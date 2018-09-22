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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 2617
Раннерс
2:0
Конец матча
Вендсиссель
0'
1:0
59' Гол
Лобжанидзе Саба
2:0
65' Гол
Benjamin Stokke
79' Желтая карточка
Morten Brander Knudsen
83' Желтая карточка
Марксен Эрик
90' Желтая карточка
Emil Riis Jakobsen
90'+5
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Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Иллум Йеппе из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
93'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Томсен Джонни из команды Раннерс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Желтая карточка
92'
Глупую желтую получил Emil Riis Jakobsen за то, что отбил ногой мяч после свистка
Офсайд
92'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс в офсайде
92'
Опасность! Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
91'
Seyi Adekoya из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
91'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель опасно и грубо сыграл. Томсен Джонни пострадал.
90'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель делает передачу одноклубнику.
90'
Кристенсен Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Славов Мирослав
89'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
89'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
88'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Moses Opondo
87'
Удар от ворот произведет Раннерс
87'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
87'
Фишер Сандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Kasper Enghardt
Офсайд
86'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс в офсайде
86'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
85'
Jeppe Svenningsen из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
Фол, нарушение
85'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс толкнул локтем оппонента. Это Jeppe Svenningsen заработал фол
Фол, нарушение
84'
Иллум Йеппе наказан за толчок Рёмер Андре
84'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
83'
Вольгемут Миккель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Тактическая замена. Александр Юль Андерсен уходит с поля и его заменяет Кристенсен Даниэль
Желтая карточка
83'
Марксен Эрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Марксен Эрик из команды Раннерс играет слишком грубо. Seyi Adekoya оказался на газоне.
82'
Славов Мирослав нанес удар головой, но Карлгрен Патрик спокойно отбил мяч.
82'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель делает отличный кросс...
81'
Хорошую попытку сделал Mads Aaquist. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс делает пас партнеру.
81'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
80'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
80'
Раннерс начинает контратаку
Желтая карточка
79'
Morten Brander Knudsen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
Офсайд
79'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
79'
Конбой Кевин из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
78'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Тактическая замена. Бенджамин Стокке уходит с поля и его заменяет Mads Aaquist
76'
Удар от ворот произведет Раннерс
76'
Шанс! Славов Мирослав из команды Вендсиссель пробил головой, но мимо
76'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Раннерс
75'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
75'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
75'
Moses Opondo из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
75'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Иллум Йеппе из команды Вендсиссель подал угловой справа.
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 2617 болельщиков
75'
Багер Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Иллум Йеппе из команды Вендсиссель делает отличный кросс...
74'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Раннерс начинает контратаку
73'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Иллум Йеппе из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
73'
Раннерс начинает контратаку
72'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Тактическая замена. Jon Thorsteinsson уходит с поля и его заменяет Seyi Adekoya
72'
Вендсиссель начинает контратаку
71'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс направляет мяч в штрафную площадку, но Nicolai Floe выбегает и ловит мяч
70'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
69'
Раннерс начинает контратаку
69'
Игра в одни ворота сейчас. Раннерс доминирует и владеет мячом
69'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
68'
Томсен Джонни из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
67'
Jeppe Svenningsen из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Эгхо Марвин уходит с поля и его заменяет Emil Riis Jakobsen
65'
Конбой Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Бенджамин Стокке из команды Раннерс забил гол! Легко это для такого игрока, как Бенджамин Стокке
65'
Конбой Кевин из команды Раннерс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
64'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
64'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Лобжанидзе Саба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
63'
Багер Йонас из команды Раннерс играет слишком грубо. Славов Мирослав оказался на газоне.
63'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
62'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Александр Юль Андерсен
61'
Фантастический гол, где все сам сделал Лобжанидзе Саба!
Описание гола
59'
Г О О О О Л Лобжанидзе Саба закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
58'
Фишер Сандер из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Бенджамин Стокке оказался на газоне.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Иллум Йеппе из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
57'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает неудачный навес.
57'
Удар от ворот произведет Раннерс
57'
Тактическая замена. Lucas Jensen уходит с поля и его заменяет Иллум Йеппе
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Lucas Jensen
56'
Удар от ворот произведет Раннерс
56'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
55'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
55'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель делает передачу одноклубнику.
55'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
55'
Эгхо Марвин возвращается на поле.
53'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
Травма, повреждение
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Эгхо Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Фишер Сандер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Багер Йонас из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
52'
Nicolai Floe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
52'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
50'
Раннерс начинает контратаку
50'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
49'
Рёмер Андре не смог попасть в створ ударом издали
49'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
49'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
Угловой
48'
Лобжанидзе Саба навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
48'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель.
47'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
47'
Опасность! Эгхо Марвин из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
47'
Раннерс начинает контратаку
47'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Morten Brander Knudsen
46'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
46'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
53'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
52'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
52'
Moses Opondo из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
51'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель подал угловой слева.
51'
Багер Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Отличные скиллы показывает Moses Opondo, обводя своих соперников
51'
Andreas Kaltoft делает длинную передачу вперед
49'
Опасность! Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
49'
Удар от ворот произведет Раннерс
49'
О, нет. Из многообещающей позиции Славов Мирослав из команды Вендсиссель наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
49'
Голкипер мог бы сыграть и получше
49'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель направляет мяч в штрафную площадку, но Карлгрен Патрик выбегает и ловит мяч
48'
Раннерс начинает контратаку
Угловой
48'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель подал угловой справа.
47'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Славов Мирослав
46'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель.
45'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
44'
Опасность! Бенджамин Стокке из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
Удар от ворот произведет Раннерс
43'
Шанс! Славов Мирослав из команды Вендсиссель пробил головой, но мимо
43'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает отличный кросс...
42'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
42'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
42'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
42'
Славов Мирослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Матч возобновлен
40'
Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр
35'
Игра остановлена из-за технических проблем.
34'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Вендсиссель начинает контратаку
Офсайд
33'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель в офсайде
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Morten Brander Knudsen
Угловой
33'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
33'
Nicolai Floe отбил мяч на угловой после удара Бенджамин Стокке из штрафной площади.
32'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
32'
Опасность! Томсен Джонни из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
31'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Jeppe Svenningsen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
31'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Jon Thorsteinsson
30'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
Вендсиссель начинает контратаку
30'
Morten Brander Knudsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
29'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
29'
Lucas Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Moses Opondo из команды Вендсиссель опасно и грубо сыграл. Рёмер Андре пострадал.
28'
Славов Мирослав нанес удар головой, но Карлгрен Патрик спокойно отбил мяч.
27'
Вольгемут Миккель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Багер Йонас из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Morten Brander Knudsen пострадал.
26'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Эгхо Марвин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Вольгемут Миккель
25'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
24'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
24'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
23'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
22'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс в офсайде
Офсайд
22'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс в офсайде
22'
Опасность! Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Конбой Кевин атаковал сзади соперника. Это Lucas Jensen заработал своей команде штрафной
20'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
19'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель.
18'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает отличный кросс...
18'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
18'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Morten Brander Knudsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
17'
Марксен Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
17'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой слева.
17'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
16'
Jon Thorsteinsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
15'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Томсен Джонни из команды Раннерс забрасывает мяч в штрафную.
15'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
15'
Раннерс начинает контратаку
14'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
14'
Эгхо Марвин из команды Раннерс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Опасность! Рёмер Андре из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
13'
Славов Мирослав наказан за толчок Рёмер Андре
13'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
13'
Рёмер Андре из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Раннерс имеет хороший шанс забить.
12'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Раннерс
11'
Шанс! Славов Мирослав из команды Вендсиссель пробил головой, но мимо
Угловой
11'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель подал угловой справа.
10'
Карлгрен Патрик отбил мяч на угловой после удара Moses Opondo из штрафной площади.
10'
Отличные скиллы показывает Moses Opondo, обводя своих соперников
Фол, нарушение
10'
Каллесеэ Миккель наказан за толчок Andreas Kaltoft
10'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
10'
Назначен штрафной. Пострадал Багер Йонас, его свалил Славов Мирослав.
9'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Moses Opondo нанес удар в каркас ворот!
9'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
8'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Багер Йонас из команды Раннерс.
8'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
8'
Опасность! Славов Мирослав из команды Вендсиссель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
8'
Вендсиссель начинает контратаку
8'
Бенджамин Стокке пробует нанести удар издали, но Nicolai Floe ловит мяч
7'
Багер Йонас делает длинную передачу вперед
7'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Раннерс
6'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
6'
Багер Йонас наказан за толчок Jon Thorsteinsson
5'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
5'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
4'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Хорошую попытку сделал Лобжанидзе Саба. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Рёмер Андре из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
2'
Эгхо Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
2'
Назначен штрафной. Пострадал Jeppe Svenningsen, его свалил Каллесеэ Миккель.
1'
Jeppe Svenningsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
1'
Удар от ворот произведет Раннерс
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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