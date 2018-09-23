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Зрители: 3719
Фалькенберг
2:0
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
16' Желтая карточка
Fredik Fendrich
1:0
49' Гол
Эгбучунам Чисом
80' Желтая карточка
Daryl Smylie
2:0
84' Пенальти
Erik Paersson
85' Желтая карточка
Моберг Эрик
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фалькенберг делает замену. Кристоффер Карлссон уходит с поля, а Edi Sylisufaj выходит на его замену.
89'
Фалькенберг делает замену. Хампус Нильсен уходит с поля, а Johan Brattberg выходит на его замену.
85'
Йончепинг С делает замену. Max Watson уходит с поля, а Amir Al-Ammari выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Моберг Эрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Erik Paersson из команды Фалькенберг забивает с точки!
Желтая карточка
80'
Дарли Смайл получил желтую карточку от судьи
75'
Фалькенберг делает замену. Эгбучунам Чисом уходит с поля, а Кваква Энок выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Эгбучунам Чисом бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
16'
Фредик Фендрих получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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