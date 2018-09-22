Стадион: BioNutria Park Randers Зрители: 2617
2:0
Конец матча
1:0
59' ГолЛобжанидзе Саба
2:0
65' ГолBenjamin Stokke
79' Желтая карточкаMorten Brander Knudsen
83' Желтая карточкаМарксен Эрик
90' Желтая карточкаEmil Riis Jakobsen
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Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Иллум Йеппе из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
93'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Томсен Джонни из команды Раннерс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
92'
Глупую желтую получил Emil Riis Jakobsen за то, что отбил ногой мяч после свистка
92'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс в офсайде
92'
Опасность! Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
91'
Seyi Adekoya из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
91'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель опасно и грубо сыграл. Томсен Джонни пострадал.
90'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель делает передачу одноклубнику.
90'
Кристенсен Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Славов Мирослав
89'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
89'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
88'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель пробил со штрафного, но очень мимо цели.
88'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Moses Opondo
87'
87'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
87'
Фишер Сандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Kasper Enghardt
86'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс в офсайде
86'
85'
Jeppe Svenningsen из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
85'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс толкнул локтем оппонента. Это Jeppe Svenningsen заработал фол
84'
Иллум Йеппе наказан за толчок Рёмер Андре
84'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
83'
Вольгемут Миккель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Тактическая замена. Александр Юль Андерсен уходит с поля и его заменяет Кристенсен Даниэль
83'
Марксен Эрик получил желтую карточку от судьи
83'
Марксен Эрик из команды Раннерс играет слишком грубо. Seyi Adekoya оказался на газоне.
82'
Славов Мирослав нанес удар головой, но Карлгрен Патрик спокойно отбил мяч.
82'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель делает отличный кросс...
81'
Хорошую попытку сделал Mads Aaquist. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс делает пас партнеру.
81'
80'
80'
79'
Morten Brander Knudsen получил желтую карточку от судьи
79'
Судья сигнализирует, что Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
79'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
79'
Конбой Кевин из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
78'
77'
Тактическая замена. Бенджамин Стокке уходит с поля и его заменяет Mads Aaquist
76'
76'
76'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
76'
75'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
75'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
75'
Moses Opondo из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
75'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Иллум Йеппе из команды Вендсиссель подал угловой справа.
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 2617 болельщиков
75'
Багер Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Иллум Йеппе из команды Вендсиссель делает отличный кросс...
74'
73'
73'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Иллум Йеппе из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
73'
72'
72'
Тактическая замена. Jon Thorsteinsson уходит с поля и его заменяет Seyi Adekoya
72'
71'
71'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
70'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс направляет мяч в штрафную площадку, но Nicolai Floe выбегает и ловит мяч
70'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
69'
69'
Игра в одни ворота сейчас. Раннерс доминирует и владеет мячом
69'
69'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
68'
Томсен Джонни из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
67'
Jeppe Svenningsen из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Эгхо Марвин уходит с поля и его заменяет Emil Riis Jakobsen
65'
Конбой Кевин сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Бенджамин Стокке из команды Раннерс забил гол! Легко это для такого игрока, как Бенджамин Стокке
65'
Конбой Кевин из команды Раннерс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
64'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
64'
Лобжанидзе Саба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель пробил со штрафного, но очень мимо цели.
63'
Багер Йонас из команды Раннерс играет слишком грубо. Славов Мирослав оказался на газоне.
63'
62'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
61'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Александр Юль Андерсен
61'
Фантастический гол, где все сам сделал Лобжанидзе Саба!
59'
Г О О О О Л Лобжанидзе Саба закручивает штрафной в сетку! Великолепно
58'
Фишер Сандер из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Бенджамин Стокке оказался на газоне.
58'
Судья сигнализирует, что Иллум Йеппе из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
57'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает неудачный навес.
57'
57'
Тактическая замена. Lucas Jensen уходит с поля и его заменяет Иллум Йеппе
56'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Lucas Jensen
56'
56'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
55'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
55'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель делает передачу одноклубнику.
55'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
55'
Эгхо Марвин возвращается на поле.
53'
53'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Эгхо Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Фишер Сандер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Багер Йонас из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
52'
Nicolai Floe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
52'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
50'
50'
50'
49'
Рёмер Андре не смог попасть в створ ударом издали
49'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
49'
48'
48'
Лобжанидзе Саба навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
48'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель.
47'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
47'
Опасность! Эгхо Марвин из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
47'
47'
46'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Morten Brander Knudsen
46'
46'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
46'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает пас партнеру.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
53'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
52'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
52'
Moses Opondo из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
51'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель подал угловой слева.
51'
Багер Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Отличные скиллы показывает Moses Opondo, обводя своих соперников
51'
Andreas Kaltoft делает длинную передачу вперед
49'
Опасность! Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
49'
49'
О, нет. Из многообещающей позиции Славов Мирослав из команды Вендсиссель наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
49'
Голкипер мог бы сыграть и получше
49'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель направляет мяч в штрафную площадку, но Карлгрен Патрик выбегает и ловит мяч
48'
48'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель подал угловой справа.
47'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Славов Мирослав
46'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель.
45'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
44'
Опасность! Бенджамин Стокке из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
43'
43'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает отличный кросс...
42'
42'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
42'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
42'
Славов Мирослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
40'
Матч возобновлен
40'
Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр
35'
Игра остановлена из-за технических проблем.
34'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
33'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель в офсайде
33'
Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Morten Brander Knudsen
33'
33'
Nicolai Floe отбил мяч на угловой после удара Бенджамин Стокке из штрафной площади.
32'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
32'
Опасность! Томсен Джонни из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
31'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Jeppe Svenningsen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
31'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Jon Thorsteinsson
30'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
30'
Morten Brander Knudsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
29'
29'
Lucas Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Moses Opondo из команды Вендсиссель опасно и грубо сыграл. Рёмер Андре пострадал.
28'
Славов Мирослав нанес удар головой, но Карлгрен Патрик спокойно отбил мяч.
27'
Вольгемут Миккель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Багер Йонас из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Morten Brander Knudsen пострадал.
26'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Судья сигнализирует, что Эгхо Марвин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Вольгемут Миккель
25'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
24'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
24'
23'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс в офсайде
22'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс в офсайде
22'
Опасность! Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
21'
Судья свистит. Конбой Кевин атаковал сзади соперника. Это Lucas Jensen заработал своей команде штрафной
20'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
19'
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель.
18'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает отличный кросс...
18'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
18'
18'
Morten Brander Knudsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Марксен Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой слева.
17'
16'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
16'
Jon Thorsteinsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Томсен Джонни из команды Раннерс забрасывает мяч в штрафную.
15'
15'
14'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
14'
Эгхо Марвин из команды Раннерс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Опасность! Рёмер Андре из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
13'
Славов Мирослав наказан за толчок Рёмер Андре
13'
13'
Рёмер Андре из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Раннерс имеет хороший шанс забить.
12'
11'
11'
11'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель подал угловой справа.
10'
Карлгрен Патрик отбил мяч на угловой после удара Moses Opondo из штрафной площади.
10'
Отличные скиллы показывает Moses Opondo, обводя своих соперников
10'
Каллесеэ Миккель наказан за толчок Andreas Kaltoft
10'
10'
Назначен штрафной. Пострадал Багер Йонас, его свалил Славов Мирослав.
9'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Moses Opondo нанес удар в каркас ворот!
9'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
8'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Багер Йонас из команды Раннерс.
8'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
8'
Опасность! Славов Мирослав из команды Вендсиссель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
8'
8'
Бенджамин Стокке пробует нанести удар издали, но Nicolai Floe ловит мяч
7'
Багер Йонас делает длинную передачу вперед
7'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
6'
6'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель пробил со штрафного, но очень мимо цели.
6'
Багер Йонас наказан за толчок Jon Thorsteinsson
5'
5'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
4'
3'
Хорошую попытку сделал Лобжанидзе Саба. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Рёмер Андре из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
3'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
3'
2'
Эгхо Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Назначен штрафной. Пострадал Jeppe Svenningsen, его свалил Каллесеэ Миккель.
1'
Jeppe Svenningsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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