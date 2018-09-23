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Стадион: АФГ Арена
2:1
Второй тайм: 54'
24' Желтая карточкаГерндт Александр
1:0
29' ГолСьерро Венсан
33' Желтая карточкаLeonel Mosevich
2:0
42' ГолСьерро Венсан
45' Желтая карточкаДапрела Фабио
45' Желтая карточкаМарич Мият
|
24'
29'
1:0
33'
42'
2:0
45'
45'
53'
2:1
Состав команд
13
Иттен
Седрик
44
Кутеса
Дерек
15
Яо
Элож
17
Вечеи
Балинт
Санкт-Галлен 4-3-3
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 50 Люхингер Николас Защитник
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 5 Leonel Mosevich Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- 14 Сьерро Венсан Полузащитник
- 8 Jordi Quintilla Полузащитник
- 4 Majeed Ashimeru Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- 13 Иттен Седрик Нападающий
- 44 Кутеса Дерек Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 93 Бакайоко Аксель Защитник
- 15 Вилотич Милан Защитник
- 26 Чернегг Петер Защитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 19 Kekuta Manneh Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- Главный тренер: Peter Zeidler
Лугано 3-5-2
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 15 Яо Элож Защитник
- 3 Марич Мият Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 6 Човило Мирослав Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 7 Edoardo Masciangelo Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- 19 Герндт Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Noam Baumann Вратарь
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 35 Амузи Стэнли Защитник
- 20 Брлек Петар Полузащитник
- 34 Eris Abedini Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- 10 Боттани Маттиа Нападающий
- Главный тренер: Guillermo Abascal
Предыдущие игры
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 16.09.2018 Мури 0:7 Санкт-Галлен К
- 06.09.2018 Ингольштадт 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 02.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен С
- 26.08.2018 Санкт-Галлен 0:1 Люцерн С
- 19.08.2018 Ueberstorf 0:6 Санкт-Галлен К
- 12.08.2018 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен С
- 05.08.2018 Санкт-Галлен 3:2 Тун С
- 02.08.2018 Сарпсборг-08 1:0 Санкт-Галлен ЛЕ
- 29.07.2018 Санкт-Галлен 2:4 Сьон С
- 26.07.2018 Санкт-Галлен 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 21.07.2018 Базель 1:2 Санкт-Галлен С
- 14.07.2018 Санкт-Галлен 1:1 Брайтон ТМК
- 06.07.2018 Санкт-Галлен 4:0 Брюль ТМК
- 30.06.2018 Цюрих 4:1 Санкт-Галлен ТМК
- 29.06.2018 Bad Ragaz 1:10 Санкт-Галлен ТМК
- 23.06.2018 Баценхайд 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 19.05.2018 Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт С
- 13.05.2018 Сьон 3:2 Санкт-Галлен С
- 09.05.2018 Санкт-Галлен 2:3 Люцерн С
- 06.05.2018 Санкт-Галлен 2:4 Базель С
Лугано (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 15.09.2018 Адзурри-90 0:1 Лугано К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 22.08.2018 Парадисо 0:2 Лугано ТМК
- 19.08.2018 Диетикон 0:4 Лугано К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Люцерн 4:2 Лугано С
- 29.07.2018 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 22.07.2018 Сьон 1:2 Лугано С
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 08.07.2018 Лугано 5:1 Беллинцона ТМК
- 30.06.2018 Лугано 4:0 Кьяссо ТМК
- 27.06.2018 Сементина 1:2 Лугано ТМК
- 19.05.2018 Лугано 1:1 Цюрих С
- 13.05.2018 Янг Бойз 3:1 Лугано С
- 10.05.2018 Лугано 2:0 Лозанна-Спорт С
- 05.05.2018 Люцерн 2:0 Лугано С
- 29.04.2018 Лугано 2:1 Санкт-Галлен С
- 21.04.2018 Грасcхоппер 4:3 Лугано С
- 18.04.2018 Сьон 0:1 Лугано С
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 10
Лугано: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 7
- 29.04.2018 Лугано 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано Суперлига
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига
- 16.08.2017 Лугано 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 16.05.2017 Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 26.02.2017 Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига
- 25.05.2016 Лугано 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 28.02.2016 Санкт-Галлен 3:3 Лугано Суперлига
- 18.10.2015 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.07.2015 Санкт-Галлен 2:0 Лугано Суперлига
- 15.09.2013 Лугано 1:3 Санкт-Галлен Кубок Швейцарии
- 16.04.2012 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига
- 15.08.2011 Санкт-Галлен 1:0 Лугано Челлендж Лига
- 10.07.2010 Санкт-Галлен 1:3 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
- 25.05.2009 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига
- 01.12.2008 Санкт-Галлен 2:1 Лугано Челлендж Лига
Санкт-Галлен
Лугано
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0
|7
|7
|0
|0
|21 - 4
|21
|2.
|Санкт-Галлен
|2:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|3.
|Тун
|7
|3
|2
|2
|16 - 10
|11
|4.
|Люцерн
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|Базель
|0:2
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|6.
|Цюрих
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|7.
|Лугано
|0:2
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|8.
|Грасcхоппер
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|9.
|Сьон
|7
|2
|0
|5
|12 - 16
|6
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|7
|1
|1
|5
|9 - 20
|4
Второй тайм
53'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Лугано делает замену. Вечеи Балинт уходит с поля, а Боттани Маттиа выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Марич Мият получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Дапрела Фабио получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Сьерро Венсан бьет в цель!
33'
Leonel Mosevich получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Сьерро Венсан бьет в цель!
24'
Герндт Александр получил желтую карточку от судьи
9'
Санкт-Галлен делает замену. Люхингер Николас уходит с поля, а Бакайоко Аксель выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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