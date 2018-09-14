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Стадион:
Ахмат
 
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Оренбург
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Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Оренбург

До начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 19 часов 46 минут.
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:
Прогнозы на матч Ахмат - Оренбург
Ахмат
58% (51)
Ничья:
30.7% (27)
Оренбург
11.4% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Ахмат:
27.3% (24)
Ничья:
26.1% (23)
Ахмат:
20.5% (18)
Ахмат:
5.7% (5)
Оренбург:
5.7% (5)
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