Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Уфа

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Стадион: Ростов Арена
Предыдущие игры
Ростов (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 24.08.2018 Арсенал Тула 0:1 Ростов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 19.07.2018 Хайдук 4:0 Ростов ТМК
- 14.07.2018 Славия Прага 2:1 Ростов ТМК
- 05.07.2018 Ростов 1:1 Тренчин ТМК
- 29.06.2018 Ростов 2:0 Партизан ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
- 05.05.2018 Спартак Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 29.04.2018 Ростов 2:0 Тосно ПЛ
- 21.04.2018 Рубин 1:1 Ростов ПЛ
- 15.04.2018 Ростов 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 08.04.2018 Локомотив Москва 1:0 Ростов ПЛ
- 01.04.2018 Ростов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.03.2018 Ростов 0:2 Ахмат ТМК
- 17.03.2018 Арсенал Тула 2:2 Ростов ПЛ
Уфа (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 15.09.2018 Уфа 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 02.09.2018 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 30.08.2018 Уфа 1:1 Глазго Рейнджерс ЛЕ
- 26.08.2018 Уфа 0:2 Зенит ПЛ
- 23.08.2018 Глазго Рейнджерс 1:0 Уфа ЛЕ
- 20.08.2018 Динамо Москва 3:0 Уфа ПЛ
- 16.08.2018 Прогрес 2:2 Уфа ЛЕ
- 13.08.2018 Уфа 0:1 Краснодар ПЛ
- 09.08.2018 Уфа 2:1 Прогрес ЛЕ
- 06.08.2018 Уфа 3:0 Анжи ПЛ
- 02.08.2018 Домжале 1:1 Уфа ЛЕ
- 30.07.2018 Уфа 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 26.07.2018 Уфа 0:0 Домжале ЛЕ
- 20.07.2018 Удинезе 2:1 Уфа ТМК
- 17.07.2018 Уфа 2:3 Истанбул Башакшехир ТМК
- 13.07.2018 Уфа 2:1 Пршибрам ТМК
- 12.07.2018 Уфа 0:1 Мюнхен-1860 ТМК
- 04.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Уфа ТМК
- 30.06.2018 Уфа 3:2 Университатя Крайова ТМК
- 27.06.2018 Уфа 1:2 ЦСКА София ТМК
Последние игры между собой
Ростов: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Уфа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
- 10.12.2017 Ростов 1:0 Уфа Премьер-лига
- 12.08.2017 Уфа 1:4 Ростов Премьер-лига
- 25.04.2017 Ростов 1:0 Уфа Премьер-лига
- 22.10.2016 Уфа 0:0 Ростов Премьер-лига
- 23.11.2015 Ростов 1:1 Уфа Премьер-лига
- 25.07.2015 Уфа 1:2 Ростов Премьер-лига
- 09.04.2015 Ростов 2:0 Уфа Премьер-лига
- 09.11.2014 Уфа 0:0 Ростов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 3
|12
|6.
|Оренбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|7.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|2 - 9
|7
|13.
|Енисей
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Анжи
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - УфаДо начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 19 часов 46 минут.
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Прогнозы на матч Ростов - Уфа
Ростов
86% (74)
Ничья:
9.3% (8)
Уфа
4.7% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ростов:
33.7% (29)
2:0 Ростов:
24.4% (21)
2:1 Ростов:
20.9% (18)
1:1 Ничья:
4.7% (4)
0:0 Ничья:
3.5% (3)
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