Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Анжи

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Стадион: Арена Химки
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Динамо Москва (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 14.09.2018 Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 09.09.2018 Динамо Москва 0:1 Енисей ТМК
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 25.08.2018 Спартак Москва 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 20.08.2018 Динамо Москва 3:0 Уфа ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 19.07.2018 Хольштайн Киль 2:6 Динамо Москва ТМК
- 15.07.2018 Динамо Москва 4:1 Арминия ТМК
- 11.07.2018 Динамо Москва 2:2 Яблонец ТМК
- 08.07.2018 Зенит 5:0 Динамо Москва ТМК
- 30.06.2018 Добруджа 0:2 Динамо Москва ТМК
- 24.06.2018 Динамо Москва 8:0 Черноморец Балчик ТМК
- 13.05.2018 Спартак Москва 0:1 Динамо Москва ПЛ
- 05.05.2018 Тосно 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 30.04.2018 Динамо Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 22.04.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.04.2018 Зенит 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 14.04.2018 Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва ПЛ
Анжи (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 16.09.2018 Анжи 0:4 Краснодар ПЛ
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 26.08.2018 Локомотив Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 17.08.2018 Анжи 1:3 Оренбург ПЛ
- 11.08.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 06.08.2018 Уфа 3:0 Анжи ПЛ
- 28.07.2018 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Анжи ТМК
- 03.07.2018 Анжи 4:1 Спартак-Нальчик ТМК
- 29.06.2018 Анжи 2:2 Чайка Песчанокопское ТМК
- 20.05.2018 Анжи 4:3 Енисей ПМ
- 17.05.2018 Енисей 3:0 Анжи ПМ
- 13.05.2018 ЦСКА Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 07.05.2018 Анжи 0:2 Ахмат ПЛ
- 28.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Анжи ПЛ
- 21.04.2018 Анжи 0:1 Урал ПЛ
- 14.04.2018 Зенит 1:0 Анжи ПЛ
- 08.04.2018 Анжи 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 01.04.2018 Краснодар 1:1 Анжи ПЛ
- 17.03.2018 Анжи 2:0 Тосно ПЛ
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Анжи: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
- 09.12.2017 Динамо Москва 2:0 Анжи Премьер-лига
- 12.08.2017 Анжи 1:3 Динамо Москва Премьер-лига
- 07.02.2016 Динамо Москва 2:0 Анжи Товарищеские матчи. Клубы
- 04.12.2015 Динамо Москва 1:2 Анжи Премьер-лига
- 08.08.2015 Анжи 2:3 Динамо Москва Премьер-лига
- 06.04.2014 Анжи 4:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 19.07.2013 Динамо Москва 2:1 Анжи Премьер-лига
- 21.04.2013 Анжи 3:3 Динамо Москва Премьер-лига
- 17.04.2013 Анжи 1:0 Динамо Москва Кубок
- 07.10.2012 Динамо Москва 0:2 Анжи Премьер-лига
- 15.04.2012 Анжи 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 05.03.2012 Динамо Москва 0:1 Анжи Премьер-лига
- 21.09.2011 Динамо Москва 1:0 Анжи Кубок
- 21.08.2011 Анжи 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 25.04.2011 Динамо Москва 2:2 Анжи Премьер-лига
- 17.10.2010 Динамо Москва 4:0 Анжи Премьер-лига
- 11.05.2010 Анжи 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 3
|12
|6.
|Оренбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|7.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|2 - 9
|7
|13.
|Енисей
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Анжи
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - АнжиДо начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 14 часов 48 минут.
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Прогнозы на матч Динамо Москва - Анжи
Динамо Москва
92.8% (90)
Ничья:
4.1% (4)
Анжи
3.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Динамо Москва:
41.2% (40)
1:0 Динамо Москва:
23.7% (23)
2:1 Динамо Москва:
17.5% (17)
3:0 Динамо Москва:
4.1% (4)
1:1 Ничья:
2.1% (2)
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