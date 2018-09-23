- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Френдс Арена Зрители: 49034
0:0
14' Не забитый пенальтиГойтом Хенок
14' Желтая карточкаNeto Borges
22' Желтая карточкаЭлюнусси Тарик
24' Желтая карточкаМилошевич Александер
29' Желтая карточкаМартинссон-Нгуали Серж
32' Желтая карточкаДжурджич Никола
1:0
76' ГолГойтом Хенок
87' Желтая карточкаЛиннер Оскар
89' Желтая карточкаСундгрен Даниэль
|
14'
0:0
14'
22'
32'
76'
1:0
87'
89'
Состав команд
34
Линнер
Оскар
8
Аду
Энох
36
Гойтом
Хенок
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 16 Ларссон Себастьян Полузащитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- 20 Элюнусси Тарик Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 25 Димитриадис Панайотис Защитник
- 14 Heradi Rashidi Полузащитник
- 10 Авдич Денни Полузащитник
- 2 Хаукссон Хаукур Полузащитник
- 11 Сильва Стефан Нападающий
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Хаммарбю 4-3-3
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 2 Сандберг Симон Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 5 Фельман Давид Защитник
- 3 Neto Borges Защитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 11 Родич Владимир Нападающий
- 40 Джурджич Никола Нападающий
- 6 Хамад Илоан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Фенгер Мадс Защитник
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 14 Барни Юнес Полузащитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 7 Имад Халили Нападающий
- 9 Свеннсен Сандер Нападающий
- 25 Davor Blazevic
- Главный тренер: Stefan Billborn
Предыдущие игры
АИК (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 16.09.2018 Норрчёпинг 2:0 АИК А
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 23.08.2018 Сандвикен 0:2 АИК К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 02.08.2018 АИК 0:1 Нордшелланн ЛЕ
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 26.07.2018 Нордшелланн 1:0 АИК ЛЕ
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 19.07.2018 АИК 1:1 Шемрок Роверс ЛЕ
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК А
- 12.07.2018 Шемрок Роверс 0:1 АИК ЛЕ
- 07.07.2018 Треллеборг 1:4 АИК А
- 01.07.2018 АИК 1:0 Флора ТМК
- 26.05.2018 АИК 3:3 Норрчёпинг А
- 23.05.2018 Хеккен 1:1 АИК А
- 20.05.2018 Хаммарбю 0:1 АИК А
- 14.05.2018 АИК 1:1 Эстерсунд А
- 06.05.2018 Эльфсборг 0:0 АИК А
Хаммарбю (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Хаммарбю 1:3 Юргорден А
- 27.08.2018 Далкурд 2:3 Хаммарбю А
- 23.08.2018 Карлштад Юнайтед 0:3 Хаммарбю К
- 20.08.2018 Хаммарбю 2:0 Эребру А
- 13.08.2018 Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю А
- 05.08.2018 Хаммарбю 1:0 Треллеборг А
- 30.07.2018 Треллеборг 1:3 Хаммарбю А
- 23.07.2018 Хаммарбю 4:1 Далкурд А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 03.07.2018 Гуте 3:7 Хаммарбю ТМК
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
- 27.05.2018 Кальмар 1:1 Хаммарбю А
- 20.05.2018 Хаммарбю 0:1 АИК А
- 16.05.2018 Хаммарбю 3:2 Мальмё А
- 13.05.2018 Эребру 1:2 Хаммарбю А
- 05.05.2018 Хаммарбю 4:3 Сундсвалль А
- 29.04.2018 Юргорден 1:2 Хаммарбю А
- 22.04.2018 Хеккен 2:2 Хаммарбю А
Последние игры между собой
АИК: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
- 20.05.2018 Хаммарбю 0:1 АИК Аллсвенскан
- 10.09.2017 Хаммарбю 1:1 АИК Аллсвенскан
- 17.04.2017 АИК 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 28.08.2016 АИК 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 24.07.2016 Хаммарбю 0:3 АИК Аллсвенскан
- 15.03.2016 АИК 1:1 Хаммарбю Кубок
- 27.09.2015 Хаммарбю 1:0 АИК Аллсвенскан
- 04.05.2015 АИК 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 07.03.2015 АИК 1:2 Хаммарбю Кубок
- 25.10.2009 Хаммарбю 1:2 АИК Аллсвенскан
- 28.05.2009 АИК 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 25.08.2008 АИК 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 14.04.2008 Хаммарбю 1:1 АИК Аллсвенскан
АИК
Хаммарбю
-
3 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 11
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
38 Владение мячом, % 62
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|22
|15
|6
|1
|39 - 13
|51
|2.
|Норрчёпинг
|22
|13
|6
|3
|35 - 19
|45
|3.
|Хаммарбю
|22
|13
|5
|4
|41 - 25
|44
|4.
|Мальмё
|21
|12
|4
|5
|39 - 23
|40
|5.
|Эстерсунд
|22
|11
|3
|8
|36 - 27
|36
|6.
|Сундсвалль
|22
|10
|5
|7
|40 - 27
|35
|7.
|Юргорден
|22
|10
|5
|7
|32 - 25
|35
|8.
|Хеккен
|21
|10
|4
|7
|39 - 21
|34
|9.
|Эребру
|22
|8
|5
|9
|25 - 27
|29
|10.
|Кальмар
|21
|8
|4
|9
|21 - 21
|28
|11.
|Гётеборг
|21
|7
|3
|11
|29 - 34
|24
|12.
|Эльфсборг
|22
|5
|7
|10
|21 - 28
|22
|13.
|Броммапойкарна
|22
|6
|1
|15
|14 - 48
|19
|14.
|Сириус
|22
|5
|3
|14
|24 - 51
|18
|15.
|Далкурд
|22
|3
|5
|14
|26 - 43
|14
|16.
|Треллеборг
|22
|3
|4
|15
|18 - 47
|13
Второй тайм
90'
АИК делает замену. Ларссон Себастьян уходит с поля, а Heradi Rashidi выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
АИК делает замену. Ольссон Кристоффер уходит с поля, а Димитриадис Панайотис выходит на его замену.
89'
Хаммарбю делает замену. Сандберг Симон уходит с поля, а Фенгер Мадс выходит на его замену.
89'
Сундгрен Даниэль получил желтую карточку от судьи
87'
Линнер Оскар получил желтую карточку от судьи
82'
АИК делает замену. Элюнусси Тарик уходит с поля, а Авдич Денни выходит на его замену.
82'
Хаммарбю делает замену. Танкович Муамер уходит с поля, а Свеннсен Сандер выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Гойтом Хенок бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Джурджич Никола получил желтую карточку от судьи
29'
Мартинссон-Нгуали Серж получил желтую карточку от судьи
24'
Милошевич Александер получил желтую карточку от судьи
22'
Элюнусси Тарик получил желтую карточку от судьи
14'
Neto Borges получил желтую карточку от судьи
14'
ОН ПРОМАЗАЛ - Гойтом Хенок пробил пенальти, но не смог забить!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация