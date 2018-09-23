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Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 7559
19' Желтая карточкаХеуген Сигурд
1:0
43' ГолYlldren Ibrahimaj
2:0
69' ГолKristian Thorstvedt
|
19'
43'
1:0
69'
2:0
Состав команд
15
Amund
Wichne
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 23 Викстёль Рольф Защитник
- 6 Андрессон Аксель Защитник
- 5 Накким Маркус Защитник
- 18 Sondre Bjoershol Защитник
- 28 Kristian Thorstvedt Полузащитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 27 Johnny Furdal Полузащитник
- 20 Ylldren Ibrahimaj Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 11 Трипич Златко Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 4 Tord Johnsen Salte Защитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 7 Бютюки Зюмер Нападающий
- 12 Erik Johannes Arnebrott
- 16 Even Oestensen
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Согндаль 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 31 Ulrik Fredriksen Защитник
- 5 Баранов Никита Защитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 29 Tomas Totland Полузащитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 22 Lars Christian Kjemhus Полузащитник
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Велер Кьетил Защитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 10 Мандич Станиша Полузащитник
- 28 Akor Adamas
- 23 Trond Olsen II
- 16 Reiss Greenidge
- 21 Kristian Rutlin
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Викинг (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 18.09.2018 Нутодден 1:2 Викинг ПД
- 02.09.2018 Викинг 3:0 Левангер ПД
- 25.08.2018 Саннес УЛФ 3:0 Викинг ПД
- 19.08.2018 Викинг 2:0 Стрёммен ПД
- 12.08.2018 Осане 1:2 Викинг ПД
- 05.08.2018 Викинг 2:3 Нест-Сотра ПД
- 31.07.2018 Хам-Кам 2:3 Викинг ПД
- 22.07.2018 Викинг 4:1 Ерв ПД
- 01.07.2018 Стрёммен 1:6 Викинг ПД
- 24.06.2018 Викинг 2:0 Хам-Кам ПД
- 20.06.2018 Викинг 2:1 Флурё ПД
- 16.06.2018 Нест-Сотра 5:0 Викинг ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 27.05.2018 Ерв 3:2 Викинг ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес УЛФ ПД
- 13.05.2018 Левангер 0:0 Викинг ПД
- 06.05.2018 Викинг 3:1 Нутодден ПД
- 02.05.2018 Брюне 1:0 Викинг К
- 29.04.2018 Улленсакер-Киса 4:5 Викинг ПД
Согндаль (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 16.09.2018 Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса ПД
- 02.09.2018 Конгсвингер 1:3 Согндаль ПД
- 28.08.2018 Согндаль 3:4 Мьёндален ПД
- 19.08.2018 Согндаль 2:3 Флурё ПД
- 14.08.2018 Стрёммен 1:0 Согндаль ПД
- 05.08.2018 Согндаль 5:1 Левангер ПД
- 29.07.2018 Ерв 0:0 Согндаль ПД
- 22.07.2018 Согндаль 1:0 Хам-Кам ПД
- 01.07.2018 Флурё 1:2 Согндаль ПД
- 24.06.2018 Согндаль 0:0 Ерв ПД
- 17.06.2018 Хам-Кам 1:3 Согндаль ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 03.06.2018 Левангер 1:2 Согндаль ПД
- 27.05.2018 Согндаль 5:1 Стрёммен ПД
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль ПД
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль ПД
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес УЛФ ПД
- 02.05.2018 Фюллингсдален 2:1 Согндаль К
- 29.04.2018 Нутодден 0:2 Согндаль ПД
Последние игры между собой
Викинг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Согндаль: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг Первый дивизион
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль Товарищеские матчи. Клубы
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Типпелиген
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Типпелиген
- 07.08.2016 Согндаль 1:2 Викинг Типпелиген
- 16.05.2016 Викинг 0:0 Согндаль Типпелиген
- 16.08.2014 Викинг 4:2 Согндаль Типпелиген
- 12.07.2014 Согндаль 0:0 Викинг Типпелиген
- 27.06.2014 Викинг 4:1 Согндаль Кубок НМ
- 24.08.2013 Согндаль 1:0 Викинг Типпелиген
- 28.04.2013 Викинг 4:1 Согндаль Типпелиген
- 21.10.2012 Викинг 2:1 Согндаль Типпелиген
- 13.05.2012 Согндаль 1:2 Викинг Типпелиген
- 18.09.2011 Викинг 2:0 Согндаль Типпелиген
- 09.05.2011 Согндаль 0:0 Викинг Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|23
|15
|4
|4
|48 - 22
|49
|2.
|Викинг
|24
|16
|1
|7
|53 - 33
|49
|3.
|Мьёндален
|23
|13
|7
|3
|35 - 16
|46
|4.
|Согндаль
|24
|11
|6
|7
|39 - 28
|39
|5.
|Улленсакер-Киса
|23
|10
|7
|6
|50 - 37
|37
|6.
|Конгсвингер
|23
|10
|3
|10
|45 - 37
|33
|7.
|Тромсдален
|23
|9
|6
|8
|34 - 37
|33
|8.
|Нест-Сотра
|0:0
|24
|9
|6
|9
|36 - 36
|33
|9.
|Ерв
|1:0
|24
|8
|8
|8
|27 - 32
|32
|10.
|Саннес УЛФ
|23
|8
|7
|8
|32 - 37
|31
|11.
|Хам-Кам
|23
|8
|5
|10
|33 - 34
|29
|12.
|Осане
|23
|8
|5
|10
|32 - 38
|29
|13.
|Нутодден
|23
|7
|4
|12
|28 - 35
|25
|14.
|Стрёммен
|0:1
|24
|8
|1
|15
|35 - 49
|25
|15.
|Флурё
|0:0
|24
|5
|4
|15
|20 - 49
|19
|16.
|Левангер
|23
|3
|4
|16
|26 - 53
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
86'
Согндаль делает замену. Sixten Jensen уходит с поля, а Reiss Greenidge выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Kristian Thorstvedt бьет в цель!
66'
Викинг делает замену. Накким Маркус уходит с поля, а Tord Johnsen Salte выходит на его замену.
60'
Согндаль делает замену. Joachim Soltvedt уходит с поля, а Тронд Ольсен выходит на его замену.
60'
Согндаль делает замену. Lars Christian Kjemhus уходит с поля, а Akor Adamas выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Викинг делает замену. Sondre Bjoershol уходит с поля, а Кронберг Клаес выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Ylldren Ibrahimaj бьет в цель!
19'
Хеуген Сигурд получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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