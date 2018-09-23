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Стадион:
Санкт-Галлен
2:1
Второй тайм: 54'
Лугано
0'
24' Желтая карточка
Герндт Александр
1:0
29' Гол
Сьерро Венсан
33' Желтая карточка
Leonel Mosevich
2:0
42' Гол
Сьерро Венсан
45' Желтая карточка
Дапрела Фабио
45' Желтая карточка
Марич Мият
2:1
53' Гол
 54'
Второй тайм
Описание гола
53'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Лугано делает замену. Вечеи Балинт уходит с поля, а Боттани Маттиа выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Марич Мият получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Дапрела Фабио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Сьерро Венсан бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Leonel Mosevich получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Сьерро Венсан бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Герндт Александр получил желтую карточку от судьи
9'
Санкт-Галлен делает замену. Люхингер Николас уходит с поля, а Бакайоко Аксель выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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