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Стадион:
Санта-Клара
0:0
Первый тайм: 45'
Риу Аве
0'
19' Желтая карточка
Nikola Jambor
25' Желтая карточка
Fernando X
31' Желтая карточка
Шмидт Жоао
45'
Первый тайм
Желтая карточка
31'
Шмидт Жоао получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Fernando Santos получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Nikola Jambor получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Sao Miguel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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