Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Краснодар

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Стадион: Самара Арена
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Крылья Советов (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 15.09.2018 Арсенал Тула 4:0 Крылья Советов ПЛ
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 27.08.2018 Енисей 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 19.08.2018 Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 19.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 5:1 Крылья Советов ТМК
- 19.07.2018 Хайденхайм 0:0 Крылья Советов ТМК
- 10.07.2018 Крылья Советов 1:2 Спарта Прага ТМК
- 08.07.2018 Рапид Вена 1:0 Крылья Советов ТМК
- 30.06.2018 Крылья Советов 2:0 Мачва Шабац ТМК
- 27.06.2018 Крылья Советов 1:0 Яньбянь ТМК
- 12.05.2018 Луч 2:0 Крылья Советов ФПД
- 06.05.2018 Крылья Советов 1:0 Урожай ФПД
- 02.05.2018 Ротор 0:2 Крылья Советов ФПД
- 28.04.2018 Крылья Советов 2:1 Факел ФПД
- 21.04.2018 Зенит-2 0:2 Крылья Советов ФПД
- 15.04.2018 Крылья Советов 1:0 Енисей ФПД
- 11.04.2018 Балтика 1:0 Крылья Советов ФПД
Краснодар (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 20.09.2018 Акхисар 0:1 Краснодар ЛЕ
- 16.09.2018 Анжи 0:4 Краснодар ПЛ
- 01.09.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 26.08.2018 Оренбург 1:1 Краснодар ПЛ
- 18.08.2018 Краснодар 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 13.08.2018 Уфа 0:1 Краснодар ПЛ
- 04.08.2018 Урал 1:2 Краснодар ПЛ
- 29.07.2018 Рубин 2:1 Краснодар ПЛ
- 20.07.2018 Бешикташ 3:1 Краснодар ТМК
- 17.07.2018 Краснодар 1:0 Оренбург ТМК
- 12.07.2018 Штурм 0:1 Краснодар ТМК
- 09.07.2018 Краснодар 1:5 Аль-Ахли Каир ТМК
- 13.05.2018 Краснодар 1:1 Рубин ПЛ
- 05.05.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Краснодар ПЛ
- 30.04.2018 Краснодар 2:0 Локомотив Москва ПЛ
- 22.04.2018 ЦСКА Москва 2:1 Краснодар ПЛ
- 14.04.2018 Краснодар 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 07.04.2018 Зенит 1:2 Краснодар ПЛ
- 01.04.2018 Краснодар 1:1 Анжи ПЛ
- 17.03.2018 Краснодар 0:1 Уфа ПЛ
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Краснодар: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
- 05.12.2016 Краснодар 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 13.08.2016 Крылья Советов 1:1 Краснодар Премьер-лига
- 11.05.2016 Краснодар 3:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 01.11.2015 Крылья Советов 0:4 Краснодар Премьер-лига
- 30.10.2014 Краснодар 1:3 Крылья Советов Кубок
- 01.12.2013 Крылья Советов 1:0 Краснодар Премьер-лига
- 14.09.2013 Краснодар 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 13.04.2013 Краснодар 0:3 Крылья Советов Премьер-лига
- 01.10.2012 Крылья Советов 2:2 Краснодар Премьер-лига
- 07.05.2012 Краснодар 0:2 Крылья Советов Премьер-лига
- 31.03.2012 Крылья Советов 1:1 Краснодар Премьер-лига
- 14.08.2011 Краснодар 1:2 Крылья Советов Премьер-лига
- 16.04.2011 Крылья Советов 0:0 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 3
|12
|6.
|Оренбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|7.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|2 - 9
|7
|13.
|Енисей
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Анжи
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
-
Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - КраснодарДо начала игры, которая состоится 24.09.2018, осталось 2 дня 16 часов 58 минут.
Новости матча
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Глушаков не нужен "Краснодару" — 21:07
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Глушакова ждут в "Краснодаре" — 15:52
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Краснодар
Крылья Советов
5.4% (5)
Ничья:
23.7% (22)
Краснодар
71% (66)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Краснодар:
44.1% (41)
1:1 Ничья:
21.5% (20)
0:1 Краснодар:
16.1% (15)
0:2 Краснодар:
5.4% (5)
2:1 Крылья Советов:
3.2% (3)
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