Стадион: ДС Арена Зрители: 3426
0:1
31' ГолПедерсен Каспер
36' Желтая карточкаFrederik Boersting
0:2
45' ГолВан Веерт Том
0:3
59' Гол в свои воротаДэнни Ольсен
0:4
66' ГолВан Веерт Том
0:5
69' ГолАндерсен Лукас
Второй тайм
92'
Ольборг заслуженно побеждает в отличном матче
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
91'
Ван Веерт Том нарушает правила. Vito Hammershoej-Mistrati пострадал
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
90'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
89'
89'
Андерсен Лукас не смог попасть в створ ударом издали
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 3426 болельщиков
87'
86'
86'
Андерсен Лукас из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
85'
85'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
84'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
83'
Рисгор Каспер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
Хобро начинает контратаку
81'
81'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой справа.
81'
Хороший удар издали нанес Андерсен Лукас, но отличный сейв сделал Йеспер Раск. Угловой.
80'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
80'
Окс Филипп мяч отрикошетил от ворот
80'
Окс Филипп пробил со штрафного прямо в стенку
79'
Судья сигнализирует, что Педерсен Миккель из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Rasmus Thellufsen
78'
77'
76'
76'
76'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
76'
Рисгор Каспер из команды Ольборг навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
74'
74'
73'
73'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
73'
ШАНС! Rasmus Thellufsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Куск Каспер нанес удар издали, а Йеспер Раск отбил его обратно в игру!
71'
70'
Тактическая замена. Sebastian Groenning уходит с поля и его заменяет Кристофферсен Юлиан
70'
Тактическая замена. Альманн Якоб уходит с поля и его заменяет Окс Филипп
69'
Rasmus Thellufsen сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О Л - Андерсен Лукас изменил счет на табло!
69'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
68'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
66'
Frederik Boersting сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том из команды Ольборг переиграл вратаря дальним ударом!
64'
63'
Судья сигнализирует, что Magnus Christensen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
63'
63'
62'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Collins Tanor
62'
62'
59'
Г О О О О Л - Дэнни Ольсен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
59'
59'
Oliver Abildgaard мяч отрикошетил от ворот
58'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
57'
57'
Дамборг Йонас получил травму и заменен. Дэнни Ольсен выходит на поле.
55'
55'
Куск Каспер не смог попасть в створ ударом издали
54'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Окоре Жорес из команды Ольборг играет слишком грубо. Антипас Квинси оказался на газоне.
53'
53'
ШАНС! Nicholas Gotfredsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
53'
Альманн Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
52'
ШАНС! Андерсен Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Mathias Haarup
50'
50'
49'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Mathias Haarup пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
46'
Тактическая замена. Wessam Abou Ali уходит с поля и его заменяет Андерсен Лукас
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Ольборг играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Vito Hammershoej-Mistrati делает подножку сопернику.
46'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том изменил счет на табло!
45'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
45'
Sebastian Groenning из команды Хобро попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Ринне Якоб все равно смог отбить мяч.
42'
42'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Антипас Квинси пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб ловит мяч
41'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
40'
Антипас Квинси из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
40'
39'
Oliver Abildgaard нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Куск Каспер из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
39'
Wessam Abou Ali выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Судья подбегает и показывает Frederik Boersting из команды Ольборг отложенную желтую карточку за фол.
34'
34'
33'
Педерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Rasmus Thellufsen завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
31'
Wessam Abou Ali сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Педерсен Каспер из команды Ольборг забил гол! Легко это для такого игрока, как Педерсен Каспер
31'
Wessam Abou Ali из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Голкипер мог бы сыграть и получше
31'
30'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
29'
Судья сигнализирует, что Oliver Abildgaard из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
28'
28'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Ван Веерт Том из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
26'
26'
26'
Игрок команды Ольборг совершает фол
25'
25'
Антипас Квинси не смог попасть в створ ударом издали
23'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
23'
23'
Антипас Квинси из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
23'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
23'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
21'
Судья сигнализирует, что Wessam Abou Ali из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
19'
Судья сигнализирует, что Mathias Haarup из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
19'
Ван Веерт Том наказан за толчок Mathias Haarup
18'
18'
Wessam Abou Ali из команды Ольборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
17'
Судья сигнализирует, что Sebastian Groenning из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
17'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
16'
16'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
15'
15'
15'
Судья сигнализирует, что Magnus Christensen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Антипас Квинси
15'
15'
ШАНС! Куск Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
13'
Судья сигнализирует, что Wessam Abou Ali из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
12'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
11'
Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
10'
9'
Альманн Якоб из команды Ольборг навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
8'
Sebastian Groenning не смог попасть в створ ударом издали
8'
8'
ШАНС! Антипас Квинси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Magnus Christensen из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Vito Hammershoej-Mistrati пострадал.
5'
4'
4'
Sebastian Groenning на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Wessam Abou Ali навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Mathias Haarup наказан за толчок Альманн Якоб
2'
Sebastian Groenning из команды Хобро в офсайде
1'
Ольборг начинает с центра поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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