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Стадион:
Крылья Советов
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Краснодар

До начала игры, которая состоится 24.09.2018, осталось 2 дня 16 часов 58 минут.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Краснодар
Крылья Советов
5.4% (5)
Ничья:
23.7% (22)
Краснодар
71% (66)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
44.1% (41)
Ничья:
21.5% (20)
Краснодар:
16.1% (15)
Краснодар:
5.4% (5)
Крылья Советов:
3.2% (3)
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