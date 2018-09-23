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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Байер Л
1:0
Второй тайм: 84'
Майнц
0'
4' Желтая карточка
Бендер Свен
1:0
62' Гол
Хавец Кай
68' Желтая карточка
Кор Доминик
72' Желтая карточка
Озтунали Левин
82' Желтая карточка
Бель Штефан
84'
Второй тайм
84'
Кариколь Аарон из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Аларио Лукас из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Бель Штефан
83'
Тактическая замена. Бейли Леон уходит с поля и его заменяет Телин Исаак
82'
Уджа Энтони не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
82'
Судья подбегает и показывает Бель Штефан из команды Майнц отложенную желтую карточку за фол.
82'
Тактическая замена. Озтунали Левин уходит с поля и его заменяет Максим Александру
Офсайд
81'
Паулиньо Жозе из команды Байер Л в офсайде
81'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
81'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
80'
Бейли Леон возвращается на поле.
79'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Бейли Леон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
79'
Бейли Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Озтунали Левин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
78'
Фолланд Кевин из команды Байер Л нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
78'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Аларио Лукас из команды Байер Л вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Баку Боте не пострадал и надо продолжать игру!
76'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Майнц
76'
Хавец Кай из команды Байер Л навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
76'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Тактическая замена. Кунде Пьер уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
74'
Фолланд Кевин из команды Байер Л играет слишком грубо. Бель Штефан оказался на газоне.
74'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Паулиньо Жозе
Офсайд
73'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
73'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
73'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Бендер Ларс уходит с поля и его заменяет Фолланд Кевин
Желтая карточка
72'
Озтунали Левин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Венделл Боргес
72'
Матета Жан-Филипп нанес удар головой, но Градецки Лукаш спокойно отбил мяч.
Угловой
72'
Кариколь Аарон из команды Майнц подал угловой слева.
72'
Баку Боте из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Кунде Пьер из команды Майнц забрасывает мяч в штрафную.
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
Фол, нарушение
69'
Озтунали Левин из команды Майнц играет слишком грубо. Бендер Ларс оказался на газоне.
Желтая карточка
68'
Кор Доминик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Судья свистит. Кор Доминик атаковал сзади соперника. Это Гбамин Жан-Филипп заработал своей команде штрафной
68'
Кор Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Кариколь Аарон из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
67'
Кариколь Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Матч возобновлен
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
65'
Озтунали Левин наказан за толчок Венделл Боргес
64'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Ньякат Мусса из команды Майнц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Хавец Кай из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
64'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
62'
Брандт Юлиан сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
ГОООООЛ - Хавец Кай Байер Л забивает ударом головой
62'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
62'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
61'
Кариколь Аарон из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
61'
Майнц контролирует мяч.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Кариколь Аарон
60'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
59'
Хавец Кай из команды Байер Л играет слишком грубо. Ньякат Мусса оказался на газоне.
58'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Удар от ворот произведет Байер Л
57'
Кайсон Робин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Удар от ворот произведет Байер Л
56'
ШАНС! Озтунали Левин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Плохо сыграл Бендер Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
56'
Кариколь Аарон из команды Майнц подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Хороший удар издали нанес Гбамин Жан-Филипп, но отличный сейв сделал Градецки Лукаш. Угловой.
55'
Бель Штефан из команды Майнц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
55'
Баку Боте нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
55'
Кариколь Аарон из команды Майнц делает пас партнеру.
54'
Вайзер Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
53'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Байер Л
53'
Кайсон Робин из команды Майнц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
52'
Бель Штефан из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
52'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Брозински Даниэль из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
51'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кариколь Аарон из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
51'
Майнц контролирует мяч.
51'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кайсон Робин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
50'
Вайзер Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кариколь Аарон из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
49'
Матч возобновлен
48'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
47'
Кайсон Робин задерживает мяч рукой
47'
Та Джонатан ошибается в защите.
47'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Jonathan Burkardt уходит с поля и его заменяет Кайсон Робин
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
46'
Jonathan Burkardt нанес удар, мяч был парирован, но Градецки Лукаш не удержал его в руках.
46'
Озтунали Левин нанес удар издали, а Градецки Лукаш отбил его обратно в игру!
46'
Удар от ворот произведет Майнц
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Хавец Кай пробует нанести удар издали, но Мюллер Флориан держит все под контролем
45'
Аларио Лукас из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
44'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Майнц
43'
Хавец Кай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает пас партнеру.
43'
Аларио Лукас из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
42'
Хорошую попытку сделал Бейли Леон. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Кор Доминик из команды Байер Л хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
41'
Майнц начинает контратаку
41'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
41'
Аларио Лукас мяч отрикошетил от ворот
41'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
40'
Игра в одни ворота сейчас. Байер Л доминирует и владеет мячом
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
Байер Л контролирует мяч.
39'
Соперник делает почти голевой пас, но Градецки Лукаш из команды Байер Л начеку и спасает ситуацию.
39'
Jonathan Burkardt из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Удар от ворот произведет Майнц
39'
Кор Доминик нанес удар, мяч был парирован, но Мюллер Флориан не удержал его в руках.
39'
О, нет. Из многообещающей позиции Кор Доминик из команды Байер Л наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
38'
Аларио Лукас из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
38'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
38'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
37'
Хавец Кай из команды Байер Л отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Брандт Юлиан из команды Байер Л находит одноклубника четким пасом пяткой.
37'
Бендер Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
36'
Аларио Лукас из команды Байер Л в офсайде
36'
Бендер Свен из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
35'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кор Доминик из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
35'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
34'
Та Джонатан из команды Байер Л нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
34'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Кариколь Аарон из команды Майнц толкнул локтем оппонента. Это Бейли Леон заработал фол
33'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Аларио Лукас из команды Байер Л нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
33'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
32'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Матета Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
31'
Кунде Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
31'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
Бейли Леон мяч отрикошетил от ворот
30'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
29'
Байер Л контролирует мяч.
29'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
28'
Кариколь Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Бейли Леон из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
28'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Майнц
Офсайд
26'
Аларио Лукас из команды Байер Л в офсайде
26'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
26'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
26'
Ньякат Мусса из команды Майнц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Матета Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
25'
Штрафной исполнил Бейли Леон, после его удара Мюллер Флориан сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
24'
Ньякат Мусса наказан за толчок Бейли Леон
23'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает неудачный навес.
23'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Кунде Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хавец Кай из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
22'
Кариколь Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бейли Леон из команды Байер Л забрасывает мяч в штрафную.
21'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Баку Боте из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Аларио Лукас
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Удар от ворот произведет Майнц
20'
Аларио Лукас нанес удар чуть мимо. Близко!
20'
Та Джонатан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
19'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
18'
Бейли Леон из команды Байер Л пасует в штрафную, но Мюллер Флориан выходит и ловит мяч.
18'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
18'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Бендер Ларс
16'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Майнц контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Аларио Лукас
15'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Кунде Пьер
14'
Удар от ворот произведет Майнц
14'
Брандт Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
14'
Кор Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Майнц
12'
Бейли Леон не смог попасть в створ ударом издали
12'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бейли Леон из команды Байер Л сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бендер Ларс мяча так и не получил
11'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
10'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
10'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Кор Доминик из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц толкнул локтем оппонента. Это Бендер Свен заработал фол
9'
Кунде Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
8'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
8'
Кариколь Аарон из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
8'
Хавец Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Кариколь Аарон из команды Майнц подал угловой слева.
7'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Отличные скиллы показывает Матета Жан-Филипп, обводя своих соперников
Фол, нарушение
7'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л играет слишком грубо. Баку Боте оказался на газоне.
6'
Байер Л контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Майнц
6'
Хавец Кай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
6'
Аларио Лукас из команды Байер Л делает пас партнеру.
6'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
6'
Хавец Кай из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
4'
Бендер Свен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Бендер Свен из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Матета Жан-Филипп
4'
Бендер Свен ошибается в защите.
Фол, нарушение
3'
Назначен штрафной. Пострадал Ньякат Мусса, его свалил Бендер Ларс.
3'
Брандт Юлиан из команды Байер Л нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
Хавец Кай из команды Байер Л делает пас партнеру.
2'
Мюллер Флориан ошибается в защите.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Бендер Ларс из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Гбамин Жан-Филипп
1'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Удар от ворот произведет Байер Л
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Майнц начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Майнц
Байер Л
84.2% (149)
Ничья:
11.3% (20)
Майнц
4.5% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
40.7% (72)
Байер Л:
16.9% (30)
Байер Л:
14.7% (26)
Ничья:
7.9% (14)
Байер Л:
5.6% (10)
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