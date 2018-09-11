Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Спартак Москва

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Стадион: ВЭБ Арена
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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 19.09.2018 Виктория Пльзень 2:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 15.09.2018 Уфа 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.09.2018 ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула ТМК
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 11.08.2018 Енисей 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 27.07.2018 Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва С
- 21.07.2018 ЦСКА Москва 1:1 Енисей ТМК
- 15.07.2018 ЦСКА Москва 4:1 Бешикташ ТМК
- 11.07.2018 ЦСКА Москва 0:1 Гамбург ТМК
- 07.07.2018 Копенгаген 4:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.06.2018 Адмира 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 13.05.2018 ЦСКА Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 06.05.2018 ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула ПЛ
- 29.04.2018 Зенит 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.04.2018 ЦСКА Москва 2:1 Краснодар ПЛ
- 18.04.2018 ЦСКА Москва 3:0 Амкар ПЛ
Спартак Москва (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 20.09.2018 Рапид Вена 2:0 Спартак Москва ЛЕ
- 16.09.2018 Спартак Москва 1:2 Ахмат ПЛ
- 02.09.2018 Зенит 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 25.08.2018 Спартак Москва 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.08.2018 Краснодар 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 14.08.2018 Спартак Москва 0:0 ПАОК ЛЧ
- 11.08.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 08.08.2018 ПАОК 3:2 Спартак Москва ЛЧ
- 04.08.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 28.07.2018 Спартак Москва 1:0 Оренбург ПЛ
- 21.07.2018 Спартак Москва 1:1 Ашдод ТМК
- 20.07.2018 Трабзонспор 1:4 Спартак Москва ТМК
- 16.07.2018 Рудар Веленье 1:3 Спартак Москва ТМК
- 15.07.2018 Пролетер 0:3 Спартак Москва ТМК
- 11.07.2018 Словацко 0:1 Спартак Москва ТМК
- 10.07.2018 Риека 3:1 Спартак Москва ТМК
- 01.07.2018 Спартак Москва 2:0 Авангард Курск ТМК
- 30.06.2018 Спартак Москва 2:0 Ротор ТМК
- 27.06.2018 Спартак Москва 2:1 Строгино ТМК
- 24.06.2018 Спартак Москва 2:0 Сочи ТМК
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Спартак Москва: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 12.08.2017 ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 30.04.2017 ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 29.10.2016 Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 06.03.2016 ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 14.08.2015 Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 17.05.2015 Спартак Москва 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 17.08.2014 ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 23.11.2013 ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 22.09.2013 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 21.04.2013 ЦСКА Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 07.10.2012 Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 28.04.2012 ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 19.03.2012 Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 28.08.2011 Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 11.05.2011 Спартак Москва 3:3 ЦСКА Москва Кубок
- 30.04.2011 ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 20.11.2010 ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 01.08.2010 Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 21.11.2009 Спартак Москва 2:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 3
|12
|6.
|Оренбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|7.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|2 - 9
|7
|13.
|Енисей
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Анжи
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Спартак МоскваДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 15 часов.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Спартак Москва
ЦСКА Москва
50.6% (40)
Ничья:
26.6% (21)
Спартак Москва
22.8% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ЦСКА Москва:
34.2% (27)
1:1 Ничья:
15.2% (12)
1:2 Спартак Москва:
10.1% (8)
1:0 ЦСКА Москва:
6.3% (5)
0:1 Спартак Москва:
6.3% (5)
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