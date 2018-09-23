Стадион: БайАрена
4' Желтая карточкаБендер Свен
1:0
62' ГолХавец Кай
68' Желтая карточкаКор Доминик
72' Желтая карточкаОзтунали Левин
82' Желтая карточкаБель Штефан
Второй тайм
84'
83'
Судья сигнализирует, что Аларио Лукас из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Бель Штефан
83'
Тактическая замена. Бейли Леон уходит с поля и его заменяет Телин Исаак
82'
Уджа Энтони не смог попасть в створ ударом издали
82'
Судья подбегает и показывает Бель Штефан из команды Майнц отложенную желтую карточку за фол.
82'
Тактическая замена. Озтунали Левин уходит с поля и его заменяет Максим Александру
81'
Паулиньо Жозе из команды Байер Л в офсайде
81'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
80'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
80'
Бейли Леон возвращается на поле.
79'
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Бейли Леон получил травму и медбригада забирает его с поля.
79'
Бейли Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Озтунали Левин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
78'
78'
Фолланд Кевин из команды Байер Л нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
78'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
77'
Аларио Лукас из команды Байер Л вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Баку Боте не пострадал и надо продолжать игру!
76'
76'
76'
76'
Тактическая замена. Кунде Пьер уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
74'
Фолланд Кевин из команды Байер Л играет слишком грубо. Бель Штефан оказался на газоне.
74'
74'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Паулиньо Жозе
73'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
73'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
73'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Бендер Ларс уходит с поля и его заменяет Фолланд Кевин
72'
Озтунали Левин получил желтую карточку от судьи
72'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Венделл Боргес
72'
Матета Жан-Филипп нанес удар головой, но Градецки Лукаш спокойно отбил мяч.
72'
Кариколь Аарон из команды Майнц подал угловой слева.
71'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
71'
Кунде Пьер из команды Майнц забрасывает мяч в штрафную.
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
69'
Озтунали Левин из команды Майнц играет слишком грубо. Бендер Ларс оказался на газоне.
68'
Кор Доминик получил желтую карточку от судьи
68'
Судья свистит. Кор Доминик атаковал сзади соперника. Это Гбамин Жан-Филипп заработал своей команде штрафной
68'
Кор Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Кариколь Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Матч возобновлен
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
Озтунали Левин наказан за толчок Венделл Боргес
64'
64'
Ньякат Мусса из команды Майнц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
64'
64'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
62'
Брандт Юлиан сделал результативную передачу.
62'
62'
61'
61'
Кариколь Аарон из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
61'
60'
Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Кариколь Аарон
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
59'
Хавец Кай из команды Байер Л играет слишком грубо. Ньякат Мусса оказался на газоне.
58'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
57'
Кайсон Робин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
56'
ШАНС! Озтунали Левин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Плохо сыграл Бендер Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Кариколь Аарон из команды Майнц подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Хороший удар издали нанес Гбамин Жан-Филипп, но отличный сейв сделал Градецки Лукаш. Угловой.
55'
Бель Штефан из команды Майнц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
55'
Баку Боте нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
55'
Кариколь Аарон из команды Майнц делает пас партнеру.
54'
Вайзер Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
53'
53'
Кайсон Робин из команды Майнц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
52'
Бель Штефан из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Брозински Даниэль из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
51'
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
50'
Кайсон Робин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
50'
Вайзер Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Матч возобновлен
48'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
47'
Кайсон Робин задерживает мяч рукой
47'
Та Джонатан ошибается в защите.
47'
46'
46'
Тактическая замена. Jonathan Burkardt уходит с поля и его заменяет Кайсон Робин
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
46'
Jonathan Burkardt нанес удар, мяч был парирован, но Градецки Лукаш не удержал его в руках.
46'
Озтунали Левин нанес удар издали, а Градецки Лукаш отбил его обратно в игру!
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Хавец Кай пробует нанести удар издали, но Мюллер Флориан держит все под контролем
45'
Аларио Лукас из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
44'
43'
43'
Хавец Кай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает пас партнеру.
43'
Аларио Лукас из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
42'
Хорошую попытку сделал Бейли Леон. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Кор Доминик из команды Байер Л хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
41'
Майнц начинает контратаку
41'
41'
41'
Аларио Лукас мяч отрикошетил от ворот
41'
40'
Игра в одни ворота сейчас. Байер Л доминирует и владеет мячом
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
39'
Соперник делает почти голевой пас, но Градецки Лукаш из команды Байер Л начеку и спасает ситуацию.
39'
Jonathan Burkardt из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
39'
Кор Доминик нанес удар, мяч был парирован, но Мюллер Флориан не удержал его в руках.
39'
О, нет. Из многообещающей позиции Кор Доминик из команды Байер Л наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
38'
Аларио Лукас из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
38'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
38'
38'
37'
Брандт Юлиан из команды Байер Л находит одноклубника четким пасом пяткой.
37'
Бендер Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Аларио Лукас из команды Байер Л в офсайде
36'
Бендер Свен из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Кор Доминик из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
35'
34'
Та Джонатан из команды Байер Л нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
34'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Кариколь Аарон из команды Майнц толкнул локтем оппонента. Это Бейли Леон заработал фол
33'
33'
Аларио Лукас из команды Байер Л нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
33'
32'
32'
32'
31'
Матета Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Кунде Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
Бейли Леон мяч отрикошетил от ворот
30'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
30'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Кариколь Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Бейли Леон из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
28'
27'
26'
Аларио Лукас из команды Байер Л в офсайде
26'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
26'
26'
Ньякат Мусса из команды Майнц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Матета Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Штрафной исполнил Бейли Леон, после его удара Мюллер Флориан сделал классный сейв. Угловой
24'
Ньякат Мусса наказан за толчок Бейли Леон
23'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает неудачный навес.
23'
23'
22'
Кунде Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кариколь Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бейли Леон из команды Байер Л забрасывает мяч в штрафную.
21'
21'
Судья сигнализирует, что Баку Боте из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Аларио Лукас
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
20'
Аларио Лукас нанес удар чуть мимо. Близко!
20'
Та Джонатан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
19'
18'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Бейли Леон из команды Байер Л пасует в штрафную, но Мюллер Флориан выходит и ловит мяч.
18'
18'
17'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Бендер Ларс
16'
16'
16'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Аларио Лукас
15'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Кунде Пьер
14'
14'
Брандт Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
14'
Кор Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
12'
Бейли Леон не смог попасть в створ ударом издали
12'
12'
12'
Бейли Леон из команды Байер Л сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бендер Ларс мяча так и не получил
11'
10'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Кор Доминик из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц толкнул локтем оппонента. Это Бендер Свен заработал фол
9'
Кунде Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
8'
8'
Хавец Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Кариколь Аарон из команды Майнц подал угловой слева.
7'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Отличные скиллы показывает Матета Жан-Филипп, обводя своих соперников
7'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л играет слишком грубо. Баку Боте оказался на газоне.
6'
6'
6'
Хавец Кай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
6'
Аларио Лукас из команды Байер Л делает пас партнеру.
6'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
4'
Бендер Свен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
4'
Судья сигнализирует, что Бендер Свен из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Матета Жан-Филипп
4'
Бендер Свен ошибается в защите.
3'
Назначен штрафной. Пострадал Ньякат Мусса, его свалил Бендер Ларс.
3'
Брандт Юлиан из команды Байер Л нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
Мюллер Флориан ошибается в защите.
2'
Судья сигнализирует, что Бендер Ларс из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Гбамин Жан-Филипп
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Майнц начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Майнц
Байер Л
84.2% (149)
Ничья:
11.3% (20)
Майнц
4.5% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Байер Л:
40.7% (72)
1:0 Байер Л:
16.9% (30)
2:0 Байер Л:
14.7% (26)
1:1 Ничья:
7.9% (14)
3:1 Байер Л:
5.6% (10)
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