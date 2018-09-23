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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 7559
Викинг
2:0
Конец матча
Согндаль
0'
19' Желтая карточка
Хеуген Сигурд
1:0
43' Гол
Ylldren Ibrahimaj
2:0
69' Гол
Kristian Thorstvedt
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
86'
Согндаль делает замену. Sixten Jensen уходит с поля, а Reiss Greenidge выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Kristian Thorstvedt бьет в цель!
66'
Викинг делает замену. Накким Маркус уходит с поля, а Tord Johnsen Salte выходит на его замену.
60'
Согндаль делает замену. Joachim Soltvedt уходит с поля, а Тронд Ольсен выходит на его замену.
60'
Согндаль делает замену. Lars Christian Kjemhus уходит с поля, а Akor Adamas выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Викинг делает замену. Sondre Bjoershol уходит с поля, а Кронберг Клаес выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Ylldren Ibrahimaj бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Хеуген Сигурд получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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