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Стадион: Estadio do Sao Miguel
0:0
Первый тайм: 45'
19' Желтая карточкаNikola Jambor
25' Желтая карточкаFernando X
31' Желтая карточкаШмидт Жоао
|
19'
25'
31'
Состав команд
99
Marco
Rocha
20
Bruno
Lamas
93
Fernando
X
20
Leonardo
VI
12
Junio
15
Шмидт
Жоао
Санта-Клара 4-3-3
- Основной состав
- 99 Marco Rocha Вратарь
- 91 Патрик де Оливейра Защитник
- 3 Кардозу Фабиу Защитник
- 4 Аккиоли Данилдо Защитник
- 15 Joao Lucas III Защитник
- 27 Карвалью Андерсон Полузащитник
- 20 Bruno Lamas Полузащитник
- 6 Osama Rashid Полузащитник
- 93 Fernando X Нападающий
- 18 Alfredo Stephens Нападающий
- 70 Silva Oliveira Ze manel Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сезар Энрике Защитник
- 21 Хриен Мартин Полузащитник
- 10 Миньока Нелсон Полузащитник
- 7 Укра Андре Нападающий
- 9 Paulo Clemente
- 8 Pedro Pacheco II
- 96 Joao Lopes
- Главный тренер: Joao Henriques
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 20 Leonardo VI Вратарь
- 12 Junio Защитник
- 5 Буату-Мананга Йонатан Защитник
- 6 Боревкович Тони Защитник
- 2 Матеус Рейс Защитник
- 15 Шмидт Жоао Полузащитник
- 23 Nikola Jambor Полузащитник
- 26 Габриэльзиньо Полузащитник
- 10 Диего Лопес III Полузащитник
- 95 Винисиус Оливейра Полузащитник
- 57 Желсон Мартиньш Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Фигейреду Афоншу Защитник
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 90 Wenderson Galeno Полузащитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 9 Морейра Бруну Нападающий
- 91 Damien Furtado
- 29 Paulo Vitor III
- Главный тренер: Jose Gomes
Предыдущие игры
Санта-Клара (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 01.09.2018 Санта-Клара 4:2 Боавишта ПЛ
- 25.08.2018 Портимоненсе 2:2 Санта-Клара ПЛ
- 19.08.2018 Санта-Клара 3:3 Брага ПЛ
- 12.08.2018 Маритиму 1:0 Санта-Клара ПЛ
- 28.07.2018 Авиш 2:2 Санта-Клара КЛ
- 22.07.2018 Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара ТМК
- 21.07.2018 Санта-Клара 1:2 Брага ТМК
- 18.07.2018 Лейшоэш 1:1 Санта-Клара ТМК
- 17.07.2018 Санта-Клара 2:1 Арока ТМК
- 15.07.2018 Санта-Клара 0:0 Пенафьел ТМК
- 12.07.2018 Санта-Клара 1:0 Спортинг Идеал ТМК
- 12.05.2018 Академику Визеу 2:1 Санта-Клара ПВЛ
- 06.05.2018 Санта-Клара 3:0 Реал Келуш ПВЛ
- 29.04.2018 Оливейренсе 1:2 Санта-Клара ПВЛ
- 22.04.2018 Санта-Клара 2:0 Фамаликан ПВЛ
- 15.04.2018 Насьонал Мадейра 3:3 Санта-Клара ПВЛ
- 11.04.2018 Санта-Клара 0:0 Арока ПВЛ
- 07.04.2018 Лейшоэш 1:0 Санта-Клара ПВЛ
- 31.03.2018 Санта-Клара 3:2 Бенфика-2 ПВЛ
- 25.03.2018 Витория-2 Гимарайнш 0:2 Санта-Клара ПВЛ
Риу Аве (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 15.09.2018 Бенфика 2:1 Риу Аве КЛ
- 02.09.2018 Риу Аве 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 26.08.2018 Тондела 1:1 Риу Аве ПЛ
- 19.08.2018 Риу Аве 3:1 Маритиму ПЛ
- 12.08.2018 Фейренсе 2:0 Риу Аве ПЛ
- 05.08.2018 Портимоненсе 0:2 Риу Аве КЛ
- 02.08.2018 Риу Аве 4:4 Ягеллония ЛЕ
- 26.07.2018 Ягеллония 1:0 Риу Аве ЛЕ
- 19.07.2018 Фейренсе 0:1 Риу Аве ТМК
- 14.07.2018 Шавиш 1:2 Риу Аве ТМК
- 07.07.2018 Риу Аве 1:1 Фамаликан ТМК
- 03.07.2018 Шанхай СИПГ 1:2 Риу Аве ТМК
- 13.05.2018 Риу Аве 1:0 Брага ПЛ
- 07.05.2018 Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве ПЛ
- 29.04.2018 Риу Аве 2:1 Шавиш ПЛ
- 22.04.2018 Морейренсе 2:1 Риу Аве ПЛ
- 16.04.2018 Риу Аве 1:1 Тондела ПЛ
- 06.04.2018 Витория Гимарайнш 3:0 Риу Аве ПЛ
- 30.03.2018 Риу Аве 2:0 Эшторил ПЛ
- 18.03.2018 Спортинг Л 2:0 Риу Аве ПЛ
Последние игры между собой
Санта-Клара: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Риу Аве: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
- 16.10.2016 Санта-Клара 1:1 Риу Аве Кубок
- 22.11.2009 Риу Аве 1:0 Санта-Клара Кубок
- 04.05.2008 Риу Аве 1:0 Санта-Клара Главная лига
- 22.12.2007 Санта-Клара 1:0 Риу Аве Главная лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Брага
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Порту
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|5.
|Маритиму
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|6.
|Риу Аве
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Фейренсе
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Шавиш
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Санта-Клара
|0:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|11.
|Белененсеш
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Витория Сетубал
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Морейренсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Боавишта
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Насьонал Мадейра
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|16.
|Тондела
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Авиш
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Первый тайм
31'
Шмидт Жоао получил желтую карточку от судьи
25'
Fernando Santos получил желтую карточку от судьи
19'
Nikola Jambor получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Sao Miguel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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