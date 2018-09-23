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Стадион: Зрители: 3426
Хобро
0:5
Конец матча
Ольборг
0'
0:1
31' Гол
Педерсен Каспер
36' Желтая карточка
Frederik Boersting
0:2
45' Гол
Ван Веерт Том
0:3
59' Гол в свои ворота
Дэнни Ольсен
0:4
66' Гол
Ван Веерт Том
0:5
69' Гол
Андерсен Лукас
90'+2
Второй тайм
92'
Ольборг заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
91'
Ван Веерт Том нарушает правила. Vito Hammershoej-Mistrati пострадал
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Хобро
90'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
89'
Удар от ворот произведет Хобро
89'
Андерсен Лукас не смог попасть в створ ударом издали
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 3426 болельщиков
87'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
86'
Андерсен Лукас из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
85'
Удар от ворот произведет Ольборг
85'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
84'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Удар от ворот произведет Хобро
83'
Рисгор Каспер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
Хобро начинает контратаку
81'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
81'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой справа.
81'
Хороший удар издали нанес Андерсен Лукас, но отличный сейв сделал Йеспер Раск. Угловой.
80'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
80'
Окс Филипп мяч отрикошетил от ворот
80'
Окс Филипп пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Педерсен Миккель из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Rasmus Thellufsen
78'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Удар от ворот произведет Хобро
76'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
76'
Рисгор Каспер из команды Ольборг навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Удар от ворот произведет Хобро
73'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
73'
ШАНС! Rasmus Thellufsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Куск Каспер нанес удар издали, а Йеспер Раск отбил его обратно в игру!
71'
Удар от ворот произведет Хобро
70'
Тактическая замена. Sebastian Groenning уходит с поля и его заменяет Кристофферсен Юлиан
70'
Тактическая замена. Альманн Якоб уходит с поля и его заменяет Окс Филипп
69'
Rasmus Thellufsen сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Андерсен Лукас изменил счет на табло!
69'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
68'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
66'
Frederik Boersting сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том из команды Ольборг переиграл вратаря дальним ударом!
64'
Удар от ворот произведет Хобро
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Magnus Christensen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
63'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
63'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
62'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Collins Tanor
62'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Дэнни Ольсен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Угловой
59'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
59'
Oliver Abildgaard мяч отрикошетил от ворот
58'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Дамборг Йонас получил травму и заменен. Дэнни Ольсен выходит на поле.
55'
Удар от ворот произведет Хобро
55'
Куск Каспер не смог попасть в створ ударом издали
54'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Окоре Жорес из команды Ольборг играет слишком грубо. Антипас Квинси оказался на газоне.
53'
Удар от ворот произведет Ольборг
53'
ШАНС! Nicholas Gotfredsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
53'
Альманн Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Удар от ворот произведет Хобро
52'
ШАНС! Андерсен Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Mathias Haarup
50'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Mathias Haarup пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
46'
Тактическая замена. Wessam Abou Ali уходит с поля и его заменяет Андерсен Лукас
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Ольборг играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Vito Hammershoej-Mistrati делает подножку сопернику.
46'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том изменил счет на табло!
45'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
45'
Sebastian Groenning из команды Хобро попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Ринне Якоб все равно смог отбить мяч.
42'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Хобро
41'
Антипас Квинси пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб ловит мяч
41'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
40'
Антипас Квинси из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
Угловой
40'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
39'
Oliver Abildgaard нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Куск Каспер из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Wessam Abou Ali выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Желтая карточка
36'
Судья подбегает и показывает Frederik Boersting из команды Ольборг отложенную желтую карточку за фол.
34'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Педерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Rasmus Thellufsen завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
31'
Wessam Abou Ali сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Педерсен Каспер из команды Ольборг забил гол! Легко это для такого игрока, как Педерсен Каспер
31'
Wessam Abou Ali из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
31'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
30'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Oliver Abildgaard из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
28'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
27'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ван Веерт Том из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
26'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Игрок команды Ольборг совершает фол
25'
Удар от ворот произведет Ольборг
25'
Антипас Квинси не смог попасть в створ ударом издали
23'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
23'
Удар от ворот произведет Ольборг
23'
Антипас Квинси из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
23'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
23'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Wessam Abou Ali из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Mathias Haarup из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
Фол, нарушение
19'
Ван Веерт Том наказан за толчок Mathias Haarup
18'
Удар от ворот произведет Хобро
18'
Wessam Abou Ali из команды Ольборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Sebastian Groenning из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
17'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Хобро
16'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
15'
Удар от ворот произведет Ольборг
15'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Magnus Christensen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Антипас Квинси
15'
Удар от ворот произведет Хобро
15'
ШАНС! Куск Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
14'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Wessam Abou Ali из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
12'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
11'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
10'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
9'
Альманн Якоб из команды Ольборг навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Удар от ворот произведет Ольборг
8'
Sebastian Groenning не смог попасть в створ ударом издали
8'
Удар от ворот произведет Ольборг
8'
ШАНС! Антипас Квинси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
6'
Magnus Christensen из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Vito Hammershoej-Mistrati пострадал.
5'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
4'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
4'
Sebastian Groenning на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Wessam Abou Ali навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Mathias Haarup наказан за толчок Альманн Якоб
Офсайд
2'
Sebastian Groenning из команды Хобро в офсайде
1'
Ольборг начинает с центра поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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