Стадион: Телья Паркен
1:0
Второй тайм: 49'
1:0
10' ГолСков Роберт
34' Желтая карточкаJacob Steen Christensen
Второй тайм
49'
Удар от ворот произведет Копенгаген
49'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
48'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Удар от ворот произведет Норшеланн
47'
ШАНС! Фальк Расмус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Томсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Томсен Николай пробил чуть мимо штанги!
47'
Сков Роберт из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
46'
46'
46'
Тактическая замена. Nicklas Strunck уходит с поля и его заменяет Mohammed Kudus
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
46'
46'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Норшеланн
45'
ШАНС! Сков Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
45'
44'
Копенгаген начинает контратаку
44'
Фишер Виктор из команды Копенгаген направляет мяч в штрафную площадку, но Ларсен Николай выбегает и ловит мяч
44'
43'
43'
Амон Джонатан из команды Норшеланн играет слишком грубо. Анкерсен Петер оказался на газоне.
42'
Удар от ворот произведет Норшеланн
42'
ШАНС! Анкерсен Петер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Опасность! Фишер Виктор из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
42'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Опасность предотвращена - Нельссон Виктор из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
41'
41'
40'
40'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
39'
Амон Джонатан из команды Норшеланн в офсайде
39'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн играет слишком грубо. Фальк Расмус оказался на газоне.
37'
Удар от ворот произведет Норшеланн
37'
Шанс! Фишер Виктор из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
37'
36'
Удар от ворот произведет Копенгаген
36'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
Сков Роберт из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
35'
35'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Сков Роберт из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Jacob Steen Christensen получил желтую карточку от судьи
34'
Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Зека Родригес пострадал.
34'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
33'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Судья сигнализирует, что Nicklas Strunck из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
32'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Бартолец Карло из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
30'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Судья сигнализирует, что Godsway Donyoh из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бойлесен Николай
27'
27'
27'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
27'
27'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Норшеланн
26'
26'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Фальк Расмус оказался на газоне.
25'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
24'
Бартолец Карло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
Бартолец Карло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
23'
23'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
23'
Опасность предотвращена - Нельссон Виктор из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
22'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
22'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
21'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет Норшеланн
20'
ШАНС! Фальк Расмус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
19'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Nicklas Strunck из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
18'
Амон Джонатан из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
17'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Норшеланн начинает контратаку
17'
17'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
17'
Сков Роберт из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
16'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Томсен Николай
15'
Nicklas Strunck из команды Норшеланн играет слишком грубо. Анкерсен Петер оказался на газоне.
15'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
14'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
14'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Головой пробил Фальк Расмус, но голкипер отбил его в поле!
14'
Удар от ворот произведет Норшеланн
14'
Отличный пас сделал Томсен Николай из команды Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
12'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн в офсайде
12'
Амон Джонатан из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Судья сигнализирует, что Фальк Расмус из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Амон Джонатан
10'
Фишер Виктор сделал результативную передачу.
10'
ГОООООЛ - Сков Роберт Копенгаген забивает ударом головой
10'
9'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
9'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
8'
8'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
8'
7'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
7'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
6'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
6'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Отличный пас сделал Сков Роберт из команды Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
5'
Судья сигнализирует, что Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
5'
4'
Удар от ворот произведет Норшеланн
4'
Выглядело как неплохой момент. Сков Роберт из команды Копенгаген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
4'
Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
3'
Судья сигнализирует, что Nicklas Strunck из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
3'
Амон Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Andreas Skov Olsen
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Копенгаген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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