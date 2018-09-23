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Стадион:
Сённерйюск
0:0
Второй тайм: 64'
Митьюлланд
0'
2' Желтая карточка
Хенде Марк-Даль
6' Желтая карточка
Rasmus Vinderslev
25' Желтая карточка
Stefan Gartenmann
27' Красная карточка
Святченко Эрик
32' Желтая карточка
Якобсен Кристиан II
63' Желтая карточка
Андерссон Йоэль
64'
Второй тайм
Желтая карточка
63'
Андерссон Йоэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
63'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
62'
Шанс! Лидер Март из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
62'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
62'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Тактическая замена. Rasmus Vinderslev уходит с поля и его заменяет Сёрен Фредериксен
61'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
61'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
60'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
57'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Викхейм Густав оказался на газоне.
55'
Педерсен Марк получил травму и заменен. Jeppe Simonsen выходит на поле.
Фол, нарушение
55'
Alexander Bah делает подножку сопернику.
54'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
52'
Поульсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
52'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
52'
Хансен Киан хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
Угловой
51'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
51'
Stefan Gartenmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
50'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Онуачу Пол наказан за толчок Люикс Кес
48'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Онуачу Пол наказан за толчок Йонссон Эггерт
47'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Угловой
47'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
47'
Йонссон Эггерт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Фол, нарушение
47'
Люикс Кес наказан за толчок Спарв Тим
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
46'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
46'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья свистит. Хенде Марк-Даль атаковал сзади соперника. Это Alexander Bah заработал своей команде штрафной
46'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
44'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Андерссон Йоэль
43'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
42'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Спарв Тим оказался на газоне.
42'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
41'
ШАНС! Поульсен Якоб нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
40'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Угловой
39'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
Офсайд
38'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд в офсайде
37'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Фол, нарушение
37'
Лидер Март наказан за толчок соперника
Фол, нарушение
36'
Спарв Тим из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Alexander Bah пострадал.
35'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
34'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Поульсен Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Викхейм Густав из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Alexander Bah
33'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
32'
Якобсен Кристиан II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
32'
Судья свистит. Якобсен Кристиан II атаковал сзади соперника. Это Хансен Киан заработал своей команде штрафной
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
30'
Митьюлланд начинает контратаку
29'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
29'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Alexander Bah из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
29'
Сённерйюск начинает контратаку
27'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
УДАЛЕНИЕ! - Святченко Эрик удален за серьёзный фол
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Святченко Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Ромер Марсель
26'
Спарв Тим делает скидку к воротам
26'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
25'
Stefan Gartenmann получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Педерсен Марк из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Викхейм Густав
24'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
24'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
23'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
23'
Шанс! Онуачу Пол из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
Угловой
23'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
22'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
22'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
21'
ШАНС! Онуачу Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
21'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
21'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Шольц Александр из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
Матч возобновится спорным мячом
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Хенде Марк-Даль нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
19'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
17'
Онуачу Пол наказан за толчок Люикс Кес
17'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
16'
Alexander Bah выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
14'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
14'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
14'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
13'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Лидер Март оказался на газоне.
12'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
11'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
11'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
8'
Шанс! Онуачу Пол из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
8'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
8'
Милиц Себастьян не дал случится голу! Мабиль Авер должен был забивать, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв
8'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
6'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
6'
Rasmus Vinderslev совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Андерссон Йоэль
Фол, нарушение
5'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
3'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
2'
Хенде Марк-Даль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
2'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Alexander Bah оказался на газоне.
1'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Сённерйюск начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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