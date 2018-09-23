  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион:
Янг Бойз
3:0
Второй тайм: 53'
Базель
0'
1:0
33' Гол
Фасснахт Кристиан
2:0
41' Гол
Сулеймани Миралем
3:0
52' Гол
 53'
Второй тайм
Описание гола
52'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Сулеймани Миралем бьет в цель!
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Фасснахт Кристиан бьет в цель!
30'
Янг Бойз делает замену. Мбабу Кевин уходит с поля, а Шик Торстен выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация