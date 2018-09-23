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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Ааготнес
0:0
Второй тайм: 53'
Состав команд
20
Sherko
Faiqi
30
Фей
Рензе
Нест-Сотра 3-5-1-1
- Основной состав
- 1 Egil Selvik Вратарь
- 5 Bjarte Haugsdal Защитник
- 14 Daniel Arrocha Защитник
- 4 Elmin Nurkic Защитник
- 6 Peter Soerensen Nergaard Полузащитник
- 20 Sherko Faiqi Полузащитник
- 8 Haris Cirak Полузащитник
- 29 Kristoffer Nesse Stephensen Полузащитник
- 12 Petter Martinsen Полузащитник
- 9 Sondre Liseth Полузащитник
- 10 Alexander Dang Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jakob Palander Защитник
- 22 Mads Bjoersvik Songve Защитник
- 7 Morten Bjoerlo Полузащитник
- 16 Mads Sande Полузащитник
- 86 Кьяергор Оливер Нападающий
- 23 Bendik Torset
- 13 Erlend Johansen
- Главный тренер: Steffen Landro
Флурё 4-3-3
- Основной состав
- 30 Фей Рензе Вратарь
- 15 Andre Reksten Защитник
- 37 Vegard Gjermundstad Защитник
- 6 Runar Hove Защитник
- 21 Torje Naustdal Защитник
- 10 Lorent Callaku Полузащитник
- 8 Luc Jeggo Полузащитник
- 7 Peter Aase Полузащитник
- 19 Alioune Ndour Нападающий
- 9 Йоханнесен Патрик Нападающий
- 12 Otar Javashvili Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Dino Omerovic Защитник
- 16 Simen Reksten Solheim Защитник
- 97 Дайер Мозес Полузащитник
- 24 Клинг Роберт Полузащитник
- 99 Stefan Aase Нападающий
- 44 Lars Kvarekvaal
- Главный тренер: Terje Rognsoe
Предыдущие игры
Нест-Сотра (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 16.09.2018 Левангер 0:1 Нест-Сотра ПД
- 02.09.2018 Нест-Сотра 0:2 Стрёммен ПД
- 26.08.2018 Олесунн 0:1 Нест-Сотра ПД
- 19.08.2018 Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам ПД
- 12.08.2018 Нест-Сотра 2:2 Ерв ПД
- 05.08.2018 Викинг 2:3 Нест-Сотра ПД
- 29.07.2018 Нест-Сотра 1:2 Мьёндален ПД
- 22.07.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра ПД
- 01.07.2018 Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер ПД
- 26.06.2018 Мьёндален 3:3 Нест-Сотра ПД
- 16.06.2018 Нест-Сотра 5:0 Викинг ПД
- 10.06.2018 Ерв 4:1 Нест-Сотра ПД
- 03.06.2018 Нест-Сотра 1:0 Олесунн ПД
- 27.05.2018 Тромсдален 3:1 Нест-Сотра ПД
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль ПД
- 16.05.2018 Флурё 0:2 Нест-Сотра ПД
- 13.05.2018 Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра ПД
- 09.05.2018 Нест-Сотра 1:2 Хёугесунн К
- 06.05.2018 Нест-Сотра 4:1 Левангер ПД
- 02.05.2018 Нест-Сотра 3:3 Осане К
Флурё (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 16.09.2018 Флурё 1:3 Саннес УЛФ ПД
- 02.09.2018 Ерв 1:0 Флурё ПД
- 26.08.2018 Флурё 0:1 Хам-Кам ПД
- 19.08.2018 Согндаль 2:3 Флурё ПД
- 12.08.2018 Флурё 1:4 Олесунн ПД
- 05.08.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Флурё ПД
- 29.07.2018 Флурё 1:0 Тромсдален ПД
- 21.07.2018 Конгсвингер 5:1 Флурё ПД
- 01.07.2018 Флурё 1:2 Согндаль ПД
- 24.06.2018 Тромсдален 1:0 Флурё ПД
- 20.06.2018 Викинг 2:1 Флурё ПД
- 17.06.2018 Флурё 3:2 Ерв ПД
- 10.06.2018 Флурё 2:1 Стрёммен ПД
- 27.05.2018 Флурё 0:2 Левангер ПД
- 21.05.2018 Хам-Кам 3:0 Флурё ПД
- 16.05.2018 Флурё 0:2 Нест-Сотра ПД
- 13.05.2018 Саннес УЛФ 4:0 Флурё ПД
- 06.05.2018 Флурё 1:1 Улленсакер-Киса ПД
- 02.05.2018 Хёдд 1:0 Флурё К
- 29.04.2018 Осане 3:1 Флурё ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|23
|15
|4
|4
|48 - 22
|49
|2.
|Викинг
|24
|16
|1
|7
|53 - 33
|49
|3.
|Мьёндален
|23
|13
|7
|3
|35 - 16
|46
|4.
|Согндаль
|24
|11
|6
|7
|39 - 28
|39
|5.
|Улленсакер-Киса
|23
|10
|7
|6
|50 - 37
|37
|6.
|Конгсвингер
|23
|10
|3
|10
|45 - 37
|33
|7.
|Тромсдален
|23
|9
|6
|8
|34 - 37
|33
|8.
|Нест-Сотра
|0:0
|24
|9
|6
|9
|36 - 36
|33
|9.
|Ерв
|1:0
|24
|8
|8
|8
|27 - 32
|32
|10.
|Саннес УЛФ
|23
|8
|7
|8
|32 - 37
|31
|11.
|Хам-Кам
|23
|8
|5
|10
|33 - 34
|29
|12.
|Осане
|23
|8
|5
|10
|32 - 38
|29
|13.
|Нутодден
|23
|7
|4
|12
|28 - 35
|25
|14.
|Стрёммен
|0:1
|24
|8
|1
|15
|35 - 49
|25
|15.
|Флурё
|0:0
|24
|5
|4
|15
|20 - 49
|19
|16.
|Левангер
|23
|3
|4
|16
|26 - 53
|13
Второй тайм
46'
Нест-Сотра делает замену. Sherko Faiqi уходит с поля, а Кьяергор Оливер выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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