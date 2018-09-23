Стадион: Сидбанк Парк
0:0
Второй тайм: 64'
2' Желтая карточкаХенде Марк-Даль
6' Желтая карточкаRasmus Vinderslev
25' Желтая карточкаStefan Gartenmann
27' Красная карточкаСвятченко Эрик
32' Желтая карточкаЯкобсен Кристиан II
63' Желтая карточкаАндерссон Йоэль
Второй тайм
63'
Андерссон Йоэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
63'
Судья сигнализирует, что Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
63'
62'
Шанс! Лидер Март из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
62'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
62'
61'
Тактическая замена. Rasmus Vinderslev уходит с поля и его заменяет Сёрен Фредериксен
61'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
61'
61'
60'
59'
59'
58'
58'
57'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Викхейм Густав оказался на газоне.
55'
Педерсен Марк получил травму и заменен. Jeppe Simonsen выходит на поле.
55'
Alexander Bah делает подножку сопернику.
54'
53'
52'
Поульсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
52'
Хансен Киан хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
51'
51'
Stefan Gartenmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
50'
49'
49'
48'
Онуачу Пол наказан за толчок Люикс Кес
48'
48'
Онуачу Пол наказан за толчок Йонссон Эггерт
47'
47'
47'
Йонссон Эггерт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
46'
46'
46'
46'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Судья свистит. Хенде Марк-Даль атаковал сзади соперника. Это Alexander Bah заработал своей команде штрафной
46'
45'
45'
44'
43'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Андерссон Йоэль
43'
43'
43'
42'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Спарв Тим оказался на газоне.
42'
41'
ШАНС! Поульсен Якоб нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
41'
41'
40'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
39'
39'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
38'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд в офсайде
37'
37'
Лидер Март наказан за толчок соперника
36'
Спарв Тим из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Alexander Bah пострадал.
35'
35'
35'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
34'
34'
Поульсен Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Викхейм Густав из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Alexander Bah
33'
33'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
32'
Якобсен Кристиан II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
32'
Судья свистит. Якобсен Кристиан II атаковал сзади соперника. Это Хансен Киан заработал своей команде штрафной
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
30'
Митьюлланд начинает контратаку
29'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
29'
29'
29'
Alexander Bah из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
29'
Сённерйюск начинает контратаку
27'
27'
УДАЛЕНИЕ! - Святченко Эрик удален за серьёзный фол
26'
Безумный фол. Святченко Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Ромер Марсель
26'
Спарв Тим делает скидку к воротам
26'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Stefan Gartenmann получил желтую карточку от судьи
25'
Судья сигнализирует, что Педерсен Марк из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Викхейм Густав
24'
24'
24'
23'
23'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
23'
Шанс! Онуачу Пол из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
23'
22'
22'
21'
21'
ШАНС! Онуачу Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
21'
20'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Шольц Александр из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
Матч возобновится спорным мячом
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Хенде Марк-Даль нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
19'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
18'
18'
17'
Онуачу Пол наказан за толчок Люикс Кес
17'
16'
Alexander Bah выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
14'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
14'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Лидер Март оказался на газоне.
12'
11'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
11'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
8'
8'
Шанс! Онуачу Пол из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
8'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
8'
Милиц Себастьян не дал случится голу! Мабиль Авер должен был забивать, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв
8'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
6'
Rasmus Vinderslev совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
6'
Судья сигнализирует, что Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Андерссон Йоэль
5'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
3'
Якобсен Кристиан II наказан за толчок Святченко Эрик
3'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Хенде Марк-Даль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
2'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Alexander Bah оказался на газоне.
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Сённерйюск начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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