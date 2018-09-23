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Стадион: Зрители: 49034
АИК
1:0
Конец матча
Хаммарбю
0'
0:0
14' Не забитый пенальти
Гойтом Хенок
14' Желтая карточка
Neto Borges
22' Желтая карточка
Элюнусси Тарик
24' Желтая карточка
Милошевич Александер
29' Желтая карточка
Мартинссон-Нгуали Серж
32' Желтая карточка
Джурджич Никола
1:0
76' Гол
Гойтом Хенок
87' Желтая карточка
Линнер Оскар
89' Желтая карточка
Сундгрен Даниэль
90'+7
Второй тайм
90'
АИК делает замену. Ларссон Себастьян уходит с поля, а Heradi Rashidi выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
АИК делает замену. Ольссон Кристоффер уходит с поля, а Димитриадис Панайотис выходит на его замену.
89'
Хаммарбю делает замену. Сандберг Симон уходит с поля, а Фенгер Мадс выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Сундгрен Даниэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Линнер Оскар получил желтую карточку от судьи
82'
АИК делает замену. Элюнусси Тарик уходит с поля, а Авдич Денни выходит на его замену.
82'
Хаммарбю делает замену. Танкович Муамер уходит с поля, а Свеннсен Сандер выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Гойтом Хенок бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Джурджич Никола получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Мартинссон-Нгуали Серж получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Милошевич Александер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Элюнусси Тарик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Neto Borges получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
ОН ПРОМАЗАЛ - Гойтом Хенок пробил пенальти, но не смог забить!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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