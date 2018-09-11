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Спартак Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Спартак Москва

До начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 15 часов.
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:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Спартак Москва
ЦСКА Москва
50.6% (40)
Ничья:
26.6% (21)
Спартак Москва
22.8% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
34.2% (27)
Ничья:
15.2% (12)
Спартак Москва:
10.1% (8)
ЦСКА Москва:
6.3% (5)
Спартак Москва:
6.3% (5)
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