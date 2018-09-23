- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Стад де Суиз
1:0
33' ГолФасснахт Кристиан
2:0
41' ГолСулеймани Миралем
|
33'
1:0
41'
2:0
52'
3:0
Состав команд
43
Мбабу
Кевин
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
99
Оаро
Гийом
23
Баланта
Эдер
20
Ди
Сере
11
Окафор
Ноа
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 26 Фон Балльмоос Давид Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 4 Али Мохамед Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Нападающий
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 21 Гарсия Улиссес Защитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- Главный тренер: Сеоане Херардо
Базель 4-4-2
- Основной состав
- 35 Хансен Мартин Вратарь
- 5 Видмер Сильван Защитник
- 4 Джюмарт Эрай Защитник
- 23 Баланта Эдер Защитник
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 37 Пюлюлю Афимико Полузащитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 6 Фрай Фабиан Полузащитник
- 11 Окафор Ноа Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Риверос Блас Защитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 26 Калулу Альдо Нападающий
- 40 Signori Antonio
- 3 Konstantinos Dimitriou
- Главный тренер: Коллер Марсель
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 19.09.2018 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 15.09.2018 Шаффхаузен 2:3 Янг Бойз К
- 01.09.2018 Сьон 0:3 Янг Бойз С
- 28.08.2018 Динамо Загреб 1:2 Янг Бойз ЛЧ
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 22.08.2018 Янг Бойз 1:1 Динамо Загреб ЛЧ
- 18.08.2018 Биль Бьенн 2:3 Янг Бойз К
- 12.08.2018 Люцерн 2:3 Янг Бойз С
- 05.08.2018 Янг Бойз 4:0 Цюрих С
- 29.07.2018 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 22.07.2018 Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер С
- 14.07.2018 Янг Бойз 0:4 Вулверхэмптон КУ
- 11.07.2018 Янг Бойз 3:0 Фейеноорд КУ
- 30.06.2018 Янг Бойз 1:2 Лудогорец ТМК
- 27.06.2018 Янг Бойз 3:2 Альтах ТМК
- 22.06.2018 Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 22.06.2018 Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз ТМК
- 27.05.2018 Цюрих 2:1 Янг Бойз К
- 19.05.2018 Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз С
- 13.05.2018 Янг Бойз 3:1 Лугано С
Базель (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 15.09.2018 Эшалленс 2:7 Базель К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 30.08.2018 Аполлон 1:0 Базель ЛЕ
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 23.08.2018 Базель 3:2 Аполлон ЛЕ
- 18.08.2018 FC Montlingen 0:3 Базель К
- 16.08.2018 Базель 1:0 Витесс ЛЕ
- 12.08.2018 Базель 3:2 Сьон С
- 09.08.2018 Витесс 0:1 Базель ЛЕ
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 01.08.2018 Базель 0:3 ПАОК ЛЧ
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель С
- 24.07.2018 ПАОК 2:1 Базель ЛЧ
- 21.07.2018 Базель 1:2 Санкт-Галлен С
- 13.07.2018 Базель 0:5 Фейеноорд КУ
- 13.07.2018 Базель 1:4 Арау ТМК
- 10.07.2018 Базель 1:2 Вулверхэмптон КУ
- 06.07.2018 Иллертиссен 1:3 Базель ТМК
- 06.07.2018 Базель 2:0 Ваккер Инсбрук ТМК
- 30.06.2018 Мюнхен-1860 1:1 Базель ТМК
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Базель: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 10.05.2018 Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель Кубок
- 05.11.2017 Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 22.07.2017 Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига
- 21.05.2017 Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига
- 09.04.2017 Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига
- 22.05.2016 Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига
- 03.04.2016 Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига
- 25.10.2015 Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.09.2015 Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига
- 17.05.2015 Базель 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 22.02.2015 Янг Бойз 4:2 Базель Суперлига
- 18.10.2014 Янг Бойз 0:1 Базель Суперлига
- 31.08.2014 Базель 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 11.05.2014 Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига
- 08.02.2014 Базель 3:2 Янг Бойз Суперлига
- 01.12.2013 Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига
Янг Бойз
Базель
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0
|7
|7
|0
|0
|21 - 4
|21
|2.
|Санкт-Галлен
|2:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|3.
|Тун
|7
|3
|2
|2
|16 - 10
|11
|4.
|Люцерн
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|Базель
|0:2
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|6.
|Цюрих
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|7.
|Лугано
|0:2
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|8.
|Грасcхоппер
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|9.
|Сьон
|7
|2
|0
|5
|12 - 16
|6
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|7
|1
|1
|5
|9 - 20
|4
Второй тайм
52'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Сулеймани Миралем бьет в цель!
33'
Г О О О О Л - Фасснахт Кристиан бьет в цель!
30'
Янг Бойз делает замену. Мбабу Кевин уходит с поля, а Шик Торстен выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация