte, его свалил Леувин Рамон.
8'
8'
Опасность предотвращена - Томас Кортегаард из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
8'
Джанус Драчманн из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
7'
Оденсе контролирует мяч.
6'
6'
Отличный пас сделал Андерс К. Якобсен из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
6'
Опасность предотвращена - Леувин Рамон из команды Оденсе вступил в отбор удачно
6'
Томас Кортегаард делает длинную передачу вперед
6'
5'
Кадри Башким из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
5'
Делач Матей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
5'
Лаурсен Райан из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
5'
Soeren Reese предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Soeren Reese предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
4'
Julius Eskesen нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
4'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
4'
4'
4'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
3'
3'
Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали
3'
Леувин Рамон из команды Оденсе делает пас партнеру.
2'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Александр Людвиг из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
1'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Оденсе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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