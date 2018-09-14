Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Оренбург

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Стадион: Ахмат-Арена
Предыдущие игры
Ахмат (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 16.09.2018 Спартак Москва 1:2 Ахмат ПЛ
- 02.09.2018 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал Тула 3:1 Ахмат ПЛ
- 05.08.2018 Ахмат 1:0 Енисей ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 20.07.2018 Ахмат 1:0 Истанбул Башакшехир ТМК
- 19.07.2018 Ахмат 1:2 Лехвия ТМК
- 12.07.2018 Ахмат 1:0 Бирмингем ТМК
- 06.07.2018 Ахмат 0:4 Виктория Пльзень ТМК
- 03.07.2018 Швац 1:4 Ахмат ТМК
- 26.06.2018 Лудогорец 3:1 Ахмат ТМК
- 23.06.2018 Ваккер Инсбрук 2:0 Ахмат ТМК
- 13.05.2018 Амкар 0:0 Ахмат ПЛ
- 07.05.2018 Анжи 0:2 Ахмат ПЛ
- 30.04.2018 Ахмат 0:0 Урал ПЛ
- 23.04.2018 Спартак Москва 1:3 Ахмат ПЛ
- 18.04.2018 Локомотив Москва 0:0 Ахмат ПЛ
- 13.04.2018 Ахмат 1:0 Тосно ПЛ
Оренбург (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 26.08.2018 Оренбург 1:1 Краснодар ПЛ
- 17.08.2018 Анжи 1:3 Оренбург ПЛ
- 12.08.2018 Оренбург 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 28.07.2018 Спартак Москва 1:0 Оренбург ПЛ
- 17.07.2018 Краснодар 1:0 Оренбург ТМК
- 13.07.2018 Оренбург 3:1 Сепси ТМК
- 07.07.2018 Оренбург 2:3 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 28.06.2018 Оренбург 2:1 Гонвед ТМК
- 25.06.2018 Оренбург 1:0 Вардар ТМК
- 22.06.2018 Оренбург 1:0 Адмира ТМК
- 12.05.2018 Тамбов 1:1 Оренбург ФПД
- 05.05.2018 Авангард Курск 0:2 Оренбург ФПД
- 02.05.2018 Оренбург 1:0 Сибирь ФПД
- 28.04.2018 Тюмень 1:2 Оренбург ФПД
- 21.04.2018 Оренбург 4:3 Динамо СПб ФПД
- 15.04.2018 Шинник 0:0 Оренбург ФПД
- 11.04.2018 Оренбург 3:0 Волгарь ФПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 3
|12
|6.
|Оренбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|7.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|2 - 9
|7
|13.
|Енисей
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Анжи
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - ОренбургДо начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 19 часов 46 минут.
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Прогнозы на матч Ахмат - Оренбург
Ахмат
58% (51)
Ничья:
30.7% (27)
Оренбург
11.4% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ахмат:
27.3% (24)
1:1 Ничья:
26.1% (23)
2:1 Ахмат:
20.5% (18)
2:0 Ахмат:
5.7% (5)
0:1 Оренбург:
5.7% (5)
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