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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 3719
2:0
Конец матча
16' Желтая карточкаFredik Fendrich
1:0
49' ГолЭгбучунам Чисом
80' Желтая карточкаDaryl Smylie
2:0
84' ПенальтиErik Paersson
85' Желтая карточкаМоберг Эрик
|
16'
49'
1:0
80'
84'
2:0
85'
Состав команд
33
Юза
Тибор
24
Веде
Антон
17
Daryl
Smylie
10
Орлов
Якоб
18
Pavle
Vagic
Фалькенберг 4-3-3
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 33 Юза Тибор Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 24 Веде Антон Полузащитник
- 10 Karl Soederstroem Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Нападающий
- 9 Erik Paersson Нападающий
- 26 Эгбучунам Чисом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 45 Passi Prudence
- 2 Ludvig Johansson
- 19 Mergim Laci
- 4 Osama Hassan
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Йёнчёпинг 3-5-2
- Основной состав
- 1 Frank Pettersson Вратарь
- 7 Моберг Эрик Защитник
- 4 Max Watson Защитник
- 19 Alexander Jallow Защитник
- 5 Fredik Fendrich Полузащитник
- 17 Daryl Smylie Полузащитник
- 12 Jesper Svensson Полузащитник
- 22 Sebastian Crona Полузащитник
- 9 Tommy Thelin Полузащитник
- 10 Орлов Якоб Нападающий
- 18 Pavle Vagic Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Tom Siwe Защитник
- 29 Benjamin Tannus
- 30 Ahmad Gero
- 27 Lukas Eek
- 24 Amir Al-Ammari
- 14 Axel Lindahl
- 13 Carljohan Eriksson I
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Фалькенберг (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 16.09.2018 Гефле 0:3 Фалькенберг С
- 11.09.2018 Фалькенберг 1:2 Ландскруна С
- 03.09.2018 Эстер 2:3 Фалькенберг С
- 26.08.2018 Фалькенберг 4:1 Дегерфорс С
- 21.08.2018 Скофтебюнс 1:4 Фалькенберг К
- 17.08.2018 Фалькенберг 1:0 Хальмстад С
- 12.08.2018 Фрей 3:2 Фалькенберг С
- 07.08.2018 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 28.07.2018 Варберг БоИС 0:3 Фалькенберг С
- 01.07.2018 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг С
- 25.06.2018 Дегерфорс 0:2 Фалькенберг С
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг С
- 10.06.2018 Фалькенберг 3:0 Гефле С
- 03.06.2018 Эргрюте 1:1 Фалькенберг С
- 29.05.2018 Вернаму 1:4 Фалькенберг С
- 25.05.2018 Фалькенберг 3:2 Варберг БоИС С
- 19.05.2018 Фалькенберг 0:0 Норрбю С
- 12.05.2018 Браге 3:4 Фалькенберг С
- 06.05.2018 Фалькенберг 0:2 Эстер С
- 01.05.2018 Хальмстад 1:1 Фалькенберг С
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 17.09.2018 Эстер 0:0 Йёнчёпинг С
- 08.09.2018 Йёнчёпинг 1:0 Гефле С
- 02.09.2018 Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг С
- 27.08.2018 Йёнчёпинг 4:2 Варберг БоИС С
- 22.08.2018 Худиксвалль 1:3 Йёнчёпинг К
- 18.08.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг С
- 13.08.2018 Йёнчёпинг 1:3 Вернаму С
- 04.08.2018 Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг С
- 29.07.2018 Йёнчёпинг 1:3 Хельсинборг С
- 30.06.2018 Йёнчёпинг 1:1 Хальмстад С
- 26.06.2018 Эргрюте 1:2 Йёнчёпинг С
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг С
- 11.06.2018 Вернаму 0:1 Йёнчёпинг С
- 04.06.2018 Йёнчёпинг 0:0 АФК Эскильстуна С
- 28.05.2018 Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг С
- 23.05.2018 Йёнчёпинг 2:2 Дегерфорс С
- 18.05.2018 Гефле 1:2 Йёнчёпинг С
- 12.05.2018 Йёнчёпинг 1:0 Фрей С
- 05.05.2018 Йёнчёпинг 0:0 Браге С
- 01.05.2018 Норрбю 1:2 Йёнчёпинг С
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Йёнчёпинг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг Суперэттан
- 06.08.2016 Фалькенберг 0:5 Йёнчёпинг Аллсвенскан
- 27.04.2016 Йёнчёпинг 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан
- 29.09.2013 Фалькенберг 3:0 Йёнчёпинг Суперэттан
- 03.06.2013 Йёнчёпинг 2:4 Фалькенберг Суперэттан
- 03.11.2012 Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг Суперэттан
- 25.06.2012 Йёнчёпинг 1:1 Фалькенберг Суперэттан
- 21.08.2011 Фалькенберг 1:2 Йёнчёпинг Суперэттан
- 20.05.2011 Йёнчёпинг 0:2 Фалькенберг Суперэттан
- 24.07.2010 Йёнчёпинг 1:2 Фалькенберг Суперэттан
- 10.04.2010 Фалькенберг 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан
- 12.10.2009 Йёнчёпинг 4:1 Фалькенберг Суперэттан
- 14.06.2009 Фалькенберг 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан
- 19.08.2008 Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг Суперэттан
- 05.05.2008 Йёнчёпинг 0:0 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|24
|16
|4
|4
|53 - 26
|52
|2.
|Хельсинборг
|23
|15
|6
|2
|48 - 22
|51
|3.
|АФК Эскильстуна
|23
|11
|10
|2
|32 - 12
|43
|4.
|Хальмстад
|23
|12
|5
|6
|38 - 27
|41
|5.
|Браге
|23
|10
|7
|6
|37 - 33
|37
|6.
|Дегерфорс
|24
|10
|7
|7
|37 - 37
|37
|7.
|Эргрюте
|23
|9
|6
|8
|36 - 31
|33
|8.
|Эстер
|23
|9
|5
|9
|34 - 30
|32
|9.
|ГАИС
|24
|6
|9
|9
|33 - 35
|27
|10.
|Норрбю
|23
|7
|5
|11
|23 - 37
|26
|11.
|Йёнчёпинг
|24
|7
|5
|12
|22 - 31
|26
|12.
|Фрей
|23
|7
|4
|12
|34 - 46
|25
|13.
|Варберг БоИС
|24
|5
|8
|11
|33 - 42
|23
|14.
|Вернаму
|23
|6
|4
|13
|23 - 40
|22
|15.
|Ландскруна
|23
|5
|6
|12
|29 - 36
|21
|16.
|Гефле
|24
|4
|5
|15
|23 - 50
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фалькенберг делает замену. Кристоффер Карлссон уходит с поля, а Edi Sylisufaj выходит на его замену.
89'
Фалькенберг делает замену. Хампус Нильсен уходит с поля, а Johan Brattberg выходит на его замену.
85'
Йончепинг С делает замену. Max Watson уходит с поля, а Amir Al-Ammari выходит на его замену.
85'
Моберг Эрик получил желтую карточку от судьи
84'
Г О О О О Л - Erik Paersson из команды Фалькенберг забивает с точки!
80'
Дарли Смайл получил желтую карточку от судьи
75'
Фалькенберг делает замену. Эгбучунам Чисом уходит с поля, а Кваква Энок выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Эгбучунам Чисом бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
16'
Фредик Фендрих получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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