Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Локомотив Москва

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Стадион: Санкт-Петербург
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Зенит (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 20.09.2018 Копенгаген 1:1 Зенит ЛЕ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 09.09.2018 Зенит 1:0 Кайрат ТМК
- 02.09.2018 Зенит 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Уфа 0:2 Зенит ПЛ
- 23.08.2018 Зенит 3:1 Мольде ЛЕ
- 19.08.2018 Зенит 4:1 Урал ПЛ
- 16.08.2018 Зенит 8:1 Динамо Минск ЛЕ
- 13.08.2018 Рубин 0:1 Зенит ПЛ
- 09.08.2018 Динамо Минск 4:0 Зенит ЛЕ
- 04.08.2018 Зенит 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 29.07.2018 Енисей 0:2 Зенит ПЛ
- 21.07.2018 Интер Милан 3:3 Зенит ТМК
- 17.07.2018 Зенит 3:2 Дженоа ТМК
- 11.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Зенит ТМК
- 08.07.2018 Зенит 5:0 Динамо Москва ТМК
- 24.06.2018 Саальфельден 0:1 Зенит ТМК
- 13.05.2018 Зенит 6:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 05.05.2018 Локомотив Москва 1:0 Зенит ПЛ
Локомотив Москва (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 18.09.2018 Галатасарай 3:0 Локомотив Москва ЛЧ
- 14.09.2018 Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 14.09.2018 Локомотив Москва 0:0 Алашкерт-2 ПД
- 03.09.2018 Ширак-2 1:3 Локомотив Москва ПД
- 01.09.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 27.08.2018 Локомотив Москва 3:0 Banants III ПД
- 26.08.2018 Локомотив Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 24.08.2018 Локомотив Москва 1:7 Арарат-2 ПД
- 20.08.2018 Гандзасар-2 2:1 Локомотив Москва ПД
- 19.08.2018 Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 12.08.2018 Оренбург 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 06.08.2018 Локомотив Москва 1:0 Пюник-2 ПД
- 04.08.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 30.07.2018 Уфа 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 27.07.2018 Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва С
- 21.07.2018 Локомотив Москва 2:1 Акхисар ТМК
- 17.07.2018 Витесс 3:0 Локомотив Москва ТМК
- 13.07.2018 Вольфсбергер 0:0 Локомотив Москва ТМК
- 03.07.2018 Осиек 0:0 Локомотив Москва ТМК
- 29.06.2018 Аустрия Клагенфурт 1:1 Локомотив Москва ТМК
Последние игры между собой
Зенит: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Локомотив Москва: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
- 05.05.2018 Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига
- 29.10.2017 Зенит 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
- 21.05.2017 Локомотив Москва 0:2 Зенит Премьер-лига
- 30.07.2016 Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 15.05.2016 Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 08.11.2015 Локомотив Москва 2:0 Зенит Премьер-лига
- 12.07.2015 Зенит 1:1 Локомотив Москва Суперкубок
- 30.05.2015 Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 31.08.2014 Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига
- 04.05.2014 Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига
- 01.09.2013 Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 13.04.2013 Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига
- 29.09.2012 Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 07.04.2012 Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига
- 27.11.2011 Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 10.09.2011 Локомотив Москва 4:2 Зенит Премьер-лига
- 08.05.2011 Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 29.08.2010 Локомотив Москва 0:3 Зенит Премьер-лига
- 11.04.2010 Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 23.08.2009 Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 3
|12
|6.
|Оренбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|7.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|2 - 9
|7
|13.
|Енисей
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Анжи
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Локомотив МоскваДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 12 часов 30 минут.
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Прогнозы на матч Зенит - Локомотив Москва
Зенит
78.6% (66)
Ничья:
15.5% (13)
Локомотив Москва
6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Зенит:
41.7% (35)
2:0 Зенит:
14.3% (12)
1:1 Ничья:
9.5% (8)
1:0 Зенит:
9.5% (8)
3:1 Зенит:
6% (5)
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